Высшая справедливость. Как Устюгов снова порвал Сундбю

Заложники решений FIS и CAS
Правила скиатлона, в котором соревновались лучшие лыжники планеты, предельно просты: все участники гонки стартуют одновременно, преодолевают четыре круга по 3,75 км классическим ходом, потом стремительно меняют лыжи и следующие четыре круга мчатся свободным стилем. Кто добрался до финиша быстрее всех, тот и победил.
Разумеется, на старт гонки чемпионата мира должны выходить все сильнейшие, но в стартовом протоколе не было действующего обладателя титула. Максим Вылегжанин, завоевавший золотую награду в скиатлоне в 2015 году, пока остаётся заложником решений FIS и CAS, как и целый ряд других российских спортсменов, не допущенных до чемпионата мира по лыжным видам спорта. Конечно, временное отстранение сильно ударило по потенциалу сборной России, но у нашей команды всё равно есть немало сильных лыжников, способных бороться за награды, в том числе и чемпионата мира.
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Сергей Устюгов в особенных представлениях не нуждается. В текущем сезоне он закрепился в числе лидеров мирового лыжного спорта. Сергей в блестящем стиле выиграл «Тур де Ски», обосновался на втором месте в зачёте Кубка мира, уступая только мощнейшему Сундбю, а в Лахти уже успел разжиться первым в своей карьере серебром чемпионата мира. Чуть дальше на стартовом поле Александр Бессмертных, представитель квартета серебряной олимпийской эстафеты, Андрей Ларьков, превосходно чувствующий себя в текущем сезоне, и юниор Александр Большунов, блестяще проявивший себя на недавнем первенстве планеты.
Главными соперниками россиян, конечно, были норвежцы с Мартином Сундбю во главе. Мощно выглядели и шведы. Но при этом на дистанции не оказалось олимпийского чемпиона в скиатлоне – швейцарца Дарио Колоньи. Перед чемпионатом мира он почувствовал недомогание и решил пропустить первую неделю турнира.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия. Мужчины. Скиатлон, 30 км
1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:09.16,7. 2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +6,7.
3. Финн Хаген Крог (Норвегия) — +31,8…
8. Андрей Ларьков (Россия) — +36,1…
15. Александр Большунов (Россия) — +56,0…
17. Александр Бессмертных (Россия) — +1.08,7.
1. Сергей Устюгов (Россия) — 1:09.16,7. 2. Мартин Йонсруд Сундбю (Норвегия) — +6,7.
3. Финн Хаген Крог (Норвегия) — +31,8…
8. Андрей Ларьков (Россия) — +36,1…
15. Александр Большунов (Россия) — +56,0…
17. Александр Бессмертных (Россия) — +1.08,7.
Минуты славы для российских лыжников
На первых кругах дистанции порадовали российские спортсмены. Стабильно держался в группе лидеров Сергей Устюгов. Он практически не погружался в пелотон – камера всё время выхватывала его где-то в первых рядах. У Бессмертных, Ларькова и Большунова минуты славы были короче, но они были. Менялись и соседи наших лыжников. Чаще всего боролись за лидерство, конечно, норвежцы: Сундбю всё время шёл в пятёрке, Крог – где-то в десятке. Неожиданно быстро прорвался в головную группу и швед Хальфварссон, блиставший на старте сезона и, видимо, очень здорово подготовившийся к чемпионату мира, поблизости держался и его товарищ Хелльнер.
На третьем круге головная группа серьёзно прибавила темп, и толпа лыжников стала разрываться. По итогам трёх четвертей классической дистанции в пяти секундах остались 27 лыжников, при этом в группе были и полная четвёрка россиян, и шведов, и норвежцев. Вообще, гонка была довольно спокойной: никто из лидеров не дёргал группу, не падал – по итогам первой половины дистанции положение спортсменов в протоколе определяла исключительно чистая скорость. У россиян же с ней особых проблем не было: темп Сундбю, который долгое время шёл на первой позиции, легко выдержали Устюгов, Бессмертных и Ларьков. Большунов в какой-то момент от группы, состоящей из десятка лидеров, подотстал, но быстро справившись с переобуванием, всё-таки вернулся в строй. А быстрее всех со смены амуниции ушёл канадец Алекс Харви.
Именитые лидеры сразу же потеснили канадца. А к середине первого круга плотная толпа спортсменов, перемешавшаяся во время процедуры переодевания, вновь разделилась на две группы по 10-12 человек. И теперь уже у российских поклонников лыжных гонок появились поводы насторожиться. Александру Большунову явно было трудно удерживаться в топ-20, он, похоже, шёл из последних сил. Позиции терял и другой Александр – Бессмертных. Они, держась в группе преследователей, всё-таки достали лидеров в конце пятого круга, но трудно было предположить, что они будут бороться за самые высокие места. А Ларьков и Устюгов работали мощно, в одном темпе с полными сил норвежцами.
Сломанная палка и злая улыбка
На отсечке 20 километров Мартин Сундбю и Сергей Устюгов умчались от преследователей. Показалось, что инициатором побега был российский спортсмен, а норвежец просто не захотел своего главного конкурента отпускать. В погоню включились три норвежца, канадец Харви и россиянин Ларьков. Чуть поодаль работал и Бессмертных, но ему во второй половине гонки явно было не слишком комфортно. Ещё мелькал в объективе и юниор Большунов, но его борьба с лидерами всё-таки завершилась. За два круга до финиша он упал на спуске и уступал более 30 секунд.
На седьмом круге Сундбю и Устюгов серьёзно увеличили свой отрыв от преследователей: 10 секунд превратились в 20, а затем и в 30. Российский спортсмен чаще выходил вперёд, задавал высокий темп, однако Сундбю не желал отпускать конкурента. Было очевидно, что и россиянину, и норвежцу гонка даётся нелегко, однако оба практически гарантировали себе медаль. Должно было случиться что-то экстраординарное, чтобы беглецы потеряли столь серьёзный отрыв. Тем более что в группе преследования уже началась тактическая схватка за бронзовую награду, в которой участвовал и Ларьков.
На последнем круге лидеры начали играть в «кошки-мышки»: Сундбю выглядел свежее, но при этом никак не торопился выходить вперёд и уж совсем, казалось, не собирался отрываться. Норвежец взвинтил темп буквально за полтора километра до финиша, но Устюгов тоже прибавил и не дал сопернику уйти на подъёме. А дальше Сергею помогла сама судьба: перед стадионом норвежец прыжками рванул вперёд и начал обходить россиянина, но в очередном толчке сломал палку, оступился и отпустил Устюгова. И в 2017 году Сергей к титулу победителя «Тур де Ски» прибавил своё первое золото чемпионата мира! Сундбю финишировал со злой улыбкой под окладистой бородой, а битву за третье место выиграл норвежец Финн Хаген Крог.
Все российские спортсмены финишировали в топ-20, и это при том, что Александр Бессмертных на заключительном круге упал, столкнувшись с соперником. Позади лишь две гонки, а это значит, что чемпионат мира только начинается. Вряд ли Сергей Устюгов удовлетворится одной золотой медалью в Лахти!