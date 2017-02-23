Серёгин: если не завоюем медали – это в любом случае неудача

Тогда вряд ли кто-то мог предполагать, что новый наставник Михаил Серёгин с дублёрами пробьётся в «Финал четырёх» Кубка России и будет занимать второе место в национальном чемпионате. О том, как удалось этого добиться, главный тренер «Астраханочки» рассказал в интервью «Чемпионату».
«Хорошо, что есть работа и есть, с кем работать»
— Когда узнали, что придётся играть совершенно другим составом, как восприняли? Ведь о том, что Трефилов уходит, было известно, что Вяхирева подписала контракт с «Ростовом» — тоже, а за пару дней до старта чемпионата вдруг внезапно всё случилось.
— Первым делом подумал: «Хорошо, что есть работа и есть, с кем работать». Свои плюсы в работе с юными игроками есть. Видишь, как они превращаются в настоящих гандболисток.
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— Вы можете сказать, что за прошедшее с начала сезона время игроки команды выросли на ваших глазах?
— И да, и нет. Глаз всё-таки замыливается, мы слишком долго сидим на чём-то одном. Когда у тебя что-то получается, пробуешь переходить к другому. Но… В матчах становится видно – то, что получается, нужно доводить до автоматизма, иначе перестаёт получаться. Но это не вопрос одного дня, недели или даже года. Ведь в основной команде стали играть вчерашние юниорки, у которых за плечами, кроме выступления за дубль, ничего и не было. В Лиге чемпионов именно отсутствие опыта и не позволило нам выступить успешнее.
— А на что вы рассчитывали в этом турнире с таким составом?
— Скажу так, перед стартом первого группового этапа мы понимали, что очень многое будет зависеть от того, как мы начнём, от домашнего матча с «Лейпцигом». Мы выиграли, пусть и не с тем преимуществом, с каким хотели и могли.
— После гостевой игры с немецкой командой игроки «Астраханочки» вместе с вами устроили танцы на площадке.
— Мы были очень рады тому, что выдержали и сумели пробиться в следующий этап. Для нас это было успехом.
— Это был самый запоминающийся момент в матчах Лиги чемпионов?
— Честно говоря, нет, пусть именно та игра и позволила нам пройти дальше. Меня больше радовало то, что мы в каждом матче определённый отрезок времени играли на равных с маститыми и опытными командами. Пусть 15-20 минут, но было видно, что мы ни в чём не уступаем. Да, в итоге проигрывали, но и это дало нам неоценимый опыт – когда постоянно играешь с лучшими, у игроков самооценка повышается.
— А то, что зачастую проигрывали в Лиге чемпионов с крупным счётом, не сказывалось на матчах чемпионата и Кубка России?
— Поначалу нет, но последние поражения уже настораживали. По календарю у нас был довольно длительный перерыв в матчах чемпионата страны, мы играли только в Лиге чемпионов и несколько утратили чувство победы. Перед последней поездкой в Волгоград на два подряд матча с «Динамо-Синара» было тревожно. И если в кубковой игре всё сложилось нормально, то в игре чемпионата сами провалили второй тайм и добились только ничьей.
«В нашей команде есть «мамка». Наличие таких игроков неоценимо»
— В чемпионате России достаточно команд, за которыми тянутся другие? Президент ФГР Сергей Шишкарёв говорил, что для интересного чемпионата нужно 5-6 сопоставимых по классу команд.
— Наши участники еврокубков – «Ростов», «Кубань» и «Лада» – команды очень высокого класса, они выделяются. Но ведь у нас есть ещё и крепкие середняки: и с Волгоградом непросто играть, со Звенигородом. В этом году серьёзно подтянулись Ставрополь и Майкоп. Как всегда, неожиданности преподносит «Луч» – может так «закуситься», что только ноги уноси. Я бы сказал, что нам не хватает 12-й команды для того, чтобы нормально проводить туры, чтобы у всех было одинаковое количество матчей. Ну и от притока сильных игроков в наш чемпионат, конечно, никто не откажется, но дождаться бы его.
Наработать бойцовские качества можно чуть быстрее, чем добиться роста мастерства. Когда команда умеет играть «на зубах», это многое может решить.— Кто из ваших подопечных с начала сезона добился наибольшего прогресса?
— Не хотелось бы кого-то выделять, но и закрывать глаза на очевидное тоже нельзя. Конечно, Карина Сабирова. Она уже выросла в игрока национальной сборной, является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Она прогрессирует на глазах. Но стараются абсолютно все. А уж про вратарей могу только самые тёплые слова сказать – они очень здорово друг друга дополняют.
— Что значит для нынешней «Астраханочки» наличие в составе Людмилы Постновой?
— Очень многое. Таких игроков, как она, называют «мамками». Она очень дисциплинирует девчонок своим примером, причём как на площадке в матчах и на тренировках, так и за её пределами. Это поколение бойцов, которые выиграли за свою карьеру очень многое и всё равно в любой ситуации бьются до конца. Не получается в атаке – она в защите старается помогать. В любом случае будет тащить на себе команду. Молодые должны это видеть. Такие игроки в нашем чемпионате есть почти в каждой команде. Вот в состав волгоградской команды вернулась Анна Кочетова – и это сразу сказывается.
— А ведь Постнова могла провести этот сезон и не в «Астраханочке».
— За два дня до старта сезона, когда стало ясно, что состав «Астраханочки» будет серьёзно меняться, Людмила попросила немного времени на раздумье. И после того как мы с листа отправились в Ростов-на-Дону на матч за Суперкубок и отдали там все силы, хоть и проиграли с крупным счётом, она сказала, что будет играть за команду. Может быть, именно тот матч так на неё повлиял – она увидела, как девчонки-дублёры бьются с фаворитом. Конечно, ей тяжело было играть с юными, ведь она уже увидела эпизод и просчитала его, а те даже увидеть не успели. Но ничего, сейчас всё нормально.
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— Тот матч стал своеобразной точкой отсчёта для изменённой «Астраханочки»?
— Да, мы тогда приехали только с одной целью – биться. И стараемся делать это в каждом матче. Понимаете, наработать бойцовские качества можно чуть быстрее, чем добиться роста мастерства. Когда команда умеет играть «на зубах», это многое может решить.
— Перед началом сезона руководство клуба с учётом обстоятельств какую-то задачу ставило перед командой?
— Нет, никаких жёстких требований не было. Была задача вывести юных игроков на новый уровень, чтобы в ближайшие сезон-два они составили основу команды и были способны решать любые задачи. Другое дело, что команда и тренерский штаб сами поставили перед собой цели – вести борьбу за медали как в национальном чемпионате, так и в Кубке страны.
Женский гандбол становится всё ближе к мужскому. Растут скорости, игра более атлетичная. Наверное, это необратимый процесс.— Если не сумеете их добиться, сильно огорчитесь? Соперники же превосходят «Астраханочку» в мастерстве.
— Да, огорчусь, для меня это будет неудача. Всегда надо стремиться к максимуму, иначе и работать незачем.
— А финансовое положение позволяет смотреть в будущее?
— В этом плане у нас всё нормально, никаких вопросов нет. Тот бюджет, что заложен, чётко исполняется.
«У Трефилова все пашут на 200 процентов. И сам он тоже»
— Работа с Евгением Трефиловым в прошлом сезоне вам многое дала? Что вы взяли или хотели бы взять от него?
— Это был прекрасный опыт. Могу сказать, что мастерство Евгения Васильевича, наверное, на грани искусства. Он видит больше других, может принимать неожиданные решения, перевести игрока на совершенно другую позицию и оказывается прав. Конечно, хотелось бы взять у Евгения Васильевича ту же сумасшедшую самоотдачу, с которой он работает. Ведь он сколько тренировок проводит, столько сам и тренируется, все пашут на 200 процентов. Он не даёт поблажек другим, потому что не даёт их и себе.
— А вы?
— Стараюсь себе поблажек тоже не давать. А других бывает жалко. Дам, например, кому-то лишний выходной, потому что вижу, как игрок отдаётся работе, а потом жалею. Выходит потом гандболистка на площадку, а сама словно в этом выходном и осталась. Говорю себе, что нужно быть жёстче, но мы все люди. Хотелось бы добиться того, чтобы игроки сами чувствовали грань, которую они не должны переходить. Они думают, что уже сели на шею тренеру, но гайки можно закрутить в любой момент.
— Вы следили за декабрьским чемпионатом Европы в Швеции? Что для себя отметили?
— То, что женский гандбол становится всё ближе к мужскому – и мне такая манера импонирует. Растут скорости, игра более атлетичная. Наверное, это необратимый процесс. В такой манере уже стараются играть сборные Норвегии, Голландии, Дании.
Игроки сами должны чувствовать грань, которую не должны переходить. Они думают, что уже сели на шею тренеру, но гайки можно закрутить в любой момент.— В чём уступила соперникам наша команда?
— Мне кажется, в том, что не было единого кулака, как на Олимпиаде, не было коллектива. Те игроки, которые победили в Рио, выглядели совершенно выхолощенными, им не хватало эмоций, а другим – опыта. Хотя я прекрасно знаю и Трефилова, и девочек и понимаю, что они старались, но вот не было коллектива, и это бросалось в глаза. Подавляющее большинство игроков других команд имеют хорошую игровую практику и в клубах, играют в еврокубках. По сути, весь сезон у них чемпионат Европы, только клубный. Не у всех наших девочек такие же возможности есть, а ведь состав нашей сборной обновился наполовину. Какая ещё сборная понесла такие же потери?
— Тот гандбол, который показывала сборная России в Рио-де-Жанейро, можно считать идеальной моделью игры?
— Идеальной модели не бывает, всегда можно найти, что улучшить. Конечно, хотелось бы, чтобы в команде всегда были такие игроки, как в Норвегии, например, которые прекрасно обучены и которые могут с закрытыми глазами решить любой эпизод в свою пользу. Хотелось бы играть в обороне так, как сборная Франции, против вязкой игры которой крайне тяжело действовать в атаке и игроки которой практически не проигрывают один в один. Хотелось бы играть постоянно с тем же настроем и характером, что сборная России на Олимпиаде. Вообще, взять бы всё лучшее от всех, но для этого и игроки должны быть соответствующего уровня. Если тренер будет строить модель игры своей команды только на основании того, что у него в голове, – ничего не получится. Строить игру можно только от игроков, которые есть в наличии.
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— Главный тренер молодёжной сборной России Анатолий Скоробогатов отметил, что наши резервы, которые пока ещё есть, скоро будут исчерпаны. Вы согласны с этим?
— Мне кажется, Анатолий Николаевич имел в виду то, что игроки этого возраста попадают в сборную не такие обученные, как хотелось бы, и в этом он прав. Но так было всегда. А что касается будущего – у нас очень хорошие резервы. Сейчас я много работаю с молодыми девушками, много общаюсь с зарубежными коллегами, и у всех одна задача – через молодёжные сборные подводить игроков ко взрослой команде. Если из команды определённого года три гандболистки станут игроками первой сборной – это успех, а если пять – фантастика. В других сборных бывают года, из которых в лучшем случае одна спортсменка доходит до главной сборной. У нас в этом плане всё хорошо, и за будущее сборной России я спокоен.