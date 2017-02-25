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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Малиновский и Стрельцов побеждают на первенстве мира среди юниоров
Фото: biathlonrus.com
Текст: Александр Круглов

Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира

На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям».
25 февраля 2017, суббота. 18:00. Другие

Победный дубль


Юниорский спринт — самая престижная дисциплина на первенстве мира. Именно из числа её победителей выходит больше всего будущих европейских звёзд. В своё время его выигрывали Антон Шипулин и Евгений Устюгов, Максим Цветков и Александр Логинов. Поэтому к новой волне российских ребят явно стоит присмотреться. Они талантливы, амбициозны и способны стать лидерами основной сборной к Олимпиаде в Пекине.

Игорь Малиновский к титулу чемпиона Европы добавил звание победителя первенства мира, при этом будущему пилоту и уроженцу Камчатки ещё целый год выступать в юниорах. На вторую ступень пьедестала поднялся москвич Кирилл Стрельцов,
который весь сезон проводит на отличном стабильном уровне и по праву возглавляет зачёт юниорского Кубка IBU. Уже следующий сезон он проведёт на взрослом уровне и может пополнить состав команды В.

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Привет из Афганистана


Призёр юношеской Олимпиады в Лиллехаммере Карим Халили принёс сборной России первую медаль мирового первенства в Словакии. В индивидуальной гонке у юношей три штрафа не помешали ему проложить путь к серебру. На пресс-конференции журналистов интересовало не только необычное для россиянина происхождение, но и хорошее владение английским. Карим произвёл отличное, позитивное впечатление и остаётся только пожелать ему дальше прогрессировать в стрельбе, а тогда и взрослые медали будут не за горами.

Мала, да удала


Кристине Егоровой из Удмуртии на вид не дашь и 18. На фоне крепких сверстниц она выглядит совсем девочкой, но на тяжелейшей разбитой трассе в индивидуальной гонке сотворила настоящую сенсацию. Дебютантка международных турниров зацепилась за бронзовую награду и никому её не отдала, хотя сама до последнего не верила в успех. 50-тысячный городок Можга за четыре года подготовил уже второго призёра мировых первенств. Ранее абсолютной победительницей юношеского первенства мира стала Ульяна Кайшева.
Индивидуальная гонка. Юниоры. 15 км.
1. Синдре Петтерсен (Норвегия) (0+0+0+2) — 40.17,2
2. Давид Цобель (Германия) (0+2+1+0) +51,2
3. Никита Лобастов (Россия) (0+1+0+0) +55,2…
6. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+1+1+1) +1.12,0.

Индивидуальная гонка. Юниорки. 12,5 км.
1. Меган Бэнкс (Канада) (0+0+0+0) — 37.22,0
2. Юлия Швайгер (Австрия) (0+0+0+1) +47,9
3. Анна Вайель (Германия) (0+1+0+0) +1.20,0…
12. Екатерина Мошкова (Россия) (0+0+0+3) +2.46,3.

Спринт. Юниоры. 10 км. Юниоры
1. Игорь Малиновский (Россия) (0+0) — 24.32,2
2. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+0) +12,2
3. Роман Ерёмин (Казахстан) (2+0) +24,9… 7. Никита Поршнев (Россия) (0+1) +52,0.

Спринт. Юниорки. 7,5 км. Юниорки
1. Микела Каррара (Италия) (0+0) — 20.57,8
2. Ингрид Тандревольд (Норвегия) (1+0) +15,2
3. Миртиль Бегю (Франция) (0+0) +31,5…
15. Ксения Жужгова (Россия) (1+0) +1.32,4.

Мастер стратегии


Когда Никита Лобастов уходил на последний круг юниорской индивидуальной гонки, вряд ли кто-то рискнул бы поставить на его медаль. Россиянин шёл пятым, проигрывая третьему месту 20 секунд, а главное — трасса окончательно превратилась к тому времени в кашу. Но оказалось, что Лобастов тактически грамотно распределил силы на дистанции, выцеливал каждую мишень, а на финише обогнал соперников и зацепился за бронзу, хотя в этой гонке мы больше рассчитывали на победителя и призёра первенства Европы Игоря Малиновского и Кирилла Стрельцова.

Стреляли «в медаль»


Юниорки Валерия Васнецова и Екатерина Мошкова после третьей стрельбы шли уверенно в лидерах и могли претендовать на победный дубль, но на «стойке» случилось что-то невероятное. Не иначе, как говорят в биатлоне, стреляли «в медали». У Васнецовой все пять выстрелов прошли выше мишеней. Мошкова всё-таки попала два раза, но вряд ли для неё это стало даже слабым утешением. Юниорок, которые уже завтра готовы усилить основную сборную, у нас пока не видно, а серебряную медаль в этой гонке завоевала австрийка Юлия Швайгер, которая на взрослом чемпионате мира выглядела явным аутсайдером. Никто из россиянок не пробился в десятку лучших и в спринте, что навевает грустные мысли о том, что наш женский биатлон ещё не скоро выйдет из кризиса.

Удивили больше всех


Родственники великих Бьорндалена и Резцовой пока на первенстве мира не радуют, зато дочь известного в конце 1990-х лыжника Маркуса Гандлера Анна делает первые успешные шаги в биатлоне. В спринте у девушек Анна заняла второе место и уверенно опередила всех россиянок. Успехи австрийского женского биатлона в последнее время уже не удивляют, если бы не один факт. Гандлер незадолго до первенства мира исполнилось 16 лет, в то время как большинство её соперниц на два-три года старше. Интересно, это действительно невероятный талант или папа-спортсмен, как это часто бывает в России, решил выжать из дочки всё ещё на детских стартах?

Самыми экзотическими участниками чемпионата мира были бразильцы. Если не брать кроссовый биатлон и выступление кенийцев, то бразилец Лукас Мартинс стал первым темнокожим биатлонистом. В индивидуальной гонке он был 98-м, то есть последним из дошедших до финиша участников и поразил всего пять мишеней из 15, в спринте также стал последним, попав семь раз из десяти. Однако на трассе он смотрелся не хуже некоторых соперников и гораздо лучше ставшего знаменитым венесуэльца Адриана Солано.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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