Серебряный спринт. Как Устюгов стал вице-чемпионом мира

Матвеева до финала не добралась
Но первый комплект наград на турнире в Лахти разыграли женщины. Главные надежды поклонников российской команды в женском спринте, конечно, были связаны с Натальей Матвеевой, которая около месяца назад выиграла эту гонку на этапе Кубка мира в Тоблахе, опередив норвежку Майкен Касперсен Фаллу. Наталья здорово выглядела и в квалификации, и в четвертьфинале, однако в полуфинале в соперничестве с той же норвежкой наша спортсменка упала и финишировала пятой. Забег получился очень быстрым – сразу четыре девушки прошли в финал, однако Матвеевой от этого было не легче – пятое место не позволило ей пробиться в решающий забег.
А в финале борьбы практически не получилось. Фалла в заключительной части дистанции включила повышенную передачу и умчалась от всех своих соперниц, финишировав более чем на полторы секунды быстрее ближайшей преследовательницы – настоящая пропасть по меркам спринта. Для норвежки этот титул стал вторым: два года назад в Фалуне она выиграла командный спринт. А на пьедестале её окружили американки: серебряная медаль досталась Джессике Диггинс, бронзовая – Киккан Рэндалл.
Приключения российских лыжников
В мужских соревнованиях Сергею Устюгову снова предстояло сражаться и за себя, и за тех парней, который FIS временно отстранила от соревнований. Сергей, безусловно, входил в число претендентов на самые высокие места по итогам соревнований, ведь в спринтерских гонках в текущем сезоне он был особенно хорош. И важно было лишь понять, в какой форме лидер сборной России и победитель недавнего «Тур де Ски» подошёл к главному старту сезона. Готов ли он сражаться с сильнейшими конкурентами?
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Мужчины. Спринт. Свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия).
2. Сергей Устюгов (Россия).
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия).
4. Финн Хаген Крог (Норвегия).
5. Петер Нортуг (Норвегия).
6. Ристоматти Хакола (Финляндия)…
15. Глеб Ретивых (Россия)…
17. Антон Гафаров (Россия)…
26. Александр Большунов (Россия).
Мужчины. Спринт. Свободный стиль
1. Федерико Пеллегрино (Италия).
2. Сергей Устюгов (Россия).
3. Йоханнес Клаэбо (Норвегия).
4. Финн Хаген Крог (Норвегия).
5. Петер Нортуг (Норвегия).
6. Ристоматти Хакола (Финляндия)…
15. Глеб Ретивых (Россия)…
17. Антон Гафаров (Россия)…
26. Александр Большунов (Россия).
Квалификация показала, что Устюгов приехал в Финляндию в полном порядке: наш спортсмен по итогам предварительных забегов показал лучший результат. Неплохо выглядели на дистанции и его соотечественники: Александр Большунов показал восьмой результат, Антон Гафаров – 16-й, Глеб Ретивых – 18-й. Этого было вполне достаточно, чтобы спокойно и уверенно пройти в четвертьфиналы.
Однако вечером удача российским лыжникам не улыбалась. В четвертьфинале ни один из них не обошёлся без «приключений». В самом начале первого же забега соперники уронили Сергея Устюгова, и ему пришлось потратить немало сил, чтобы догнать конкурентов. В итоге наш спортсмен всё-таки стал вторым, уступив лишь Петеру Нортугу, а Александр Большунов, которому тоже досталось, к сожалению, оказался только на шестом месте и завершил борьбу за медали. В третьем забеге Антон Гафаров также едва не попал в заварушку, возникшую на финише. Свалить Антона не свалили, но драгоценные секунды он потерял и стал четвёртым. Увы, но в следующем забеге и Глеб Ретивых оказался только третьим. В число лаки-лузеров российские спортсмены не попали, а потому честь России в полуфиналах защищал только Устюгов.
Серебро на старте турнира
Полуфинал с участием российского спортсмена получился по-настоящему зубодробительным: мастер спринта Пеллегрино, Йоханнес Клаэбо, которого называют новым Нортугом. Тут же были и «старый» Нортуг, и швед Халфварссон. Каждый из этой пятёрки, конечно, рассчитывал на награды, но одному из них не хватило места даже в финале. Неудачником полуфинала стал шведский лыжник. Остальные четверо прошли в решающий раунд, поскольку этот забег оказался на целых три секунды быстрее второго полуфинала. Отрадно, что Сергей Устюгов выиграл борьбу у мощных конкурентов и прошёл в финал напрямую – со второго места, уступив доли секунды Пеллегрино.
В финале лыжники, конечно, уже не жалели сил. Борьба за лидерство, в которой участвовал и Сергей Устюгов, была потрясающей. На финишную прямую российский спортсмен вышел третьим, однако решающее ускорение позволило ему опередить Клаэбо и занять второе место. А чемпионом мира стал Федерико Пеллегрино. Вполне мог Сергей побороться и за свой первый титул чемпиона мира, но и серебро в первой же мужской гонке в Лахти – великолепный результат. Устюгов к чемпионату мира подошёл в отличной форме и вполне может претендовать на пополнение своей медальной коллекции.