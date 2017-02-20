Главные герои. «Балда», которая на Олимпиаде всех победит

→ Искупительный вопрос. Теперь мы всё всем доказали?
Дмитрий Губерниев, комментатор «Матч ТВ»:
— Мартен Фуркад, Лаура Дальмайер, Максим Цветков, блестящий эстафетчик, чемпион мира и отменный певец, Антон Шипулин и один комментатор знакомый. Они заставили говорить о себе. Фуркада вся эта история значительно выбила из колеи. Весь сезон косить награды, а здесь выиграть одно золото и остаться без медали в масс-старте — это не то, на что он рассчитывал. Эта нервная история всех выбила из колеи. Главный наш успех, что мы после победы в эстафете вернулись в биатлонную семью. Цветков вытягивал гимн, как Маккаферти из Nazareth и Брайан Джонсон из AC/DC. Шипулин — настоящий капитан, настоящий мужик и настоящая балда мирового биатлона, но эта балда всех победит на Олимпиаде.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион:
— Главные герои здесь немцы: Дальмайер и Шемпп — безусловно. Лаура просто красавица во всех отношениях. Конечно, удивил Долль в спринте. Ещё бы отметил молодого француза Кентена Фийона Майе. Он очень хороший парень и в будущем сезоне составит конкуренцию кому угодно. Пятым бы я с удовольствием назвал кого-то из россиян, но, к сожалению, не могу это сделать.
Лив-Грете Пуаре, восьмикратная чемпионка мира:
— Для меня главные герои этого чемпионата — Мартен Фуркад, Лаура Дальмайер, Йоханнес Бё и Габриэла Коукалова. Не хотелось бы никого забыть, но пятым я бы назвала Симона Шемппа за его потрясающую победу в масс-старте и исполнение долгожданной мечты стать чемпионом мира в личной гонке.
Губерниев: Цветков вытягивал гимн, как Маккаферти из Nazareth и Брайан Джонсон из AC/DC.Александр Касперович, главный тренер сборной России:
— Это мужская эстафетная сборная России, так как все четыре человека проявили себя просто блестяще и так натянули струну, что никто с ними не справился. Для меня Алексей Волков, Максим Цветков, Антон Бабиков и Антон Шипулин — главные герои чемпионата. Ну и, конечно, Лаура Дальмайер.
Лоуэлл Бэйли, чемпион мира:
— Я бы назвал сборную США по биатлону, потому что был удивлён результатами и мужчин, и женщин, также Беннедикта Долля, одержавшего удивительную победу в спринте и отлично проявившего себя в последний день соревнований. Лаура Дальмайер сумела справиться с давлением, которое всегда испытывают фавориты, и завоевала пять золотых медалей. Также отметил бы Йоханнеса за его способность отыгрываться. Он такой быстрый на последнем круге, что я не могу его не уважать, хотя дважды пострадал от него в преследовании и масс-старте. На пятое место я бы поставил публику, которая нас поддерживала эти полторы недели. Ну а если позволите мне расширить пятёрку до шестёрки, то отмечу отличную погоду.
Николай Захаров, главный тренер сборной Болгарии:
— Первая героиня — это Лаура Дальмайер, которая даже не удивила своими успехами. Второй бы я назвал Домрачеву, потому что три месяца подготовки после рождения ребёнка — это очень мало, а она выиграла здесь серебряную медаль. Я бы отметил 11-е место в спринте Тони Синапова, молодого парня, который движется вперёд и ещё не раз заявит о себе. Ну и отмечу Красимира Анева, который весь чемпионат провёл на хорошем высоком для себя уровне. Очень достойно выступил после чемпионата Европы и на фоне усталости.
Рикко Гросс, старший тренер сборной России:
— Во-первых, это Лоуэлл Бэйли с его невероятной победой на 20 километрах. Для меня это был самый большой сюрприз. Конечно, отмечу Лауру Дальмайер — она главная героиня чемпионата. Также американка Сюзан Данкли, преподнёсшая большой сюрприз, и наши парни, одержавшие победу в эстафете.
Бэйли: На пятое место я бы поставил публику, которая нас поддерживала эти полторы недели. Ну а если позволите мне расширить пятёрку до шестёрки, то отмечу отличную погоду.
Наше мнение
Евгений Слюсаренко, заместитель главного редактора «Чемпионата»:
Лаура Дальмайер. Пять золотых медалей — какие ещё могут быть комментарии? Дважды после своих выступлений она чувствовала себя плохо, но каждый раз находила силы выходить к журналистам. Это — профессионализм даже в мелочах.
Мартен Фуркад/Антон Шипулин. Противостояние этих двух великих биатлонистов сделало первую половину чемпионата мира. К сожалению, оно же их и сгубило — оба сделали на этом чемпионате мира существенно меньше, чем могли бы. Но публике было весело, спасибо, ребята.
Сборная США по биатлону. Эта команда сделала, казалось бы, невозможное — опередила в общем зачёте чемпионата мира сборные Норвегии и России. Да. Американские. Биатлонисты. В прошлом году сенсацию сотворила мужская сборная Канады, став бронзовым призёром в эстафете. На самом деле, очень хочется, чтобы это не было всплеском. Биатлону очень нужны новые страны. Сейчас это фактически вид спорта одного континента — Европы. Северная Америка существенно добавит этому виду спорта статуса и популярности.
Дмитрий Губерниев. Не знаю, как он комментировал этот чемпионат (мы гонки смотрели, как понимаете, вживую), но за один только поступок на вручении медалей. Сообразил, среагировал и настоял. Даже сложно себе представить, кто мог бы такое сделать, кроме него. Стараниями Губерниева получилась одна из самых памятных церемоний награждения в истории российского спорта.