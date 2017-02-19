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Для глухих повторяем… Самые идиотские ошибки на награждениях

На ЧМ по биатлону перепутали гимн России. А могли бы дать гимн Третьего рейха, мелодию из комедии или просто понадеяться на общую глухоту.