За биатлон умрём. Кто эти люди, удовлетворившие нас?

Чемпионат мира по биатлону – 2017 завершён. Гонки закончены, медали завоёваны, громкие слова сказаны, неожиданные поступки сделаны. Сегодня мы предлагаем вам выбрать тех людей, чьё присутствие на чемпионате мира не оставило вас равнодушным. То есть этот человек точно не зря поехал в Хохфильцен. И не важно, сколько времени он там пробыл и что успел сделать. На выбор 20 кандидатур: вся сборная России, естественно, и ещё несколько любопытных персон. Все в алфавитном порядке. Чтобы всё по-честному.Итак, присутствие кого из этих людей в Хохфильцене вас полностью удовлетворило?