Это вам не 9:0. Как первый полуфинал Кубка стал битвой

В двух шагах от финала Кубка

Мини-футбол. Кубок России

Тюмень. 22 февраля

Полуфинал, первый матч



«Тюмень» (Тюмень) – «Динамо» (Московская область) – 4:4 (3:2)

Голы: Коцич, Антошкин, Соколов, Неведров – Вилде-3, Сирило.

Повтор второй минуты

«Вамос» в раздевалку

Сильно бить не нужно

Вилде рвёт и мечет

9:0 – без вариантов, сомнений и шансов для проигравшего. Именно так всего пять дней назад завершилась встреча «Динамо» и «Тюмени» в рамках 16-го тура Суперлиги. Бело-голубые дома уничтожили соперника, после чего собрали вещи и отправились к тюменцам в гости. Команды ждала новая встреча, теперь в первом полуфинале Кубка России. И тут можно было смело забывать о том, что было пять дней назад: «Тюмень» играла дома, в присутствии переполненных трибун СК «Центральный». И с пониманием того, что финал Кубка всего в двух шагах.И фактически первый же удар в створ ворот «Динамо» завершился голом: гости увлеклись атакой, мяч оказался в руках голкипера «Тюмени», тот аккуратным броском вывелодин на один с, и сербский легионер с носка отправил мяч в ближний угол – 1:0.Хозяева не бросились добивать соперника, а динамовцы не спешили немедленно и любой ценой отыграться. Бело-голубые больше владели мячом, «Тюмень» огрызалась более опасными контратаками. Проблема у хозяев была только одна: беда с выходом из-под прессинга. В течение нескольких минут один толькоошибся трижды, и каждый раз температура воздуха у ворот Аксентиевича существенно повышалась. Сложно было сказать, что гости наиграли на гол, однако мяч действительно оказался в воротах «Тюмени».исполнил натуральный перевод с фланга на фланг,пробил с лёта, мяч рикошетом угодил в Аксентиевича, потом оказался у, и тот с пары метров успел переправить его в сетку – 1:1. В этот момент было сыграно 10 минут матча, а ровно через минуту каким-то невероятным образом не забил. Он вместе с Вилде убежал два в одного, бразилец идеально выкатил россиянину на пустые ворота, но Робиньо в простейшей ситуации умудрился не попасть по мячу.Хозяева ответили быстрым выпадом Батырева и его же опасным ударом после розыгрыша углового. А потом словно повторилась вторая минута: бело-голубые провалились в обороне, Аксентиевич классным пасом рукой вывел один на один, а тот даже обрабатывать мяч не стал, просто в касание перевёл его в сетку – 2:1.После этого гола игра пошла ещё веселее. Аксентиевич спас свои ворота после удара Ари в упор, в ответной атаке Батырев после передачиугодил в штангу, правда, с внешней стороны.такое развитие событий совершенно не устраивало, тренер «Динамо» попросил тайм-аут и провёл его чрезвычайно активно. Однако подопечные наставника не услышали: ещё один провал в обороне, ещё одна быстрая атака «Тюмени» — и третий мяч в воротах, теперь после ударав «домик» – 3:1.В оставшиеся несколько минут тайма мяч сначала ещё раз мог оказаться в воротах «Динамо», ноне сумел использовать чудо-пас Антошкина метров на 25, а потом невнятный прессинг хозяев был легко разорван бело-голубыми и выход два в одного разящим ударом в дальнюю девятку завершил Вилде. И отметил своё результативное действие громогласным «Вамос!». На перерыв команды отправились при счёте 3:2 в пользу «Тюмени».41-я секунда второго тайма оказалась счастливой для Аксентиевича: мяч после прострелаи лёгкого рикошета угодил в штангу и оказался в руках вратаря. Поддубный спас свою команду на 29-й минуте, после очень сильного удара Батырева со штрафного. Дальше гости завладели мячом и территорией, но в который уже раз напоролись на разящую контратаку. К счастью для «Динамо», на этот разиз выгодной позиции не попал в ближний угол.И снова гости владели инициативой, и снова «Тюмень» в быстрой атаке могла забивать:качнули с нескольких метров «штыком» пробил чуть выше ворот. А вотбил «щекой» и с очень приличного расстояния, но всё это не помешало ему отличиться: мяч вылетел из-поди нырнул в левый от Аксентиевича угол. Голкипер только руками развёл, ибо момент удара не видел вообще – 3:3. Гол почему-то решили записать на Сирило, хотя капитан «Динамо» мяч не трогал.Зато на 39-й минуте вратарь «Тюмени» видел всё, но спасти свою команду не имел никакой возможности. При розыгрыше углового Вилде остался на дальней штанге совершенно один, и головой с метра отправил мяч в сетку. Игроки «Тюмени» озадаченно смотрели друг на друга, не понимая, как такое возможно, а «Динамо» впервые в матче вышло вперёд – 4:3.Времени у хозяев оставалось предостаточно. Ехать на ответный матч, имея в пассиве поражение, – не лучшая идея, тюменцам нужно было обязательно забивать. А лучше – дважды. Можно было ждать отперехода на игру с пятым полевым, но наставник «Тюмени» не спешил. И, как оказалось, не зря: розыгрыш углового завершился плотным ударомв дальний угол – 4:4. Спустя минутуполучил вторую жёлтую карточку и оставил «Динамо» в меньшинстве. Отличный шанс выиграть этот матч хозяева упустили: бело-голубые отбились и сохранили ничью.Судьба путёвки в финал решится меньше чем через неделю. 28 февраля «Динамо» и «Тюмень» встретятся вновь. В третий раз за 11 дней.