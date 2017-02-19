Чемпионат мира по биатлону. Россиянки без медалей. LIVE

ГОНКИ ДНЯ:
*** 13:30 мск. ОНЛАЙН женского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
*** 16:45 мск. ОНЛАЙН мужского масс-старта читайте ПО ССЫЛКЕ ***
Расписание всех гонок чемпионата мира – 2017
Общий зачёт Кубка мира. Мужчины
Общий зачёт Кубка мира. Женщины
14:40. Радость американцев не унять! За все предыдущие чемпионаты мира в XXI веке сборная США заработала одну медаль. А здесь сразу две на одном турнире!
14:30. Счастливые спортсменки уже получили свои цветы. Награды им, разумеется, выдадут вечером в более торжественной обстановке.
14:20. Самый быстрый ход в гонке показала Кайса Мякяряйнен, опередившая ближайшую преследовательницу — Тириль Экхофф — более чем на 15 секунд. Россиянки — аккурат в середине протокола с отставаниями более минуты.
14:10. Американские тренеры снова в восторге — ещё одна медаль у сборной США! После женского масс-старта американская команда опередила сборную России в медальном зачёте.
14:05. Что-то невероятное творит Лаура Дальмайер! В шестой гонке кряду она завоёвывает медаль, пятую золотую в Хохфильцене. Абсолютное доминирование! Данкли — вторая, Мякяряйнен — третья. Что касается россиянок, Старых — 15-я, Акимова — 23-я.
14:00. Прекрасное сражение за победу ждёт болельщиков! Дальмайер сражается с Данкли за пятую золотую награду! Коукалова бьётся за бронзу.
13:50. Всё-таки не удаётся россиянкам качественная работа на стрельбе. А лидеры безупречны, и их уже не догнать. После трёх кругов лидируют Данкли, Дальмайер и Коукалова.
13:40. Акимова первый огневой рубеж проходит чисто, у Старых — один промах. При этом стоит отметить, что ещё не все зрители добрались до своих мест. Окрестности стадиона парализованы многокилометровыми пробками, часть которых видно на фото.
13:30. Стартовала последняя женская гонка чемпионата мира! Болеем за Старых и Акимову! За главными событиями масс-старта можно следить с помощью нашей текстовой онлайн-трансляции.
13:25. Дмитрий Губерниев налаживает связь с космосом и даёт свой прогноз на мужской и женский масс-старты. Особенно Дмитрий верит в Ирину Старых.
13:20. В последний день чемпионата мира биатлонные боги подарили всем прекрасную погоду в Хохфильцене: солнце, лёгкий морозец, температура около нуля градусов. Что может быть чудеснее?
13:10. У женской сборной России остался лишь один шанс побороться за награды. Первый вариант опроса уже точно не соответствует действительности, но как насчёт остальных?
13:00. Если вы не знаете, кого букмекеры считают фаворитом масс-старта, то вы явно не фанат биатлона. Конечно, главный претендент на первое место — Лаура Дальмайер, а бороться с ней, скорее всего, будет Габриэла Коукалова. Но и Ирина Старых не затерялась в глубине протокола. Аналитики считают, что российская спортсменка — шестая в очереди претенденток на победу.
12:50. Кстати, участников и гостей соревнований на входе встречает целый оркестр.
12:40. Пора переходить к событиям заключительного дня чемпионата мира. Будем надеяться, что и в воскресенье наша команда подарит болельщикам поводы для радости. Первая гонка на повестке дня — женский масс-старт, который начнётся менее чем через час. Россию будут представлять Татьяна Акимова (№12) и Ирина Старых (№24). С полным стартовым протоколом вы можете ознакомиться по этой ссылке.
12:30. Завоевав золотую награду в эстафете наши биатлонисты всем всё доказали? На столь философский вопрос одни эксперты отвечали утвердительно, другие говорили, что мы никому ничего не доказывали, третьи призывали не делать фетиш из выдающегося успеха. А вам чьё мнение ближе?
12:20. И снова мы вместе с СБР вспоминаем, что десять лет у сборной России не было побед в мужских эстафетах на чемпионатах мира. Как же долго мы ждали этого триумфа! А как долго ждал его Антон Шипулин, впервые в карьере ставший чемпионом мира!
12:10. Конечно, победа подняла всем поклонникам российского биатлона настроение. И даже проблемы с российским гимном его не испортили. О том, как Губерниев спасал церемонию награждения, а спецкор Круглов наконец-то побрился — в нашей традиционной рубрике «Двое из ПростоРашино».
12:00. Здравствуйте, уважаемые любители биатлона. Вчера сборная России выиграла золото чемпионата мира по биатлону, победив в мужской эстафете, а уже сегодня чемпионат мира завершится. Венчают его две гонки — женский и мужской масс-старты, в которых выступят пять россиян. Шансы на медали у нас есть, и связаны они прежде всего с Антоном Шипулиным и Ириной Старых. «Чемпионат» начинает свой заключительный онлайн дня. Старт женской гонки в 13:30 по московскому времени. Не пропустите!