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Кристина Резцова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Фабрика новых Фуркадов и Шипулиных. Зачем следить за юниорским ЧМ

Афганский снайпер, будущий пилот, новая дочка Резцовой и племянник Бьорндалена, саратовский «баскетболист» и другие будущие звёзды биатлона.
22 февраля 2017, среда. 13:15. Другие
Почти все герои прошедшего в Хохфильцене чемпионата мира когда-то блистали на юниорских соревнованиях и взлёт многих из них можно было предсказать ещё тогда. Юниорский чемпионат мира — это крупнейший смотр талантов, которым предстоит блистать уже в следующем юниорском цикле. Отдельные вундеркинды, вроде француженки Жюстин Бреза, уже давно блистают на этапах Кубка мира, но таких скорее единицы. Особенно интересно будет последить за соревнованиями юниорок и девушек, так как наша женская команда давно нуждается в притоке свежей крови.

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По стопам мамы и Ульяны Кайшевой


Мегаталантов среди нынешних 20-летних девчонок ждать не приходится. Пожалуй, самая яркая звёздочка в команде Валерия Васнецова — землячка Ульяны Кайшевой. Вообще, маленький удмуртский городок Можга с каждым годом поставляет наверх юные таланты. В соревнованиях девушек выступит ещё 18-летняя Кристина Егорова.
Васнецова пока крайне нестабильна, но она моложе большинства соперниц и имеет в активе медаль чемпионата Европы, а главное работает с опытным и успешным наставником Иннокентием Каринцевым, подготовившим Екатерину Юрьеву, Наталью Бурдыгу и нынешних тренеров сборной Сергея Коновалова и Виталия Норицына.

Другое яркое имя в команде, конечно, Кристина Резцова, вторая дочь легендарной биатлонистки. Не будь между её четырьмя дочерьми такой большой разницы в возрасте, мама могла бы укомплектовать ими всю эстафетную четвёрку. Однако перспективы честно прошедшей отбор Резцовой пока не впечатляют. Ходом она неважно смотрится даже для своего возраста, а к переходу летом на взрослый уровень пока не готова. Из оставшихся участниц можно выделить Екатерину Мошкову, которая возглавляет общий зачёт юниорского Кубка IBU, но недавний чемпионат Европы в Чехии она провалила.

«Я бы в лётчики пошёл, пусть меня научат»


В мужской команде персоналии более яркие, но пробиться наверх им будет непросто, ведь поколение Цветкова, Бабикова и Елисеева сдавать свои позиции в ближайшие годы не намерено. Вот чемпион Европы и чемпион мира среди юношей Игорь Малиновский — парень не только талантливый, но и оригинальный. Ради мечты детства стать лётчиком он покинул родную Камчатку и поступил в Омское вертолётное училище. Парень к обоим делам своей жизни подходит одинаково серьёзно и при случае не прочь окончательно сменить винтовку на штурвал.
Состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Юниоры: Игорь Малиновский, Никита Поршнев, Кирилл Стрельцов, Василий Томшин, Никита Лобастов.
Юниорки: Валерия Васнецова, Ксения Жужгова, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Елизавета Каплина.

Коренной москвич Кирилл Стрельцов сейчас возглавляет общий зачёт юниорского Кубка IBU. На международном уровне он давно не новичок: имеет за плечами десятки стартов и большую коллекцию наград. Конечно, в последний юниорский сезон он хотел бы выиграть личное золото. Саратовский гигант Никита Поршнев, вымахавший на 195 см, мог бы успешно играть в баскетбол, но решил посвятить жизнь биатлону и для этого перебрался в Югру. В Словакию он приехал уже с золотой медалью чемпиона Европы этого года.

Афганец с винтовкой


Саид Каримулла Халили, или по-простому Карим Халили, родился и вырос уже в Москве в семье русской мамы и афганского эмигранта. Отец Вахид видел в сыне борца, но с ног на голову всё перевернула поездка на биатлон. В 2010 году парень с мамой и сестрой поехал на финский этап Кубка мира в Контиолахти и остался в восторге от Свендсена, Фуркада, Нойнер и Вильхельм, с которыми он сфотографировался. В то же год 11-летний Карим оказался в лыжной секции, а спустя шесть лет передавал родителям привет с пьедестала юношеской Олимпиады в Лиллехаммере. Халили сейчас настоящий лидер юношеской сборной, и спустя ещё несколько лет, возможно, о биатлоне узнают и на родине его отца.
Состав сборной России на юниорский чемпионат мира

Юноши: Саид Каримулла Халили, Александр Мяконький, Степан Парфенов, Илья Новопашин, Вячеслав Шелепов.
Девушки: Екатерина Санникова, Анастасия Рассказова, Анастасия Гореева, Владислава Гаврилова, Кристина Егорова.

Екатерина Санникова из Тобольска всё лето тренировалась с юниорской сборной и успела посоревноваться со старшими соперниками на международных соревнованиях. По мнению патриарха нашего тренерского цеха Александра Привалова, хорошие перспективы в биатлоне у москвички Анастасии Рассказовой, которая два года назад перешла из лыжных гонок и уже научилась стрелять без промахов под руководством потомственного наставника Ильи Лопухова.

Фамилия обязывает


Видеть на юниорских соревнованиях фамилии звёзд биатлона прошлого уже привычно для всех, но некоторые просто завораживают взгляд. Так, на старт первой гонку у юношей заявлен Даг Сандер Бьорндален, племянник величайшего биатлониста современности. Его отец и личный тренер Даг Бьорндален в 1990-е годы также входил в состав сборной Норвегии и даже становился чемпионом мира. Призёра чемпионата Европы австрийца Себастьяна Тринксля во время чемпионата мира представили журналистам как будущую звезду мирового биатлона и наследника Доминика Ландертингера. Как и чемпион мира 2009 года Тринксль родился и вырос в маленькой деревушке Хохфильцен.

У немцев самой яркой звездой видится Давид Цобель, способный привезти домой из Словакии не одну награду. Дело в том, что с парнем работает легендарный наставник Бернхард Крёлль, подготовивший Лауру Дальмайер, Мири Гёсснер и ещё много звёздочек баварского биатлона. 19-летняя Маркета Давидова напоминает Габриэлу Коукалову не только цветом волос, но и серьёзными успехами на трассе. Юная чешка блестяще выступила на домашнем чемпионате Европы и уже пробовала свои силы на взрослых Кубке мира и Кубке IBU, где в дебютной гонке легко обыграла, например, Ульяну Кайшеву. Очень вероятно, что уже в следующем году она поедет на Олимпийские игры в Пхёнчхан.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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