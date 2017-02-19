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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Курьёзы на церемониях награждений. Как организаторы путают гимны и флаги
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Для глухих повторяем… Самые идиотские ошибки на награждениях

На ЧМ по биатлону перепутали гимн России. А могли бы дать гимн Третьего рейха, мелодию из комедии или просто понадеяться на общую глухоту.
19 февраля 2017, воскресенье. 10:45. Другие
Победа сборной России по биатлону в эстафете была невероятно вожделенной и долгожданной. Слишком уж редко в последние годы наши биатлонисты поднимались на верхнюю ступень пьедестала почёта, слишком редко слушали гимн своей страны. И вчера после яркой гонки, после финиша с флагом момент, столь трогательный для любого спортсмена, едва не был испорчен организаторами. Во время церемонии награждения наших биатлонистов золотыми наградами чемпионата мира они включили старую версию российского гимна – Патриотическую песню М.И. Глинки.

Впрочем, полностью испортить награждение не дал Дмитрий Губерниев, прорвавшийся к микрофону. По его инициативе биатлонисты при поддержке болельщиков спели гимн а капелла. Организаторы же в это время нашли правильную версию мелодии и включили её после того, как наши спортсмены закончили петь,
а потом и извинились за ошибку. Впрочем, делать из данного инцидента какой-то скандал не стоит, подобные казусы на церемониях награждения случаются сплошь и рядом.

Гимн не к месту


Патриотическая песня Глинки была гимном России вплоть до 2001 года, а потому организаторы всевозможных церемоний награждения периодически путаются и включают её нашим победителям на соревнованиях разного уровня. Она играла в честь побед конькобежца Юскова, гимнастки Мамун, борца Власова, перед матчем женской юниорской сборной России и ещё много-много раз. Спортсмены по-разному выходили из сложившейся ситуации: кто-то пел гимн без музыки, кто-то дожидался правильного варианта. Но, как правило, без верной мелодии российские спортсмены не оставались.
Полностью испортить награждение не дал Дмитрий Губерниев, прорвавшийся к микрофону. По его инициативе биатлонисты при поддержке болельщиков спели гимн а капелла.

Впрочем, бывает и так, что даже правильный гимн оказывается не слишком уместным. На недавнем чемпионате Европы по биатлону многих возмутило видео, в котором спортсмены покидают пьедестал под гимн России. Однако всё объяснилось довольно просто: звукорежиссёр всё перепутал и по ошибке включил его во время цветочной церемонии в тот момент, когда спортсменкам нужно было уходить. Гимн России все призёры от начала и до конца выслушали вечером, во время церемонии награждения.

Как певица на льду


Очередной казус с российским гимном произошёл буквально пару недель назад, на чемпионате мира по хоккею с мячом. Перед финальным матчем сборных России и Швеции гимны стран должна была сольно исполнить приглашённая певица Кристина Жмудская. Однако российская мелодия ей не далась – девушка сбилась на первых строках. Как выяснилось позже, виной тому были технические проблемы с наушником

Дать совет, как же пережить подобную историю, Кристине вполне может канадская певица Каролин Марсиль, в 2005 году ставшая посмешищем для зрителей во время хоккейного матча сборных США и Канады. Девушка забыла слова американского гимна и ушла, чтобы взять в руки текст, а когда спешно возвращалась, то поскользнулась и упала на лёд. Впрочем, конфуз удалось исправить: на следующий день Марсиль пришла в эфир популярной американской телепередачи и исполнила гимн США без запинок и падений.

Вольные трактовки


Впрочем, одно дело не услышать гимн из-за каких-то технических накладок или прослушать его старую версию. И совсем другое – просто не узнать знакомую с детства мелодию. В 2012 году олимпийский комитет Венгрии пожаловался на лондонский симфонический оркестр, который во время церемонии награждения фехтовальщика Арона Силадьи на Олимпиаде сыграл его в весьма вольной вариации. Церемония награждения всё-таки состоялась, но настроение у спортсмена и зрителей из Венгрии было испорчено.
Девушка забыла слова американского гимна и ушла, чтобы взять в руки текст, а когда спешно возвращалась, то поскользнулась и упала на лёд.

В целом же банальная путаница с гимнами – дело обычное. В 2011 году на чемпионате мира по конькобежному спорту в честь победы россиянина Ивана Скобрева оркестр сначала попытался исполнить гимн Болгарии, затем Белоруссии и только с третьей попытки уже после окончания церемонии награждения разобрался, какую страну представляет победивший атлет. На чемпионате мира по спортивной гимнастике в честь украинца Олега Верняева включали гимн Узбекистана, а организаторы турнира по тяжёлой атлетике в Грозном награждали казаха Илью Ильина под старую версию гимна Казахстана. В этом случае спортсмен, правда, попросил найти нужную мелодию.

Возвращение к Третьему рейху


Один из самых ярких казусов в историях с гимнами произошёл в марте 2012 года во время соревнований по стрельбе в Кувейте. Во время церемонии Марии Дмитренко, представляющей Казахстан, был включен не официальный гимн страны, а его пародия из скандального юмористического фильма «Борат: изучение американской культуры на благо славного народа Казахстана». Спортсменка невозмутимо прослушала странную мелодию, однако затем Кувейту пришлось улаживать серьёзный международный скандал.
А буквально неделю тому назад организаторы теннисного Кубка федераций оказались в ещё более глупом положении. Перед матчем сборных США и Германии, который проходил на Гавайях, был исполнен гимн Третьего рейха, запрещённый после окончания Второй мировой войны. Немецкая делегация была оскорблена случившимся, и принимающей стороне пришлось долго извиняться за неразборчивость в выборе гимна.
Перед матчем сборных США и Германии, который проходил на Гавайях, был исполнен гимн Третьего рейха, запрещённый после окончания Второй мировой войны.

«Они же всё равно глухие»


Бывает ли хуже? Невероятно, но бывает. В мае 2015 года на чемпионате мира по самбо в Сербии в честь азербайджанского атлета Кямрана Аскерова зазвучал… гимн Армении. Учитывая отношения между двумя этими странами, нанести спортсмену более тяжёлое оскорбление было фактически невозможно. Не очень-то ладят между собой и две Кореи – Северная и Южная. А потому инцидент с путаницей не гимнов, но флагов на старте Олимпиады в Лондоне получился заметным. В Лондоне футболисткам из КНДР предложили выйти на поле под флагом Южной Кореи. Те решительно отказались, и авторам графики на табло стадиона пришлось срочно искать правильный флаг.

А летом 2015 года в рамках баскетбольного турнира на Тайване возникла максимально нелепая ситуация. В честь победы сборной Литвы организаторы поставили гимн… Литовской ССР. Спортсмены спокойно стояли на пьедестале и никак не реагировали, но это и неудивительно, ведь это был чемпиона мира… для глухих. Другое дело – члены литовской делегации, в ярости потребовавшие звукорежиссёра немедленно исправить свою ошибку. Разумеется, «для глухих повторили».
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон
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