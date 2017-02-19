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175 лет назад 2016
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Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

С небес на дерево. Россия не завоевала медалей в личных гонках ЧМ

Антон Шипулин занял четвёртое место в заключительной гонке чемпионата мира. Разумеется, бороться за золото помешал один промах.
19 февраля 2017, воскресенье. 17:39. Другие

Просто так звёзды сошлись?


Заключительный день чемпионата мира по биатлону для сборной России как-то неожиданно становился судным.
Даже не для сборной – для отечественных любителей биатлона. Болельщики после субботнего эстафетного золота разделились на две группы: бурно радующихся неземному успеху и угрюмо пытающихся спустить первую группу с «Неземли» на Землю. В том смысле, что одно золото, да ещё в эстафете – это, вполне возможно, просто звёзды сошлись. Причём именно в небе, а не на лыжне Хохфильцена. Так что мужской масс-старт и те, и другие ждали с нетерпением: его итоги могли дать той или иной стороне все козыри и пару джокеров в придачу. Женщины выступили предсказуемо, зато тренер Норицын рапортовал, что команда успешно выведена на пик формы.

>>> Опять двойка. Россиянки остались без медалей на чемпионате мира

Выиграй Россия в последней гонке золото, да хотя бы любую награду – скептикам пришлось бы серьёзно сдать позиции: три медали чемпионата мира это вам не ноль без палочки. И тут ставка, конечно, делалась на Антона Шипулина. Максим Цветков, накануне порадовавший отличной стрельбой, ногами не вдохновлял. Ну а Евгений Гараничев, не бежавший эстафету и отдохнувший больше других, качественной работой на рубежах в Хохфильцене как раз похвастаться не мог. Для этих двоих судьбу гонки точно решали четыре ноля, а вот Шипулин мог позволить себе лишнего. Но самую малость.
ЧМ-2017. Мужчины. Масс-старт 15 км
19 февраля 2017 года, воскресенье. 16:45 МСК
1 Симон ШемппГермания 35:38.3
2 Йоханнес БёНорвегия 35:47.3
3 Симон ЭдерАвстрия 35:48.4

>>> Шипулин: финишировать с флагом мне помог российский дух

Промах Цветкова


Антон Шипулин прямо со старта начал понемногу выбираться в головную группу. Лидеров тут, конечно, никаких не было, все 30 спортсменов умещались в десяти секундах. На огневой рубеж лидер сборной России пришёл четвёртым, стрелял точно и быстрее всех. За ним на дистанцию отправились американец Бэйли, австриец Эдер и Гараничев, тоже отработавший стрельбу «на ура». Цветков допустил один промах и вместе с Фуркадом, Свендсеном, Бьорндаленом и ещё десятком товарищей отправился на штрафной круг.

Слишком долго лидировать Шипулин не захотел и выпустил вперёд Эдера, а потом и Ландертингера. Лидерство двух австрийцев приводило местных болельщиков в экстаз, Гараничев спокойно держался Шипулина, их подпирали Бэйли, Долль, Шемпп и Пайффер. Фуркад догонял семимильными шагами и ближе к стрельбищу уступал лидеру всего шесть секунд.

Промах Шипулина


На второй «лёжке» Шипулин промахнулся. Четвёртым выстрелом. Гараничев не позволил себе ошибиться и оказался в числе 15 биатлонистов, имеющих два ноля. Шипулин уступал лидирующему Бэйли 21 секунду, и должен был к первой «стойке» отыграть как минимум половину из этого отставания. Ну и промахиваться Антону больше было нельзя.

Шипулин отрабатывал. Пять секунд к отсечке 7,2 км. Ещё три – к отсечке 7,6 км. Фуркад уже был выше Гараничева, но в топ-15 по-прежнему все отставания были условными. К отсечке 8 км Шипулин приблизился к лидеру ещё на пару секунд, а к подходу на стрельбище задачу проигрывать не более 10 секунд выполнил. Вопрос – в каком состоянии Антон начинал стрелять?

Промах фатальный


Видимо, не в лучшем. Шипулин промазал, а Гараничев – сразу два раза. На этом борьба за медали для сборной России на этом чемпионат мира была завершена, неземной успех и триумф отечественного биатлона начали краснеть, бледнеть и испаряться. И ведь Шипулин был всего лишь десятым, проигрывал всего лишь 30 секунд, но слишком много народа было перед ним. И слишком мало дистанции оставалось.


Однако надеяться-то не мешал никто. Фуркад в топ-8 был единственным, кто имел промах, и он же возглавлял эту группу лидеров. Отсечка 10,6 км показала: Шипулин почти ничего не отыграл, а значит и шансов не имеет. Через 500 метров оказалось, что россиянин ещё сдал и уступал уже больше, чем на выходе со штрафного круга.

Промах окончательный


Задача последнего рубежа и последнего круга формулировалась просто: эх, попасть бы в десятку. Два промаха Фуркада, два промаха Ландертингера, два промаха Бё и ошибки других биатлонистов при изумительной стрельбе Антона сделали эту задачу более чем решаемой. Шипулин был пятым, но в 18 секундах от третьего места Бэйли. Такое за один круг не отыгрывалось.

Битва за золото развернулась между абсолютно «чистыми» Шемппом и Эдером. Йоханнес Бё элегантно опередил «умершего» Бэйли и не просто гарантировал себе бронзу, но ещё и нагонял дуэт лидеров. А там на подъёме «умер» Эдер, отпустил от себя Шемппа и позволил норвежцу приблизиться вплотную. Шемпп, в итоге, легко финишировал первым, а Бё предсказуемо отобедал Эдером и завоевал серебро.

Шипулин занял четвёртое место. Гараничев остановился в шаге от топ-10. Цветков с тремя промахами занял 26-е место. Вот, собственно, и всё. Эстафеты всех спасли.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Чемпионат мира по биатлону 2017
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