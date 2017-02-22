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МФК «Тюмень» – МФК «Динамо» — 4:4
Фото: Виктория Ющенко, mfktyumen.ru
Текст: Андрей Иванов

Это вам не 9:0. Как первый полуфинал Кубка стал битвой

«Тюмень» по ходу полуфинала Кубка России с «Динамо» вела – 3:1, потом с трудом отыгралась, а в конце упустила отличный шанс победить.
22 февраля 2017, среда. 19:45. Другие

В двух шагах от финала Кубка


9:0 – без вариантов, сомнений и шансов для проигравшего. Именно так всего пять дней назад завершилась встреча «Динамо» и «Тюмени» в рамках 16-го тура Суперлиги. Бело-голубые дома уничтожили соперника, после чего собрали вещи и отправились к тюменцам в гости. Команды ждала новая встреча, теперь в первом полуфинале Кубка России. И тут можно было смело забывать о том, что было пять дней назад: «Тюмень» играла дома, в присутствии переполненных трибун СК «Центральный». И с пониманием того, что финал Кубка всего в двух шагах.

>>> Бей лежачего! «Динамо» учинило ещё один разгром

Мини-футбол. Кубок России
Тюмень. 22 февраля
Полуфинал, первый матч

«Тюмень» (Тюмень) – «Динамо» (Московская область) – 4:4 (3:2)
Голы: Коцич, Антошкин, Соколов, Неведров – Вилде-3, Сирило.

И фактически первый же удар в створ ворот «Динамо» завершился голом: гости увлеклись атакой, мяч оказался в руках голкипера «Тюмени» Аксентиевича, тот аккуратным броском вывел Коцича один на один с Поддубным, и сербский легионер с носка отправил мяч в ближний угол – 1:0.

>>> Разгром, которого не ждали

Хозяева не бросились добивать соперника, а динамовцы не спешили немедленно и любой ценой отыграться. Бело-голубые больше владели мячом, «Тюмень» огрызалась более опасными контратаками. Проблема у хозяев была только одна: беда с выходом из-под прессинга. В течение нескольких минут один только Батырев ошибся трижды, и каждый раз температура воздуха у ворот Аксентиевича существенно повышалась. Сложно было сказать, что гости наиграли на гол, однако мяч действительно оказался в воротах «Тюмени».

Повтор второй минуты


Ари исполнил натуральный перевод с фланга на фланг, Сучилин пробил с лёта, мяч рикошетом угодил в Аксентиевича, потом оказался у Вилде, и тот с пары метров успел переправить его в сетку – 1:1. В этот момент было сыграно 10 минут матча, а ровно через минуту каким-то невероятным образом не забил Робиньо. Он вместе с Вилде убежал два в одного, бразилец идеально выкатил россиянину на пустые ворота, но Робиньо в простейшей ситуации умудрился не попасть по мячу.

Хозяева ответили быстрым выпадом Батырева и его же опасным ударом после розыгрыша углового. А потом словно повторилась вторая минута: бело-голубые провалились в обороне, Аксентиевич классным пасом рукой вывел один на один Антошкина, а тот даже обрабатывать мяч не стал, просто в касание перевёл его в сетку – 2:1.

«Вамос» в раздевалку


После этого гола игра пошла ещё веселее. Аксентиевич спас свои ворота после удара Ари в упор, в ответной атаке Батырев после передачи Милованова угодил в штангу, правда, с внешней стороны. Алекберова такое развитие событий совершенно не устраивало, тренер «Динамо» попросил тайм-аут и провёл его чрезвычайно активно. Однако подопечные наставника не услышали: ещё один провал в обороне, ещё одна быстрая атака «Тюмени» — и третий мяч в воротах Поддубного, теперь после удара Соколова в «домик» – 3:1.

В оставшиеся несколько минут тайма мяч сначала ещё раз мог оказаться в воротах «Динамо», но Абрамович не сумел использовать чудо-пас Антошкина метров на 25, а потом невнятный прессинг хозяев был легко разорван бело-голубыми и выход два в одного разящим ударом в дальнюю девятку завершил Вилде. И отметил своё результативное действие громогласным «Вамос!». На перерыв команды отправились при счёте 3:2 в пользу «Тюмени».

Сильно бить не нужно


41-я секунда второго тайма оказалась счастливой для Аксентиевича: мяч после прострела Шакирова и лёгкого рикошета угодил в штангу и оказался в руках вратаря. Поддубный спас свою команду на 29-й минуте, после очень сильного удара Батырева со штрафного. Дальше гости завладели мячом и территорией, но в который уже раз напоролись на разящую контратаку. К счастью для «Динамо», на этот раз Асланян из выгодной позиции не попал в ближний угол.

И снова гости владели инициативой, и снова «Тюмень» в быстрой атаке могла забивать: Бахур качнул Буркова и с нескольких метров «штыком» пробил чуть выше ворот. А вот Шакиров бил «щекой» и с очень приличного расстояния, но всё это не помешало ему отличиться: мяч вылетел из-под Сирило и нырнул в левый от Аксентиевича угол. Голкипер только руками развёл, ибо момент удара не видел вообще – 3:3. Гол почему-то решили записать на Сирило, хотя капитан «Динамо» мяч не трогал.

Вилде рвёт и мечет


Зато на 39-й минуте вратарь «Тюмени» видел всё, но спасти свою команду не имел никакой возможности. При розыгрыше углового Вилде остался на дальней штанге совершенно один, и головой с метра отправил мяч в сетку. Игроки «Тюмени» озадаченно смотрели друг на друга, не понимая, как такое возможно, а «Динамо» впервые в матче вышло вперёд – 4:3.

Времени у хозяев оставалось предостаточно. Ехать на ответный матч, имея в пассиве поражение, – не лучшая идея, тюменцам нужно было обязательно забивать. А лучше – дважды. Можно было ждать от Евгения Осинцева перехода на игру с пятым полевым, но наставник «Тюмени» не спешил. И, как оказалось, не зря: розыгрыш углового завершился плотным ударом Неведрова в дальний угол – 4:4. Спустя минуту Бадретдинов получил вторую жёлтую карточку и оставил «Динамо» в меньшинстве. Отличный шанс выиграть этот матч хозяева упустили: бело-голубые отбились и сохранили ничью.

Судьба путёвки в финал решится меньше чем через неделю. 28 февраля «Динамо» и «Тюмень» встретятся вновь. В третий раз за 11 дней.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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МФК Динамо МФК Тюмень
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