Серёгин: если не завоюем медали – это в любом случае неудача

«Хорошо, что есть работа и есть, с кем работать»

«В нашей команде есть «мамка». Наличие таких игроков неоценимо»

Наработать бойцовские качества можно чуть быстрее, чем добиться роста мастерства. Когда команда умеет играть «на зубах», это многое может решить.

Женский гандбол становится всё ближе к мужскому. Растут скорости, игра более атлетичная. Наверное, это необратимый процесс.

«У Трефилова все пашут на 200 процентов. И сам он тоже»

Игроки сами должны чувствовать грань, которую не должны переходить. Они думают, что уже сели на шею тренеру, но гайки можно закрутить в любой момент.

За два дня до начала сезона чемпион России по гандболу среди женщин «Астраханочка» осталась без всех лидеров. Руководство области объявило о том, что клуб делает ставку на молодых игроков, чтобы уложиться в новые рамки бюджета. Об уходе главного тренерав «Кубань», а– в «Ростов» было известно давно, но чтобы остаться с дублёрами непосредственно перед первым матчем сезона…Тогда вряд ли кто-то мог предполагать, что новый наставник Михаил Серёгин с дублёрами пробьётся в «Финал четырёх» Кубка России и будет занимать второе место в национальном чемпионате. О том, как удалось этого добиться, главный тренер «Астраханочки» рассказал в интервью «Чемпионату».— Первым делом подумал: «Хорошо, что есть работа и есть, с кем работать». Свои плюсы в работе с юными игроками есть. Видишь, как они превращаются в настоящих гандболисток.— И да, и нет. Глаз всё-таки замыливается, мы слишком долго сидим на чём-то одном. Когда у тебя что-то получается, пробуешь переходить к другому. Но… В матчах становится видно – то, что получается, нужнодоводить до автоматизма, иначе перестаёт получаться. Но это не вопрос одного дня, недели или даже года. Ведь в основной команде стали играть вчерашние юниорки, у которых за плечами, кроме выступления за дубль, ничего и не было. В Лиге чемпионов именно отсутствие опыта и не позволило нам выступить успешнее.— Скажу так, перед стартом первого группового этапа мы понимали, что очень многое будет зависеть от того, как мы начнём, от домашнего матча с «Лейпцигом». Мы выиграли, пусть и не с тем преимуществом, с каким хотели и могли.— Мы были очень рады тому, что выдержали и сумели пробиться в следующий этап. Для нас это было успехом.— Честно говоря, нет, пусть именно та игра и позволила нам пройти дальше. Меня больше радовало то, что мы в каждом матче определённый отрезок времени играли на равных с маститыми и опытными командами. Пусть 15-20 минут, но было видно, что мы ни в чём не уступаем. Да, в итоге проигрывали, но и это дало нам неоценимый опыт – когда постоянно играешь с лучшими, у игроков самооценка повышается.— Поначалу нет, но последние поражения уже настораживали. По календарю у нас был довольно длительный перерыв в матчах чемпионата страны, мы играли только в Лиге чемпионов и несколько утратили чувство победы. Перед последней поездкой в Волгоград на два подряд матча с «Динамо-Синара» было тревожно. И если в кубковой игре всё сложилось нормально, то в игре чемпионата сами провалили второй тайм и добились только ничьей.— Наши участники еврокубков – «Ростов», «Кубань» и «Лада» – команды очень высокого класса, они выделяются. Но ведь у нас есть ещё и крепкие середняки: и с Волгоградом непросто играть, со Звенигородом. В этом году серьёзно подтянулись Ставрополь и Майкоп. Как всегда, неожиданности преподносит «Луч» – может так «закуситься», что только ноги уноси. Я бы сказал, что нам не хватает 12-й команды для того, чтобы нормально проводить туры, чтобы у всех было одинаковое количество матчей. Ну и от притока сильных игроков в наш чемпионат, конечно, никто не откажется, но дождаться бы его.— Не хотелось бы кого-то выделять, но и закрывать глаза на очевидное тоже нельзя. Конечно, Карина Сабирова. Она уже выросла в игрока национальной сборной, является лучшим бомбардиром Лиги чемпионов. Она прогрессирует на глазах. Но стараются абсолютно все. А уж про вратарей могу только самые тёплые слова сказать – они очень здорово друг друга дополняют.— Очень многое. Таких игроков, как она, называют «мамками». Она очень дисциплинирует девчонок своим примером, причём как на площадке в матчах и на тренировках, так и за её пределами. Это поколение бойцов, которые выиграли за свою карьеру очень многое и всё равно в любой ситуации бьются до конца. Не получается в атаке – она в защите старается помогать. В любом случае будет тащить на себе команду. Молодые должны это видеть. Такие игроки в нашем чемпионате есть почти в каждой команде. Вот в состав волгоградской команды вернулась Анна Кочетова – и это сразу сказывается.— За два дня до старта сезона, когда стало ясно, что состав «Астраханочки» будет серьёзно меняться, Людмила попросила немного времени на раздумье. И после того как мы с листа отправились в Ростов-на-Дону на матч за Суперкубок и отдали там все силы, хоть и проиграли с крупным счётом, она сказала, что будет играть за команду. Может быть, именно тот матч так на неё повлиял – она увидела, как девчонки-дублёры бьются с фаворитом. Конечно, ей тяжело было играть с юными, ведь она уже увидела эпизод и просчитала его, а те даже увидеть не успели. Но ничего, сейчас всё нормально.— Да, мы тогда приехали только с одной целью – биться. И стараемся делать это в каждом матче. Понимаете, наработать бойцовские качества можно чуть быстрее, чем добиться роста мастерства. Когда команда умеет играть «на зубах», это многое может решить.— Нет, никаких жёстких требований не было. Была задача вывести юных игроков на новый уровень, чтобы в ближайшие сезон-два они составили основу команды и были способны решать любые задачи. Другое дело, что команда и тренерский штаб сами поставили перед собой цели – вести борьбу за медали как в национальном чемпионате, так и в Кубке страны.— Да, огорчусь, для меня это будет неудача. Всегда надо стремиться к максимуму, иначе и работать незачем.— В этом плане у нас всё нормально, никаких вопросов нет. Тот бюджет, что заложен, чётко исполняется.— Это был прекрасный опыт. Могу сказать, что мастерство Евгения Васильевича, наверное, на грани искусства. Он видит больше других, может принимать неожиданные решения, перевести игрока на совершенно другую позицию и оказывается прав. Конечно, хотелось бы взять у Евгения Васильевича ту же сумасшедшую самоотдачу, с которой он работает. Ведь он сколько тренировок проводит, столько сам и тренируется, все пашут на 200 процентов. Он не даёт поблажек другим, потому что не даёт их и себе.— Стараюсь себе поблажек тоже не давать. А других бывает жалко. Дам, например, кому-то лишний выходной, потому что вижу, как игрок отдаётся работе, а потом жалею. Выходит потом гандболистка на площадку, а сама словно в этом выходном и осталась. Говорю себе, что нужно быть жёстче, но мы все люди. Хотелось бы добиться того, чтобы игроки сами чувствовали грань, которую они не должны переходить. Они думают, что уже сели на шею тренеру, но гайки можно закрутить в любой момент.— То, что женский гандбол становится всё ближе к мужскому – и мне такая манера импонирует. Растут скорости, игра более атлетичная. Наверное, это необратимый процесс. В такой манере уже стараются играть сборные Норвегии, Голландии, Дании.— Мне кажется, в том, что не было единого кулака, как на Олимпиаде, не было коллектива. Те игроки, которые победили в Рио, выглядели совершенно выхолощенными, им не хватало эмоций, а другим – опыта. Хотя я прекрасно знаю и Трефилова, и девочек и понимаю, что они старались, но вот не было коллектива, и это бросалось в глаза. Подавляющее большинство игроков других команд имеют хорошую игровую практику и в клубах, играют в еврокубках. По сути, весь сезон у них чемпионат Европы, только клубный. Не у всех наших девочек такие же возможности есть, а ведь состав нашей сборной обновился наполовину. Какая ещё сборная понесла такие же потери?— Идеальной модели не бывает, всегда можно найти, что улучшить. Конечно, хотелось бы, чтобы в команде всегда были такие игроки, как в Норвегии, например, которые прекрасно обучены и которые могут с закрытыми глазами решить любой эпизод в свою пользу. Хотелось бы играть в обороне так, как сборная Франции, против вязкой игры которой крайне тяжело действовать в атаке и игроки которой практически не проигрывают один в один. Хотелось бы играть постоянно с тем же настроем и характером, что сборная России на Олимпиаде. Вообще, взять бы всё лучшее от всех, но для этого и игроки должны быть соответствующего уровня. Если тренер будет строить модель игры своей команды только на основании того, что у него в голове, – ничего не получится. Строить игру можно только от игроков, которые есть в наличии.— Мне кажется, Анатолий Николаевич имел в виду то, что игроки этого возраста попадают в сборную не такие обученные, как хотелось бы, и в этом он прав. Но так было всегда. А что касается будущего – у нас очень хорошие резервы. Сейчас я много работаю с молодыми девушками, много общаюсь с зарубежными коллегами, и у всех одна задача – через молодёжные сборные подводить игроков ко взрослой команде. Если из команды определённого года три гандболистки станут игроками первой сборной – это успех, а если пять – фантастика. В других сборных бывают года, из которых в лучшем случае одна спортсменка доходит до главной сборной. У нас в этом плане всё хорошо, и за будущее сборной России я спокоен.