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175 лет назад 2016
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Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

В лыжи обутый… Как сборную России обескровили перед ЧМ-2017

Сборная России по лыжным гонкам перед чемпионатом мира осталась без лидеров. Есть ли вообще в команде люди, способные побороться за медали?
22 февраля 2017, среда. 11:15. Другие
С 22 февраля по 5 марта в финском городе Лахти пройдёт чемпионат мира по лыжным видам спорта. Однако у российских болельщиков с предстоящим турниром пока связано больше негативных ожиданий. Для ряда лидеров российской сборной чемпионат мира завершился, даже не начавшись – в силе осталось временное отстранение. В связи с этим разбираемся, остались ли в нашей команде спортсмены, готовые побороться за медали на чемпионате мира, или финский турнир грозит пройти для нас вхолостую.

>>> Расписание чемпионата мира по лыжным видам спорта

CAS уполномочен заявить


23 декабря 2016 года, ровно за неделю до старта «Тур де Ски» Международная федерация лыжного спорта, ознакомившись со второй частью доклада Макларена, отстранила от соревнований шестерых российских лыжников:
Александра Легкова, Евгения Белова, Максима Вылегжанина, Алексея Петухова, Евгению Шаповалову и Юлию Иванову. С тех пор прошло почти два месяца, но, похоже, по сути конфликта разбираться никто не торопится. Российская сторона подавала в CAS апелляцию на решение FIS о временном отстранении, но суд, не объясняя причин, её отклонил. И если Юлия Иванова не планировала участвовать в чемпионате мира, то для остальной пятёрки отказ стал серьёзным ударом – спортсмены пропускают второй главный старт сезона по подозрению в нарушении антидопинговых правил. А никаких доказательств по-прежнему нет!

Теперь, когда сезон для спортсменов практически потерян, нужно спокойно продолжать бороться за свои права и снятие отстранения. Если не в Лахти, то уж в Пхенчхане российские лыжники должны показать всё своё мастерство и спортивную злость.
Российская сторона подавала в CAS апелляцию на решение FIS о временном отстранении, но суд, не объясняя причин, её отклонил.

Устюгов – один за всех


На чемпионате мира в Финляндии, как и обычно, будет разыгран 21 комплект наград: по шесть в лыжных гонках у мужчин и женщин, пять – в прыжках на лыжах с трамплина и четыре в лыжном двоеборье. Впрочем, как и всегда, российским болельщикам стоит рассчитывать лишь на лыжные гонки: наши спортсмены привыкли прочно стоять на земле, а любой успех летающего лыжника станет грандиозным прорывом.

А с учётом дисквалификации многих лидеров сборной России, в нашей команде, похоже, остался лишь один спортсмен, способный показать результаты высочайшего мирового уровня – победитель недавнего «Тур де Ски» Сергей Устюгов. В конце декабря он оказался в трудной ситуации, едва ли не в одиночестве оставшись против полчищ скандинавских соперников, однако справился блестяще. Сергей выиграл пять гонок из семи и буквально раздавил своего главного оппонента – норвежца Мартина Сундбю.

Чистый русский медведь! Устюгов показательно уничтожил всех
Главный вопрос на сегодняшний день: сможет ли Сергей выйти на новый пик формы к чемпионату мира в Лахти?

Вспоминать о триумфе российского спортсмена, добившегося победы в невероятно трудных условиях, конечно, очень приятно. Однако с того момента прошло уже полтора месяца, и многое изменилось. Главный вопрос на сегодняшний день: сможет ли Сергей выйти на новый пик формы к чемпионату мира в Лахти? На позитивные размышления наводит третье место Устюгова на этапе Кубка мира в Эстонии три дня тому назад. Однако окончательно ответить на вопрос о готовности лидера российской сборной к чемпионату мира можно будет ответить лишь после пары первых гонок.

Огневая поддержка лидера


Но одними надеждами на Устюгова жить российскому болельщику, конечно, не стоит. В сборной России есть немало других спортсменов, готовых выстрелить на чемпионате мира. За медали вполне может побороться Александр Бессмертных, хочется верить, что снова на крупном старте успешно выступит Никита Крюков. В начале февраля на предолимпийской неделе себя здорово проявили Глеб Ретивых и Пётр Седов – эти спортсмены выиграли гонки на этапе Кубка мира, почувствовали вкус побед и постараются преподнести приятный сюрприз уже на чемпионате мира.
Перспективы женской сборной стоит оценивать очень осторожно, но то, что шансы на медали есть – это точно.

Женская сборная России на чемпионате мира 2015 года до медалей не добралась, однако в этом сезоне её ни в коем случае нельзя списывать со счетов. Многие спортсменки очень здорово проводят этот спортивный год, и отличное выступление на чемпионате мира станет логичным его завершением. Наталья Матвеева и Юлия Белорукова в середине января стали авторами победного дубля в спринте и командном спринте, соответственно. Хочется надеяться, что и на чемпионате мира они смогут включиться в борьбу за победу. Юлия Чекалёва, вернувшаяся в команду после рождения ребёнка, способна побороться с соперницами в дистанционных гонках, а ведь есть ещё и эстафета 4х5 км. Конечно, перспективы стоит оценивать осторожно, но то, что шансы на медали есть – это точно.

Лыжники идут на взлёт?


В сражениях летающих лыжников лучше всего просто наслаждаться красотой вида спорта – шансов на медали у россиян немного. В лыжном двоеборье ситуация вообще плачевная: наши атлеты даже приблизиться к лидерам пока не готовы. А в прыжках с трамплина за россиян можно попереживать. Лидером российской мужской команды стал 23-летний Евгений Климов, ранее, кстати, выступавший в двоеборье. Ему удаётся постепенно подбираться к фаворитам, а в начале января в Инсбруке на престижном «Турне четырёх трамплинов» он даже завоевал медаль – первую за пять лет для наших мужчин. Тренерский штаб считает, что место в десятке на чемпионате мира станет для Евгения достойным результатом. Что касается женской команды, то ещё две недели назад можно было говорить о том, что лидер нашей сборной Ирина Аввакумова будет бороться за высокие места, но на этапе Кубка мира в Словении спортсменка упала и сломала ребро. Спортсменка утверждает, что готова выступить на чемпионате мира в Лахти, однако результат на фоне травмы вполне может оказаться не слишком высоким.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бессмертных Наталья Матвеева Сергей Устюгов Юлия Белорукова Юлия Чекалёва Допинг
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