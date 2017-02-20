Пригласительный в кредит. МОК позвал Россию на Олимпиаду

Пригласить – пригласим, но участие не обещаем
МОК разослал в Национальные олимпийские комитеты приглашения на участие в Олимпийских играх – 2018 в Пхёнчхане. Среди получивших дежурное приглашение за подписью Томаса Баха оказался и Олимпийский комитет России.
Но окончательное решение об участии сборной России в Играх-2018 ещё не принято. Когда именно вердикт будет вынесен, МОК пока не говорит. Наши спортсмены участвуют в так называемых предолимпийских неделях по разным видам спорта, а другие олимпийские комитеты уже бронируют гостиницы и планируют перелёты. Всё дело в продолжающихся расследованиях по докладу Ричарда Макларена, на основании которого уже несколько наших спортсменов, в том числе и олимпийские чемпионы, отстранены от участия в соревнованиях.
МОК создал две комиссии, которые в ближайшее время должны выступить со своими докладами. Игры-2018 пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года. Если нашу сборную допустят до соревнований, состав делегации может составить около 400 человек. Но пока россиян пригласили в кредит, который могут и не одобрить.
Лучше собаку приютить, чем съесть
Кстати, неизвестно, мясом какого качества будут кормить участников Олимпиады в Пхёнчхане. В Канныне, где проходил Турнир четырёх континентов по фигурному катанию (также предолимпийская проверка), двукратные чемпионы мира канадцы Мегань Дюамель и Эрик Редфорд заняли второе место в соревнованиях спортивных пар.
После окончания турнира Дюамель заявил, что уедет в Канаду с собакой. Дело не в том, что у фигуристки не было собаки – у Меган есть и собака, и кошка – а в том, чтобы южнокорейское животное не стало жертвой индустрии по переработке мяса. Об этом канадскую спортсменку попросила местная зоозащитная организация, и Дюамель ответила согласием.
Напомним, что в 2014-м из Сочи в США с целым семейством собак уехал фристайлист Гас Кенворти.
Перкинс Дмитриеву пока не соперник
На прошлой неделе спортивная общественность была взбудоражена сообщением о том, что двукратный чемпион мира по велоспорту на треке, призёр Олимпиады-2012 австралиец Шейн Перкинс будет выступать за сборную России.
В Кали (Колумбия) на завершившемся этапе Кубка мира Перкинс уже выступал в статусе независимого спортсмена – пока ещё не россиянин, но уже не австралиец. Естественно, что он ограничился индивидуальными видами – спринтом и кейрином. В спринте Перкинс добрался до четвертьфинала, в котором без шансов проиграл своему другу, лидеру сборной России Денису Дмитриеву. А в кейрине пробился в главный финал, но занял шестое место.
В Кали (Колумбия) на завершившемся этапе Кубка мира Перкинс уже выступал в статусе независимого спортсмена – пока ещё не россиянин, но уже не австралиец.Дмитриев, кстати, выиграл единственное золото сборной России в Колумбии. Всего же наши трековики завоевали 10 наград.
Оправдание норвежских астматиков
Независимая экспертная комиссия, в которую входили представители Финляндии, Швеции, Дании и Норвегии, не выявила нарушений в использовании медицинских препаратов норвежскими лыжниками. Многие национальные федерации лыжных гонок не раз говорили, что норвежцы со своими ингаляциями балансируют на грани правил, вопрос о подобных методах поднимала и президент ФЛГР Елена Вяльбе.
Комиссия нарушений не нашла, кроме этической проблемы в использовании небулайзера с морской солью молодыми спортсменами. Норвежцы никакой проблемы не видят и уже заявили, что использование ингаляций будет продолжено.
Комиссия не нашла нарушений в ингаляциях норвежских лыжников, кроме этической проблемы в использовании небулайзера с морской солью молодыми спортсменами.
Болт – лучший. Байлс – тоже
Восьмикратный олимпийский чемпион по лёгкой атлетике ямаец Усэйн Болт признан лучшим спортсменом 2016 года по версии Мировой академии спорта Laureus. Болт получил эту награду в четвёртый раз в карьере. В прошлом году на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро он завоевал золотые медали в беге на 100 и 200 м и в эстафете 4 по 100 м и объявил, что с Олимпийскими играми попрощался.
А спортсменкой года стала героиня хакерских расследований Fancy Bear американская гимнастка Симона Байлс. Та самая, что пользуется благодаря терапевтическим исключениям запрещёнными препаратами. Синдром рассеянного внимания, что поделать.
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Возвращение Комовой
Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2012 в спортивной гимнастике Виктория Комова, которая, по информации тренерского штаба сборной России ззавершила спортивную карьеру, приступила к тренировкам.
Врачи после проведённого курса лечения усталостного перелома одного из позвонков, вызывавшего сильные боли в спине, разрешили спортсменке вернуться в спорт. Виктория постепенно будет увеличивать нагрузки, чтобы понять, как отреагирует организм. Участие Комовой в апрельском чемпионате Европы в Клуже (Румыния) исключено, а в октябрьском чемпионате мира в Монреале – маловероятно. Скорее всего, весь год гимнастка проведёт в восстановительном графике.
Двукратный серебряный призёр Олимпиады-2012 в спортивной гимнастике Виктория Комова после разрешения врачей вернулась в большой спорт.