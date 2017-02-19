Данкли: вторую вечеринку такого масштаба могу не выдержать

Бэйли обычный, средний парень, который работал очень упорно и с каждым годом поднимался на всё более высокий уровень. Этим он вдохновляет всех нас, хотя и не является супергероем.

Мои родители все гонки смотрят на трассе, поддерживают меня. Они выглядят как настоящие фанаты, носят красно-белые шляпы.

Американская биатлонисткавдохновилась победой своего соотечественникав индивидуальной гонке и заняла второе место в масс-старте в заключительный день чемпионата мира. Быстрее американки оказалась лишь непревзойдённая королева этого чемпионата. После гонки Данкли ответила на вопросы журналистов о секретах небывалого для американского биатлона прорыва.— На последнем рубеже я старалась сохранять спокойствие и расслабленность и сдерживать свой страх и адреналин. На последнем круге мне казалось, что фанаты оккупировали всю трассу.Их было явно больше, чем в прошлые выходные. Я буквально вдыхала их энергию, которая в нашем спорте способна нести тебя как на руках. На последнем подъёме Лаура обошла меня, но я продолжала бороться до конца и отдала все силы.— Медаль Лоуэлла была очень важна для нашей команды. Эта история очень поучительная. Он обычный, средний парень, который работал очень упорно и с каждым годом поднимался на всё более высокий уровень. Этим он вдохновляет всех нас, хотя и не является супергероем. Он показал, что любой биатлонист при такой самоотдаче может стать чемпионом мира.— Нет, мы слишком разные. Он успешно совмещает со спортом многие вещи, которые происходят в его жизни, а я остаюсь более сконцентрированной на соревнованиях. Да и вообще я в жизни интроверт. Мне сложно уделять внимание нескольким вещам одновременно. Но в профессиональном спорте так и нужно — иногда на время отставить менее важные вещи чуть в сторону.— Конечно, у меня была цель однажды завоевать медаль чемпионата мира. И я верила, что это возможно. Просто оставалось дождаться хорошего дня и хорошей гонки. Вся наша подготовка к чемпионату мира прошла превосходно. У нас не было плохих лыж, мы не болели. Весь чемпионат у нас были превосходно подготовлены лыжи. Мы отлично чувствовали себя на тренировках, питались позитивной энергией от победы Лоуэлла. Он меня отлично замотивировал на эту гонку. Я была очень уверена в своих силах благодаря ему. Всё было здорово для нас.— Я никогда не задумывалась о таких вещах. Я здесь для того, чтобы заниматься своей карьерой и думать о своих выступлениях, а не о других биатлонистах. Я действительно счастлива, что выиграла эту медаль.— Надеюсь. Моя мечта — чтобы больше американцев были вовлечены в наш спорт, чтобы больше детей шли в секции. Я действительно считаю биатлон одним из лучших видов спорта в мире. Он очень захватывающий, интригующий, здесь всегда есть место вызовам самому себе. При этом он он очень привлекателен для телевидения.— Рупольдинг, Оберхоф, Хохфильцен и Нове-Место — лучшие места для проведения Кубка мира. С этим спорить бессмысленно. У них очень много опыта. У Нове-Место его поменьше, но они впитали опыт других организаторов и проводят фантастические соревнования. Американцам, чтобы выйти на этот уровень, нужно пройти долгий путь и многому научиться. Для этого нам нужно чаще проводить значимые старты и расширять фанатскую базу. Но думаю, сейчас мы делаем шаги в верном направлении.— Я с удовольствием отметила свой день рождения на прошлой неделе, а с тех пор старалась иногда отвлечься от биатлона. Мы готовили барбекю, ходили в горный поход.— Мне нравится смотреть соккер или, как вы его зовёте, футбол. Также мне очень нравится хоккей. Наверное, если бы я не стала биатлонисткой, то играла бы в хоккей. Ещё мне нравится лёгкая атлетика.— Мои родители все гонки смотрят на трассе, поддерживают меня. Они выглядят как настоящие фанаты, носят красно-белые шляпы. Также у нас есть немецкие болельщики, которые поддерживают нашу команду с чемпионата мира в Рупольдинге в 2012 году. Мне очень нравится сообщество биатлонных болельщиков, их поддержка, одежды и флаги. Когда ты на трассе, чувствуешь их энергетику, которая особенно помогает на подъёмах. Это очень круто!— У нас в команде отмечали медаль Лоуэлла Бейли, но я не знаю, что будет сегодня вечером. Не уверена, что выдержу ещё одну вечеринку такого масштаба. Но как-нибудь медаль мы точно отметим. При этом надо помнить, что нам предстоит переезд на следующий день, но сегодня вечером точно что-то произойдёт.