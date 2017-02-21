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175 лет назад 2016
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Оценки сборной России
Фото: Reuters
Текст: Александр Круглов

Оценки за мир. Не жалеем двоек

Логинов и Подчуфарова — двоечники, Шипулин — настоящий лидер, а Цветкову за эстафету на балл выше — как оценили сборную России
21 февраля 2017, вторник. 12:30. Другие
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Анатолий Хованцев, бывший старший тренер мужской и женской сборной России


Антон Шипулин — 8. Боролся за медали во всех гонках, но отдельные промахи помешали показать максимальный результат.

Максим Цветков — 6,5. К чемпионату мира подошёл не в лучшем функциональном уровне, но в эстафете пробежал хорошо во многом благодаря отличной работе лыж.

Антон Бабиков — 6,5. Ожидал лучшей функциональной готовности, но ходом много проигрывал по сравнению со стартом сезона.

Алексей Волков — 7. Функционально готов так, что и с чистой стрельбой не поборолся бы за медали. Остался на том же уровне, что до начала работы с Крючковым.

Евгений Гараничев — 5,5. В этом сезоне это не тот Гараничев. Проблемы с ходом, проблемы со стрельбой стоя. Но это больше претензии к тренерам сборной.
В этом сезоне это не тот Гараничев. Проблемы с ходом, проблемы со стрельбой стоя. Но это больше претензии к тренерам сборной.

Александр Логинов — 3. Было сложно выступать на фоне нервной обстановки, не смог полностью восстановиться после чемпионата Европы.

Татьяна Акимова — 6,5. Не смогла хорошо восстановиться после выступления на Кубке мира. Нужно было тренерам решиться и дать ей отдохнуть в январе.

Ирина Старых — 6,5. В эстафете справилась отлично, но в масс-старте проигрывала ходом многовато.

Ольга Подчуфарова — 5. Третий год еле доезжает до середины сезона.

Светлана Слепцова — 5. Успехи на чемпионате Европы не надо переоценивать. В этом сезоне немного ожила, но в целом уровень показала очень невысокий.

Екатерина Тищенко, болельщица


Болельщица из Москвы. Биатлон вживую смотрит с 2011 года. Случайно позвали друзья в Норвегию в марте, так и увлеклась. С тех пор старается один-два раза в сезон куда-нибудь выезжать. Хохфильцен считает одним из любимых этапов наряду с Хольменколленом.

Антон Шипулин — 8,5. Антон доказал, что является сильнейшим биатлонистом нашей сборной, однако стрелять ему нужно (и он может) гораздо точнее.

Алексей Волков — 7. Отлично справился со своим этапом эстафеты.

Максим Цветков — 6,5. В эстафете собрался и отлично провёл этап, а масс-старт подпортил впечатление.

Антон Бабиков — 8. Отлично провёл свой этап эстафеты.

Евгений Гараничев — 4,5. Ожидала гораздо большего от Жени на этом чемпионате.

Александр Логинов — 2. Не справился с давлением и сильно устал.

Татьяна Акимова — 5,5. Старалась, но досадное падение в эстафете испортило всё впечатление.
Антон Шипулин доказал, что является сильнейшим биатлонистом нашей сборной, однако стрелять ему нужно (и он может) гораздо точнее.

Ольга Подчуфарова — 2. Не бежит и не стреляет.

Светлана Слепцова — 5. Выступила на своём уровне.

Ирина Старых — 9. Она большой молодец. Отлично справилась с эстафетой и достойно боролась в масс-старте.

Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»


Антон Шипулин — 8. Внёс весомый вклад в эстафетную победу и при этом достойно выглядел в личных гонках. На максимальный балл не заработал из-за промахов.

Алексей Волков — 6,5. Добротно, хоть и не блестяще отработал свой этап, неплохо провёл индивидуальную гонку, где помог Лоуэллу Бейли одержать победу.

Максим Цветков — 7. Подпортило впечатление слабое выступление в масс-старте, но эстафетный этап отработал великолепно и вернул нашу команду в гонку за золотом.

Антон Бабиков — 7. Свой этап отработал надёжно и создал Шипулину небольшой задел, но при этом слишком много проиграл на последнем круге. Общая физическая форма на чемпионате мира была не лучшей.

Евгений Гараничев — 6. Провёл обе личные гонки на среднем уровне. По-прежнему испытывает проблемы со стрельбой стоя, а ходом далёк от лучших кондиций.

Александр Логинов — 3. В индивидуальной гонке окончательно развалилась стрельба, чем вычеркнул себя из эстафетного состава и позволил ребятам завоевать золото. Лучшая форма в сезоне осталась на чемпионате Европы.

Ирина Старых — 6,5. В личных гонках не показала привычной скорости, а эстафетный этап отработала почти на сто процентов. По потенциалу сейчас лидер сборной России.
К борьбе с лидерами мирового биатлона Акимова ещё не готова морально, а потому постоянно допускает ошибки в эстафете. Стреляла во всех гонках просто ужасно.

Татьяна Акимова — 4,5. К борьбе с лидерами мирового биатлона ещё не готова морально, а потому постоянно допускает ошибки в эстафете. Стреляла во всех гонках просто ужасно.

Ольга Подчуфарова — 5,5. В индивидуальной гонке была одной из лучших в команде, этап эстафеты не провалила, что с учётом её нынешнего уровня положительный результат.

Светлана Слепцова — 3,5. Откровенный провал в индивидуальной гонке и «детские» тактические ошибки в эстафете, которые увеличили командное отставание до минуты. Даже в нынешней не сильной команде — слабое звено.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Ирина Старых Ольга Подчуфарова Светлана Слепцова Чемпионат мира по биатлону 2017
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