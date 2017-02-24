Худший лыжник в истории. Как венесуэльский клоун спасает спорт

Худший в истории
Венесуэльский лыжник Адриан Солано навсегда вошёл в историю как самый неумелый спортсмен в истории чемпионатов мира. Вы можете себе представить, чтобы бегун несколько раз падал и не добрался до финиша или пловец потонул во время заплыва? Даже первый знаменитый экзотический лыжник Филипп Бойт смотрелся на лыжне вполне сносно и проиграл на «десятке» великому Бьорну Дэли чуть больше 20 минут. Да и знаменитые по фильму «Крутые виражи» ямайские бобслеисты в итоге выбрались изо всех передряг и показали вполне достойный результат.
Солано напоминал скорее героя другого фильма. Помните старую советскую комедию «Штрафной удар», где боксёра спутали с фигуристом и заставили кататься на коньках? Парень настолько рассмешил зал своими бесконечными падениями, что ему отдали первое место за блестяще срежиссированную и исполненную пародию. Свою премию зрительских симпатий получил и Солано. На пару дней ему удалось затмить настоящих героев: Нортуга, Устюгова, Бьорген…
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Террорист или наркоторговец?
Каждый из нас при виде выступления Солано наверняка бы сказал, что смог бы выступить лучше. Ничуть в этом не сомневаюсь, всё-таки снег мы видим каждый год. Но венесуэльский «парень в лиловом сомбреро», мечтающий о снежной стране, до этого года катался только на лыжероллерах, и то с помощью своеобразной техники. Перед чемпионатом мира он планировал провести месяц в Швеции, обучиться лыжному мастерству и достойно представить свою родину на мировом форуме.
Венесуэльский лыжник Адриан Солано — навсегда вошёл в историю как самый неумелый спортсмен в истории чемпионатов мира. Вы можете себе представить, чтобы бегун несколько раз падал и не добрался до финиша или пловец потонул во время заплыва?Однако планам 22-летнего искателя приключений было сбыться не суждено. Потратив все деньги на билет в Европу, он смог предъявить французским таможенникам лишь жалкие 28 евро. Венесуэльца поначалу приняли за наркоторговца или террориста, на которых благодаря характерной внешности он действительно немного смахивал. В лучшем случае его можно было принять за беженца, так как желающих покинуть «социалистический рай» Венесуэлы сейчас хватает. Когда сотрудники аэропорта имени Шарля де Голля услышали, что он лыжник, они принялись громко смеяться и махать руками. Дескать, так ещё ни один наркоторговец не отмазывался.
На встречу мечте
Впрочем, Солано вряд ли выбрал такой сложный для южного человека спорт, если бы не был упорным от природы. Он доказал свою невиновность (Венесуэла даже выразила по этому поводу ноту протеста), собрал с миру по нитке себе на новый билет и таки приехал в Лахти незадолго до соревнований. Научиться кататься времени уже не было, но не зря же Адриан преодолел половину земного шара, чтобы оказаться в Финляндии.
Когда сотрудники аэропорта имени Шарля де Голля услышали, что он лыжник, они принялись громко смеяться и махать руками. Дескать, так ещё ни один наркоторговец не отмазывался.Он вышел на старт и проехал целых 6 км, порадовав зрителей массой невероятных кульбитов, а когда сломал палку и получил от сервисёра новую, не знал, как ей пользоваться. Сейчас Солано звезда. С ним делают селфи вполне серьёзные спортсмены и тренеры, а эксперты рассуждают о том, нужен ли лыжному спорту свой Чарли Чаплин. На самом деле это глупый вопрос — если бы Солано не добрался до Финляндии, его бы стоило придумать.
Зачем Шерлоку Холмсу Доктор Ватсон?
Многие любители детективов иногда задаются вопросом, почему великим сыщикам Шерлоку Холмсу и Эркюлю Пуаро помогают такие придурковатые недотёпы, как доктор Ватсон или капитан Гастингс? Ответ прост — нужны они не самим мэтрам, а нам, читателям, чтобы на контрасте понять истинное величие Холмса и в то же время осознать, что и со своими скромными умственными способностями мы бы в роли Ватсона уж точно бы не затерялись.
К стремительно теряющим популярность с каждым годом на фоне цветущего биатлона лыжным гонкам теперь будет приковано несравненно больше внимания, а сам Солано стал доктором Ватсоном для всех нас.Так же и Солано своим выступлением сделал лыжному спорту невероятную рекламу. К стремительно теряющим популярность с каждым годом на фоне цветущего биатлона лыжным гонкам теперь будет приковано несравненно больше внимания, а сам Солано стал доктором Ватсоном для всех нас. Глядя на его выступления, мы можем поверить в свои силы, добраться до ближайшей любительской трассы, надеть лыжи и несколько раз съехать с горки, ни разу не упав с криком: «Эгегей, какой талант пропадает. А ведь мог бы сгодиться в какой-нибудь сборной Папуа — Новой Гвинеи».