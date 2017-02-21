Оценки за мир. Не жалеем двоек

Анатолий Хованцев, бывший старший тренер мужской и женской сборной России

В этом сезоне это не тот Гараничев. Проблемы с ходом, проблемы со стрельбой стоя. Но это больше претензии к тренерам сборной.

Екатерина Тищенко, болельщица

Антон Шипулин доказал, что является сильнейшим биатлонистом нашей сборной, однако стрелять ему нужно (и он может) гораздо точнее.

Александр Круглов, корреспондент «Чемпионата»

К борьбе с лидерами мирового биатлона Акимова ещё не готова морально, а потому постоянно допускает ошибки в эстафете. Стреляла во всех гонках просто ужасно.

. Боролся за медали во всех гонках, но отдельные промахи помешали показать максимальный результат.. К чемпионату мира подошёл не в лучшем функциональном уровне, но в эстафете пробежал хорошо во многом благодаря отличной работе лыж.. Ожидал лучшей функциональной готовности, но ходом много проигрывал по сравнению со стартом сезона.. Функционально готов так, что и с чистой стрельбой не поборолся бы за медали. Остался на том же уровне, что до начала работы с Крючковым.. В этом сезоне это не тот Гараничев. Проблемы с ходом, проблемы со стрельбой стоя. Но это больше претензии к тренерам сборной.. Было сложно выступать на фоне нервной обстановки, не смог полностью восстановиться после чемпионата Европы.. Не смогла хорошо восстановиться после выступления на Кубке мира. Нужно было тренерам решиться и дать ей отдохнуть в январе.. В эстафете справилась отлично, но в масс-старте проигрывала ходом многовато.. Третий год еле доезжает до середины сезона.. Успехи на чемпионате Европы не надо переоценивать. В этом сезоне немного ожила, но в целом уровень показала очень невысокий.Болельщица из Москвы. Биатлон вживую смотрит с 2011 года. Случайно позвали друзья в Норвегию в марте, так и увлеклась. С тех пор старается один-два раза в сезон куда-нибудь выезжать. Хохфильцен считает одним из любимых этапов наряду с Хольменколленом.. Антон доказал, что является сильнейшим биатлонистом нашей сборной, однако стрелять ему нужно (и он может) гораздо точнее.. Отлично справился со своим этапом эстафеты.. В эстафете собрался и отлично провёл этап, а масс-старт подпортил впечатление.. Отлично провёл свой этап эстафеты.. Ожидала гораздо большего от Жени на этом чемпионате.. Не справился с давлением и сильно устал.. Старалась, но досадное падение в эстафете испортило всё впечатление.. Не бежит и не стреляет.. Выступила на своём уровне.. Она большой молодец. Отлично справилась с эстафетой и достойно боролась в масс-старте.. Внёс весомый вклад в эстафетную победу и при этом достойно выглядел в личных гонках. На максимальный балл не заработал из-за промахов.. Добротно, хоть и не блестяще отработал свой этап, неплохо провёл индивидуальную гонку, где помог Лоуэллу Бейли одержать победу.. Подпортило впечатление слабое выступление в масс-старте, но эстафетный этап отработал великолепно и вернул нашу команду в гонку за золотом.. Свой этап отработал надёжно и создал Шипулину небольшой задел, но при этом слишком много проиграл на последнем круге. Общая физическая форма на чемпионате мира была не лучшей.. Провёл обе личные гонки на среднем уровне. По-прежнему испытывает проблемы со стрельбой стоя, а ходом далёк от лучших кондиций.. В индивидуальной гонке окончательно развалилась стрельба, чем вычеркнул себя из эстафетного состава и позволил ребятам завоевать золото. Лучшая форма в сезоне осталась на чемпионате Европы.. В личных гонках не показала привычной скорости, а эстафетный этап отработала почти на сто процентов. По потенциалу сейчас лидер сборной России.. К борьбе с лидерами мирового биатлона ещё не готова морально, а потому постоянно допускает ошибки в эстафете. Стреляла во всех гонках просто ужасно.. В индивидуальной гонке была одной из лучших в команде, этап эстафеты не провалила, что с учётом её нынешнего уровня положительный результат.. Откровенный провал в индивидуальной гонке и «детские» тактические ошибки в эстафете, которые увеличили командное отставание до минуты. Даже в нынешней не сильной команде — слабое звено.