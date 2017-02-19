С небес на дерево. Россия не завоевала медалей в личных гонках ЧМ

Немцы Фридрих и Маргис захватили лидерство в соревнованиях бобов-двоек на ЧМ

Свендсен: в эстафете вся сборная Норвегии была далека от оптимального состояния

Т. Бё: на «стойке» пришёл в себя только после половины выстрелов

Бойцов: ощущение, что вся страна смотрела мужскую эстафету по биатлону

Текстовая онлайн-трансляция женского масс-старта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Войнова, Романюта и Шмелёва попали на пьедестал на этапе КМ в Кали

Как биатлонисты сборной России пели гимн вместе с Губерниевым. Фоторепортаж

Российские четвёрки заняли 2-е и 3-е места в командной гонке на этапе КМ в Кали

«Байкал-Энергия» уверенно победил московское «Динамо» в ЧР по бенди

Пертахия — пятая в парном могуле на этапе Кубка мира в Тазавако

Текстовая онлайн-трансляция мужского масс-старта на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

«Енисей» переиграл «Волгу» на втором этапе чемпионата России по хоккею с мячом

Автанеев — 17-й в хаф-пайпе на этапе Кубка мира по сноуборду в Пхёнчхане

Ростовцев: можем ждать высокого результата от Шипулина в масс-старте на ЧМ

Лаукканен отказалась от выступления в масс-старте на ЧМ по биатлону

Фишналлер выиграл этап КМ в Пхёнхчане, Горбанцевич — девятый

Бьорген выиграла гонку на 10 км на этапе КМ в Отепя, Седова — седьмая

Дальмайер выиграла масс-старт на ЧМ по биатлону, Старых — 15-я

Ушла из жизни олимпийская чемпионка Игр-1980 в беге на 800 м Надежда Олизаренко

Старых: спасибо Кравцову за то, что помогал и вытаскивал из этой грязи

Дальмайер увеличила отрыв от Коукаловой в общем зачёте КМ, Акимова — 10-я

Норицын: так мало ногами россиянки не проигрывали ни на одном этапе Кубка мира

Акимова: мы выступили довольно неплохо на ЧМ по биатлону в Хохфильцене

Старых: на ЧМ было очень тяжело, нас с Логиновым здесь никто не ждал

Дальмайер: надеюсь выбраться в горы и пожить нормальной жизнью без биатлона

Мякяряйнен: ожидала большего от чемпионата мира по биатлону в Хохфильцене

Фридрих и Маргис выиграли ЧМ по бобслею в двойках, Стульнев и Белугин — 17-е

Сундбю выиграл гонку на 15 км на этапе Кубка мира в Отепя, Бессмертных — 7-й

Резцова: хотелось бы услышать, почему Виролайнен не участвовала в Кубке мира

Акимова: хочу извиниться за то, что прозвучало в эфире в эстафете

Алябьев: в моём плане на ЧМ по биатлону у девушек была медаль, но не получилось

Дальмайер установила абсолютный рекорд по количеству золотых медалей на одном ЧМ

Хорошилов занял пятое место в специальном слаломе на ЧМ по горнолыжному спорту

Сборная России стала пятой в эстафете на этапе КМ по санному спорту

Данкли: мои родители все гонки смотрят на трассе и выглядят как настоящие фанаты

Шемпп выиграл масс-старт на ЧМ по биатлону в Хохфильцене, Шипулин — 4-й

Д. Аверина выиграла три золота в отдельных упражнениях на Гран-при Москвы

Шипулин: опять ошибся и опять обидное четвёртое место

Сборная России по художественной гимнастике стала второй на Гран-при Москвы

Борзаковский: почти все российские ходоки вернули медали, которых их лишили

Какая сборная России выиграет больше медалей на чемпионате мира по биатлону?

Мужская, без вариантов 2749 (50%) Неожиданно, но женская 133 (2%) У женщин и мужчин будет одинаковое количество наград 276 (5%) Одну на двоих - в смешанной эстафете 1500 (27%) Не будет у России никаких медалей 863 (16%)

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