Двое из ПростоРашино. Фуркад отдал приз тому, кто его заслужил

Спецкор Слюсаренко выдумал пробку в деревне

Спецкор Круглов восхищается американцами

Спецкор Слюсаренко разоблачает западную военщину

Спецкор Круглов выдумывает небылицы про Фуркада

Фото: "Чемпионат"

Фото: "Чемпионат"

Спецкор Слюсаренко говорит только правду

Будем кратки: спецкоры Круглов и Слюсаренко завершили чемпионат мира по биатлону на позитиве. В самый последний день они всё-таки добрались до Мартена Фуркада, втёрлись к нему в доверие и стащили у него приз. Достойное завершение в целом провального для них турнира. Хотя мы, как и большинство читателей «Чемпионата», так и не поняли, зачем они ездили в Хохфильцен.Вы сейчас будете считать нас идиотами, но мы чуть не пропустили финальный день чемпионата мира из-запробок. Редактор(а именно он пишет за нас все тексты в качестве литературного негра) смеялся над нами и даже ославил на всю редакцию: «Спецкоры вчера так праздновали победу сборной России, что забыли — они все ещё не в Москве. Какие пробки в этой австрийской деревне?».Ну да, мы живём в деревне (ибо Хохфильцен и соседний Фибербрунн — это самые что ни на есть деревни, с домиками по краям одной главной дороги), но и тут бывают пробки, когда автобусы двигаются со скоростью 5 км/ч в течение как раз часа.А всё хвалёные австрийские железные дороги, которые из-за технических проблем перенесли поезд до Хохфильцена сначала на 20 минут, а потом и на 40. А в конце концов и вовсе отменили. В последний день чемпионата мира. Эффективные менеджеры из РЖД нервно закурили от такого простого, но грамотного выхода из ситуации. На футбольном чемпионате мира-2018 надо обязательно опробовать такой способ.В воскресенье окончательно оформилось главное открытие чемпионата мира — 2017. Кто бы мог подумать, что это будет сборная США. Золотая медальи серебряная медальпозволили этой команде обойти в общем зачёте Норвегию и Россию. В биатлоне!Мне симпатичны ребята из этой сборной. С ними приятно общаться, они открыты, откровенны и совершенно не следят за языком. Вся их сборная уже немолода, и есть большая вероятность, что на Хохфильцене-2017 триумфальное шествие американского биатлона и закончится. Ближайшего резерва у сборной США я не вижу. Финансирование у них по-прежнему так себе, популярность биатлона, насколько можно судить по этапам Кубка мира, периодически отдаваемым Северной Америке, не растёт. Но сегодня американцы – короли. И могут позволить себе отрываться на всю катушку.Пока спецкор Круглов восхищается Госдепом, я после окончания чемпионата мира наблюдал прямо противоположную картину. Австрийские военные, агрессивные солдафоны, как обычно, привлекались на биатлон в качестве охраны, дешёвой рабочей силы и разного малоквалифицированного труда.Как только отгремела последняя церемония награждения, им было поручено сдуть большую надувную бутылку пива с логотипом спонсора IBU, которая украшала арену все 12 дней чемпионата мира. Смотрите на слаженную работу полдесятка человек. Извините, больше снимать не мог из-за приступов смеха.Господи, кого мы опасаемся? Эти люди сжимают вокруг нас кольцо? Да пусть сжимают! Они с надувной бутылкой не могут справиться.Свою главную задачу сборная России решила за день до завершения чемпионата (выиграла золотую медаль), а мы с Евгением тянули до последнего. Волонтёры уже начали разбирать все временные сооружения на стадионе, сматывать кабели и грузить оборудование в машины. Оставалось только пригнать большой грузовик и начать грузить туда остатки снега. Впрочем, украинцы, как видите, не уходили. Ждали чего-то.Мы уже были готовы свыкнуться с тем, что миссия провалена окончательно, и решили в последний раз поесть бесплатной еды. В этот момент в столовой для журналистов объявился самый обсуждаемый биатлонист мира –. После обязательных фотографий с волонтёрами он скромно присел за столик с соотечественниками и своим отцом Марселем, ничуть не опасаясь, что русские провокаторы попытаются его отравить. Это была роковая ошибка. Профессионал никогда не должен расслабляться.Я в этот момент чуть не подавился кофе, так как понял, что здесь должен быть мой выход. Как только французы начали надевать куртки и собираться в дорогу, я подпрыгнул к Мартену и сказал: «Каждый день я вижу из окна ваш отель и давно нашёл к нему короткую дорогу через лес. Там зачем же вам, величайшему биатлонисту, давиться в пробках и ехать долгой и извилистой тропой, когда можно срезать напрямик». И показал ему то самое видео, где мы еле-еле телепаемся на автобусе.Фуркад был настолько в шоке от такого простейшего маршрута, что как ошпаренный выскочил из столовой, успев с укоризной посмотреть на своего отца: «Папаша, почему вы скрывали от меня эти партизанские тропы?!».Бежал Фуркад с окружением так быстро, что приз – титул лучшего биатлониста мира, который ему в воскресенье вручили по итогам прошлого сезона, – так и остался на столе. В итоге мы возвращаемся домой с трофеем, а Фуркад рискует заблудиться в лесу и не добраться до следующего этапа в Корее. В том, что всё было именно так, вы можете убедиться по фотографиям, хотя Евгений для вас наверняка сочинит альтернативную историю.Вы какую-то ерунду выдумали, Александр, – лучше бы реально чехов или французов завели в какой-нибудь лес. А дело было так. Фуркад зашёл в столовую, сделал несколько фотографий с волонтёрами на кухне, потом увидел меня, мирно поедающего австрийский «Доширак», и бросился обниматься: «Куи, куи, ПростоРашино! Магнифик, шампионат дот ком!».И отдал мне свой приз. Сказал, что я заслуживаю его больше.Злопыхатели и завистники, правда, сразу начали говорить, что Фуркад отдал его просто потому, что ему было лень тащить домой семикилограммовую стеклянную бандуру. Перевес багажа нынче дорог.Но на то они и завистники. Среди читателей «Двое из ПростоРашино» таких, уверен, нет. У нас были умные читатели. Все две недели они верили каждому нашему слову. Читатели «Чемпионата» молодцы. Будь, как читатели «Чемпионата».