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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Рико Гросс и Алексанр Кравцов
Фото: РИА Новости
Текст: Евгений Слюсаренко

Кравцов: уволить Гросса – это было бы по-русски. В плохом смысле

Итоги чемпионата мира, судьба тренерского штаба, отстранение Екатерины Глазыриной и борьба за Тюмень-2021 – в монологах президента СБР.
19 февраля 2017, воскресенье. 19:00. Другие
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В воскресенье завершился чемпионат мира по биатлону в Хохфильцене. Сборная России выступила существенно лучше, чем на аналогичном турнире год назад, взяв одну золотую и одну бронзовую медали. Все они были завоёваны в эстафетах, а вот в личных гонках до призового места не дотянулся никто. Спецкор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко представляет итоговые монологи президента СБР Александра Кравцова по самым главным темам нашего биатлона.

«Подводка к главному старту у мужчин получилась»


Мужчины отработали, скажем так, на 90 процентов. Многое перекрывает субботняя эстафета, в которой была одержана победа — первая на чемпионатах мира за девять лет. Это, без преувеличения, выдающееся событие для нашего биатлона. Все четверо сработали на пять с плюсом. В индивидуальных программах подготовки, не буду
скрывать, огрехи были. Это касается даже Антона Шипулина, который так и не смог выиграть личную медаль, хотя его трудно обвинить в том, что он не выкладывался или не хотел. Всё решили нюансы. В этом смысле коррективы ещё предстоит сделать.

Но речь идёт именно об огрехах, а не об общей картине. В целом подводка к главному старту у мужской команды, считаю, получилась. Многое было сделано абсолютно верно. Летом была смоделирована система перепада высот, в Хохфильцене она, за крайне редким исключением, сработала. Команда не «западает», не «сваливается» — как это мы видим на примере некоторых наших соперников, далеко, мягко скажем, не последних в биатлонном мире. Я говорю о той же сборной Франции, которая прошла чемпионат неровно и далеко не в лучшей своей форме.

«Женская команда сделала, что могла»


Есть такое выражение: какие есть, такие есть. То, что мы увидели в Хохфильцене, — это наш сегодняшний максимум от функционального и психологического потенциала наших девочек. Не стоит на них обижаться, они сделали всё, что могли. Других спортсменок на данный момент у нас нет.

Я не имею в виду ближайших резерв. Его — по моему глубокому убеждению — было рано бросать на амбразуру уже в Хохфильцене. А вот на последние этапы Кубка мира и Кубка IBU этого сезона молодёжь поедет. Я много слышу от разного рода экспертов: пробуйте новичков сразу на Кубке мира, пробуйте на чемпионате мира! Коллеги, давайте не будем тогда уж мелочиться: сразу выставим молодёжный состав на Олимпиаду — и дело с концом. Все будут довольны.
То, что мы увидели в Хохфильцене, — это наш сегодняшний максимум от функционального и психологического потенциала наших девочек.
И, что касается женщин, надо подчеркнуть ещё такой важный момент: резерва-то нет! Посмотрите результаты юношеских и юниорских первенств мира последних лет — и что? После Ольги Подчуфаровой, по сути, громких побед у нас не было. Но Подчуфарова в команде, в Хохфильцене впервые в карьере стала призёром чемпионата мира. В том числе и потому, что её последовательно подводили к главной сборной.

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«Опыт прошлых поколений уже не работает»


Говоря о резерве, мы подходим к системным проблемам в нашем биатлоне — проблемам, которые не решить за несколько лет. Знаете, когда сталкиваешься с некоторыми нашими тренерами, начинаешь с ними разговаривать, то видишь: они не успевают за современными тенденциями. Правильнее сказать, кто-то успевает, а кто-то не успевает. Особенно тяжёлая ситуация в регионах. Методика, подход к подготовке спортсменов высокого класса за последние годы изменились полностью! И, к сожалению, далеко не все занимаются, что называется, самообразованием. А пытаются работать за счёт так называемого опыта. Но это опыт прошлых поколений, прошлых соревнований! Этот опыт сегодня уже не работает. Именно поэтому мы и привлекаем иностранных специалистов, людей со стороны.

«Многообразия групп в следующем сезоне не будет»


Коррективы будут обязательно. Глобальных перемен не будет. Коней на переправе не меняют, впереди олимпийский сезон. Что касается корректив, то я уже имел разговор с тренерским штабом и высказал свою позицию: мы попробовали многовекторность, разные группы с разными системами подготовки. Накопили определённый опыт — хороший и плохой. Теперь надо его проанализировать и использовать. Многообразия групп, как в эти сезоны, не будет — это точно. Все специалисты, которых мы задействуем в период подготовки к Олимпиаде, получат чёткие и однозначные задачи по своим спортсменам и целям на Игры-2018.

«Я удовлетворён работой Рикко Гросса»


Позиция главного тренера? Я бы этот вопрос отнёс на ближайший тренерский совет. Просто потому что тренерское сообщество должно выслушать отчёт тренерского штаба и дать этому отчёту соответствующую оценку. Рикко Гросс? Как президент СБР я удовлетворён его работой. Странный вопрос: остаётся он в команде или нет? Рикко — специалист, достойный того, чтобы его уважали, большой профессионал, который необходим нашей команде. Извините, глупо было так заморачиваться с его приглашением несколько сезонов назад – и всё для того, чтобы накануне Олимпиады сказать: «Извините, вы нам не подходите». Это было бы чисто по-русски. В плохом смысле этого слова.

«Все претензии к нам по докладу Макларена будут сняты»


Я полностью удовлетворён нашим взаимодействием с IBU по вопросам расследования утверждений из второй части доклада Макларена. Постепенно мы эту тему сводим, как говорится, к «минусовому балансу». Нам осталось обменяться мнениями по ряду спортсменов, которые встречались в вышеупомянутом докладе. И я уверенно полагаю, что претензии к СБР и к российским биатлонистам, будут сняты. Полностью.

«Представители IBU поступили некорректно»


Предлагаю не искать чёрную кошку в комнате, где её нет. Моё личное мнение: с точки зрения этики представители IBU поступили некорректно, объявив о снятии Екатерины Глазыриной накануне стартовой гонки. Юридически они имели на это право, никаких претензий нет, они ничего не нарушили. А вот этически – это другой вопрос.
С точки зрения этики представители IBU поступили некорректно, объявив о снятии Екатерины Глазыриной накануне стартовой гонки.
Спортсменка Глазырина находится в некоем списке подозреваемых, но она ни в чём не обвиняется – вот в чём парадокс момента. Как и другие спортсмены, находящиеся в списке.

«Добровольно от чемпионата мира мы отказываться не собираемся»


Я бы не связывал отстранение Глазыриной и позицию СБР по Тюмени как столице чемпионата мира-2021. Это два разных вопроса. Дедлайн по Тюмени обозначен 24 февраля, мы ждём официального вердикта IBU. А дальше мы встанем перед вариативностью правовой защиты. Да, мы будем защищаться. Добровольно от чемпионата мира Тюмень и СБР отказываться не собираются. Как показала практика, это не помогает в выстраивании партнёрских и равноправных отношений.

Мы хотим дать понять IBU, что абсолютно не согласны с ситуацией, когда вместо упорядоченного регламента по проведению соревнований вступает в силу политические мотивы. Особенно когда учитывается позиция тех, кто вообще не должен быть задействован в этом вопросе.
Да, мы будем защищаться. Добровольно от чемпионата мира Тюмень и СБР отказываться не собираются.
Это не означает, что мы настроены на конфликт. Мы члены международной биатлонной семьи и хотим жить со всеми в мире. Скажем, когда президент Федерации биатлона Франции извинился передо мной за высказывания Мартена Фуркада, я эти извинения без колебаний принял. Так же, как и сами спортсмены, Мартен и Антон, закрыли этот вопрос. Это правильно. Мы не хотим воевать. Мы хотим отстаивать свои интересы.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Александр Кравцов Рикко Гросс Чемпионат мира по биатлону 2017
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19 февраля 2017, воскресенье
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