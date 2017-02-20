Двое из ПростоРашино. Фуркад отдал приз тому, кто его заслужил

Спецкор Слюсаренко выдумал пробку в деревне
Вы сейчас будете считать нас идиотами, но мы чуть не пропустили финальный день чемпионата мира из-за пробок. Редактор Андрей Иванов (а именно он пишет за нас все тексты в качестве литературного негра) смеялся над нами и даже ославил на всю редакцию: «Спецкоры вчера так праздновали победу сборной России, что забыли — они все ещё не в Москве. Какие пробки в этой австрийской деревне?».
Ну да, мы живём в деревне (ибо Хохфильцен и соседний Фибербрунн — это самые что ни на есть деревни, с домиками по краям одной главной дороги), но и тут бывают пробки, когда автобусы двигаются со скоростью 5 км/ч в течение как раз часа.
Спецкор Круглов восхищается американцами
В воскресенье окончательно оформилось главное открытие чемпионата мира — 2017. Кто бы мог подумать, что это будет сборная США. Золотая медаль Лоуэлла Бэйли и серебряная медаль Сюзан Данкли позволили этой команде обойти в общем зачёте Норвегию и Россию. В биатлоне!
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Спецкор Слюсаренко разоблачает западную военщину
Пока спецкор Круглов восхищается Госдепом, я после окончания чемпионата мира наблюдал прямо противоположную картину. Австрийские военные, агрессивные солдафоны, как обычно, привлекались на биатлон в качестве охраны, дешёвой рабочей силы и разного малоквалифицированного труда.
Как только отгремела последняя церемония награждения, им было поручено сдуть большую надувную бутылку пива с логотипом спонсора IBU, которая украшала арену все 12 дней чемпионата мира. Смотрите на слаженную работу полдесятка человек. Извините, больше снимать не мог из-за приступов смеха.
Спецкор Круглов выдумывает небылицы про Фуркада
Свою главную задачу сборная России решила за день до завершения чемпионата (выиграла золотую медаль), а мы с Евгением тянули до последнего. Волонтёры уже начали разбирать все временные сооружения на стадионе, сматывать кабели и грузить оборудование в машины. Оставалось только пригнать большой грузовик и начать грузить туда остатки снега. Впрочем, украинцы, как видите, не уходили. Ждали чего-то.
Я в этот момент чуть не подавился кофе, так как понял, что здесь должен быть мой выход. Как только французы начали надевать куртки и собираться в дорогу, я подпрыгнул к Мартену и сказал: «Каждый день я вижу из окна ваш отель и давно нашёл к нему короткую дорогу через лес. Там зачем же вам, величайшему биатлонисту, давиться в пробках и ехать долгой и извилистой тропой, когда можно срезать напрямик». И показал ему то самое видео, где мы еле-еле телепаемся на автобусе.
Фото: "Чемпионат"
Фуркад был настолько в шоке от такого простейшего маршрута, что как ошпаренный выскочил из столовой, успев с укоризной посмотреть на своего отца: «Папаша, почему вы скрывали от меня эти партизанские тропы?!».
Бежал Фуркад с окружением так быстро, что приз – титул лучшего биатлониста мира, который ему в воскресенье вручили по итогам прошлого сезона, – так и остался на столе. В итоге мы возвращаемся домой с трофеем, а Фуркад рискует заблудиться в лесу и не добраться до следующего этапа в Корее. В том, что всё было именно так, вы можете убедиться по фотографиям, хотя Евгений для вас наверняка сочинит альтернативную историю.
Фото: "Чемпионат"
Спецкор Слюсаренко говорит только правду
Вы какую-то ерунду выдумали, Александр, – лучше бы реально чехов или французов завели в какой-нибудь лес. А дело было так. Фуркад зашёл в столовую, сделал несколько фотографий с волонтёрами на кухне, потом увидел меня, мирно поедающего австрийский «Доширак», и бросился обниматься: «Куи, куи, ПростоРашино! Магнифик, шампионат дот ком!».
И отдал мне свой приз. Сказал, что я заслуживаю его больше.
Злопыхатели и завистники, правда, сразу начали говорить, что Фуркад отдал его просто потому, что ему было лень тащить домой семикилограммовую стеклянную бандуру. Перевес багажа нынче дорог.
Но на то они и завистники. Среди читателей «Двое из ПростоРашино» таких, уверен, нет. У нас были умные читатели. Все две недели они верили каждому нашему слову. Читатели «Чемпионата» молодцы. Будь, как читатели «Чемпионата».