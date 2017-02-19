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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Татьяна Акимова
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Шитихин

Опять двойка. Россиянки остались без медалей на чемпионате мира

Женская сборная России уезжает из Хохфильцена на щите. Лишь одну гонку из шести возможных можно занести в актив. До Олимпиады всего год.
19 февраля 2017, воскресенье. 14:48. Другие
Последней для женской сборной России гонкой на чемпионате мира по биатлону стал масс-старт, в котором участвовали Татьяна Акимова и Ирина Старых – самые конкурентоспособные на сегодняшний день наши биатлонистки. Но выступили они неудачно, не сумев побороться даже за десятку лучших. Героиней гонки и всего чемпионата стала немка Лаура Дальмайер, выигравшая пятое золото. Американка Сьюзан Данкли сумела добежать до серебра, и для неё это невероятный успех, а Кайса Мякяряйнен показала, как нужно бегать, чтобы бороться за медали даже в безвыходной ситуации.

Разозлённая Акимова, убегающая Данкли


На самом деле на масс-старт не было никаких надежд. Ну не в той форме наши девушки, чтобы всерьёз бросать вызов лидерам мирового биатлона, а чудес, которые помогают вдруг побежать на минуту-другую быстрее, просто не бывает.

Впрочем, Акимова старалась хотя бы временно, но побыть в числе лидеров. Это удавалось почти до второго огневого рубежа. Разозлённая после проваленной эстафеты Татьяна резво рванула вперёд сразу со старта, но опасения, что уже к первой стрельбе она не справится со скоростью, не оправдались. Акимова закрыла все пять мишеней и ушла со стрельбища третьей. Впереди были только американка Сьюзан Данкли, отстрелявшая очень быстро, и лидер общего зачёта Кубка мира немка Лаура Дальмайер.
ЧМ-2017. Женщины. Масс-старт 12,5 км
19 февраля 2017 года, воскресенье. 13:30 МСК
1 Лаура ДальмайерГермания 33:13.8
2 Сюзан ДанклиСША 33:18.4
3 Кайса МякяряйненФинляндия 33:33.9

В числе лидеров были и Дарья Домрачева, и Мари-Дорен Абер, и Габриэла Коукалова, и все те, кто отстрелял чисто. А вот Ирина Старых допустила один промах и осталась после первой стрельбы на том же 24-м месте, с которого стартовала. Но отставание в 36 секунд вряд ли можно было считать критичным.

>>> Вопрос десятилетия. Почему падают наши биатлонистки?

По примеру Домрачевой


Данкли тащила всех за собой до второй стрельбы, но уже на въезде на стадион её опередили Коукалова и Дальмайер. Акимова отставала на пять секунд, то есть прибежала практически одновременно с группой лидеров. Но на втором рубеже она растеряла все свои шансы – два промаха и минутное отставание не оставляли никаких иллюзий. Можно утешаться тем, что и Домрачева с тремя незакрытыми мишенями откатилась в число аутсайдеров, и норвежка Тириль Экхофф, и немка Ванесса Хинц.
Акимова старалась хотя бы временно, но побыть в числе лидеров. Это удавалось почти до второго огневого рубежа.

Но что толку смотреть на других, когда самим надо действовать безупречно? Акимовой это не удалось. Старых была точна и подтянулась до 15-го места, но отставала на 40 секунд. В такой ситуации оставалось надеяться только на промахи лидеров, а они стреляли великолепно. Дальмайер, Коукалова, Данкли, Дорен-Абер и все четыре пробившиеся в масс-старт итальянки побежали к третьему рубежу в одной группе.

>>> Чемпионат мира по биатлону. Мужской и женский масс-старты. LIVE

Три героини


После третьей стрельбы определились претенденты на победу. Без промахов по-прежнему стреляли Дальмайер, Коукалова, Дорен-Абер и Данкли. Интересно, что Данкли после каждого рубежа пыталась убежать от остальных, но к очередной стрельбе её настигали, и от 5-6 секунд преимущества не оставалось ничего. Ирина Старых на третьем рубеже допустила ещё один промах, вместе с которым окончательно лишилась шансов даже на место в десятке.
23-летняя Дальмайер не стала на финише брать флаг в руки, но она была этого достойна. Пять золотых медалей на одном чемпионате (и ещё серебряная) – это фантастика!

Понятно было, что тот из четвёрки, кто закроет все мишени на последней стрельбе, и гарантирует себе медали. Коукалова и Дорен-Абер напряжения не выдержали и промахнулись по разу, а Данкли и Дальмайер уже на дистанции должны были решить судьбу чемпионского титула. Конечно, шансы немки были предпочтительнее, и она довольно быстро опередила конкурентку.

23-летняя Дальмайер не стала на финише брать флаг в руки, но она была этого достойна. Пять золотых медалей на одном чемпионате (и ещё серебряная) – это фантастика! Как и выступление 31-летней Данкли, которая завоевала первую в карьере медаль на чемпионатах мира. Это серебро, кстати, позволило сборной США обойти российскую команду в медальном зачёте. Как минимум до мужского масс-старта.


А бронзу вырвала из рук соперниц финка Кайса Мякяряйнен. Она промахнулась один раз на первом рубеже, но потом стреляла точно. Свой последний выстрел Кайса выцеливала, казалось, целую вечность и ушла со стрельбища с отставанием в 25 секунд от третьего места. Но летучая финка развила такую скорость, что под её натиском пали и Коукалова, и украинка Юлия Джима, и Дорен-Абер.

>>> Свободное падение. Может, эту сборную кто-то проклял?

Полный провал


Старых с двумя промахами стала 15-й, а после финиша пожаловалась на неважное физическое состояние, а Акимова на 23-й позиции с пятью промахами. Тут каким бы ни было состояние, рассчитывать не на что. Результат нашей женской команды в Хохфильцене можно оценить только одним словом – провал.
Лишь Старых выдала на-гора две хорошие гонки – в преследовании и эстафете, но это небольшое светлое пятнышко на огромном чёрном полотнище.

Да, Ольга Подчуфарова вместе с Акимовой завоевали бронзу в смешанной эстафете, но это усилия Антона Шипулина. На что способна команда, показала женская эстафета, а также результаты личных гонок. Печально не столько отсутствие медалей, хотя это главное, а полная безнадёга, которая витает вокруг нашей женской сборной.

Лишь Старых, которая только-только вернулась в спорт после трёх лет простоя, выдала на-гора две хорошие гонки – в преследовании и эстафете, но это небольшое светлое пятнышко на огромном чёрном полотнище. До Олимпиады всего год, и вряд ли даже самые кардинальные решения помогут серьёзно изменить ситуацию. Да и не будет никаких решений – всё останется, как есть. Просто не нужно предъявлять нашей сборной завышенные требования, тогда, может, и всем легче станет.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Ирина Старых Татьяна Акимова Чемпионат мира по биатлону 2017
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