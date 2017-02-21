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175 лет назад 2016
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Павел Сукосян
Фото: Александр Мысякин, «Чемпионат»
Текст: Андрей Шитихин

«Это не последний мой матч». Как вернуться в гандбол в 55 лет

Как играть после 50, как относиться к статистике, как сыграла бы с нынешней Францией сборная России-2000 – в интервью с Павлом Сукосяном.
21 февраля 2017, вторник. 13:30. Другие
18 февраля в мужском чемпионате России по гандболу произошло историческое событие. В составе московского «УОР №2» целый матч отыграл олимпийский чемпион 2000 года по гандболу вратарь Павел Сукосян. Голкипер, которому 14 января исполнилось 55 лет, помог своей команде добиться убедительной победы в игре с занимавшим на тот момент третье место в турнирной таблице «СГАУ-Саратов».

Для игровых видов спорта участие в официальном матче в 55 лет – не абсолютный рекорд. Недавно в Швеции на чемпионате мира по хоккею с мячом в составе сборной Германии играл 60-летний уроженец Иркутска Сергей Битков и даже забил один гол. Но в мировом гандболе достижение Сукосяна – уникально, никто даже и близко не подобрался. При этом он ещё несколько лет назад стал мировым рекордсменом, завершив карьеру в 51 год в клубе «Сунгуль».

Самое интересное, что Сукосян вернулся не на один матч, в отличие от того же Вячеслава Фетисова, который сыграл в КХЛ в 51 год. Как долго будет продолжаться карьера Сукосяна, кто и зачем попросил его вернуться, откажется ли он от своей нынешней работы, сам рекордсмен рассказал в интервью «Чемпионату».

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«Попросили – я и вернулся. Но свои условия поставил»


— Как вообще стало возможным ваше возвращение? Это неожиданные травмы нынешних вратарей «УОР №2» или что-то другое?
— Ещё до Нового года ко мне обратились и Дмитрий Рогозин (вице-премьер правительства РФ, глава попечительского совета ФГР. – Прим. «Чемпионата»), и главный тренер «УОР №2» Николай Чигарёв с просьбой помочь московской команде сохранить прописку в Суперлиге.
Пришёл на пару тренировок, чуть-чуть подвигался. Чигарёв сразу сказал, что я сильнее их нынешних вратарей. До того как сыграть первый матч, я тренировался полтора месяца.

— Вы сразу ответили согласием?
— Решил попробовать. Пришёл на пару тренировок, чуть-чуть подвигался. Чигарёв сразу сказал, что я сильнее их нынешних вратарей. До того как сыграть первый матч, я тренировался полтора месяца.

— И какие ощущения были в первом матче после такого перерыва?
— Тяжеловато, честно признаюсь. Я иногда играл в своё удовольствие в чемпионате Москвы по субботам-воскресеньям, но это любительский уровень, с профессиональным не сравнить. Но на опыте отыграл. Считаю, неплохо.

— Только по официальной статистике на вашем счету 8 сейвов.
— Да что статистика! Там же не учитывается, что игроки попадают в штанги или промахиваются, а ведь это тоже заслуга вратаря. По ощущениям, я спасал гораздо больше, чем 8 раз.

— Речь шла об одном матче?
— Нет, конечно. Меня попросили отыграть всю концовку регулярного чемпионата. Ради одного матча не стоило и огород городить. Так что прошедшая игра – точно не последняя в моей карьере.

— А как же ваша работа в женском «Луче»? Как удаётся совмещать?
— Это было моим условием. Я не собираюсь уходить со своей работы и сразу сказал, что буду играть, только если работе это мешать не будет. Вроде бы, удалось решить все вопросы, так что я буду играть и получать удовольствие, а также продолжать тренировать.

— У вас есть ощущение, что вы установили вечный рекорд в гандболе?
— Никакого. Я вообще не считаю себя рекордсменом или игроком, который совершил что-то необычное. И уж точно никакой не легендой. Не люблю эти слова.

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«У нас нет звёзд, нужно их воспитывать»


— Почувствовали, что в гандбол теперь играют на более высоких скоростях, чем в ваше золотое время?
— Конечно. Общекомандная скорость сильно выросла.

— Если вас попросят и в следующем сезоне поиграть, готовы?
— Не могу сказать. Всё зависит от конкретных обстоятельств: наличия времени, состояния здоровья. Пока я, тьфу-тьфу-тьфу, чувствую себя отлично, но кто знает, что будет дальше? Конечно, хотелось бы, чтобы играли молодые ребята, я не должен занимать их место, но пока так всё складывается.
Пока я, тьфу-тьфу-тьфу, чувствую себя отлично, но кто знает, что будет дальше? Конечно, хотелось бы, чтобы играли молодые ребята, я не должен занимать их место, но пока так всё складывается.

— То есть главный тренер сборной России Дмитрий Торгованов прав, когда говорит, что неоткуда брать резерв?
— Абсолютно прав. Где ребята 1994 года рождения? Их просто нет. Кого брать в национальную команду из игроков 1996 года? В других странах подтягивают игроков 1998 или 1999 годов. Безусловно, в нашем мужском гандболе сейчас наблюдается провал. Нет настоящих звёзд, которые были в наше время и которые есть сейчас в других сборных.

— А где их взять, если такой провал?
— Набраться терпения и воспитывать. Растить и доводить до высочайшего уровня. Без звёзд в составе очень сложно чего-то добиться.

— Получается, в ближайшее время нашу национальную команду никакие изменения не ждут?
— Мне кажется, не время сейчас для экспериментов. Можно обновить состав, но это значит – рисковать участием в чемпионате Европы. Мы же вместо двух ожидаемых побед добились только двух ничьей на старте отборочного цикла, а нам ещё два матча со шведами предстоят и ответные игры с черногорцами и словаками. На чемпионат Европы нужно выходить, а молодые игроки вряд ли способны решить такую задачу.

— Отборочные матчи будут уже в той стадии сезона, когда всем хочется отдохнуть, а у нас немолодая команда.
— Ну и что? Раньше чемпионаты мира не в середине сезона проводились, а в мае, когда силы у всех были на исходе. И никто не жаловался. Приезжали в команду по первому вызову и начинали подготовку. Времени на отдых и восстановление тоже не было. Но, повторю, наше поколение не жаловалось и никогда не спрашивало о премиальных. Мы играли за страну, и это придавало сил.

— Вы наверняка следили за чемпионатом мира. Могла бы с этой сборной Франции на равных играть та сборная России, которая в 2000-м победила на Олимпиаде в Сиднее?
— Интересный вопрос… Я уже сказал, что сейчас игра идёт на совершенно других скоростях. Мы тогда играли медленнее. С этой сборной Франции нам пришлось бы тяжелее в плане возвращения в оборону, но в атаке мы бы вполне могли предъявить свои козыри. И вообще, многое настрой решает.

«Девочки перед Рио-де-Жанейро сильно уставали, но потом поблагодарили»


— На Олимпиаде в Бразилии наша женская сборная играла именно с тем настроем?
— Именно. Команда была заряжена на борьбу, объединена одной целью, свои амбиции все на время спрятали подальше. Это было именно то, чего всегда хотят тренеры. Только так и можно выигрывать.

— Тяжело было этого добиться?
— И не спрашивайте. На тренировках было всякое. Конечно, девочки сильно уставали, некоторые даже слезу пускали. Тренеры убеждали их, что нужно потерпеть, ведь это Олимпиада, даже не чемпионат мира. Возможно, такого шанса у многих уже не будет.
С этой сборной Франции нам пришлось бы тяжелее в плане возвращения в оборону, но в атаке мы бы вполне могли предъявить свои козыри. И вообще, многое настрой решает.

— Вы отвечали за работу с вратарями, но сами в Рио-де-Жанейро не поехали.
— Не поехал, но своей работой могу гордиться. Считаю, что все три девочки проявили себя на главном турнире года отлично, не подвёл никто.

— После финала девушки сразу поблагодарили тренеров. Вам звонили, что-то говорили?
— Да, звонили, говорили спасибо за работу и поддержку. Это была лучшая благодарность. Вообще, в нашем женском гандболе ситуация намного лучше, чем в мужском. Много перспективной молодёжи, много талантов. Я это вижу, поскольку сам работаю с девушками. Очень бы хотелось, чтобы и в мужском гандболе наступили такие же времена.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Мужская сборная России - Гандбол Легенды спорта
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