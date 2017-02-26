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175 лет назад 2016
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Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

День сурка. Норвежец снова упал, а Устюгов – победил

Норвежец снова упал на финише, и Сергей Устюгов принёс России золото в командном спринте. Девушки неожиданно завоевали серебро.
26 февраля 2017, воскресенье. 15:54. Другие
Первая неделя чемпионата мира по лыжным видам спорта определённо складывается для россиян весьма успешно. В командном спринте нашим мужчинам сопутствовала удача, и Никита Крюков с Сергеем Устюговым стали чемпионами мира. Наших девушек же пытались остановить, в буквальном смысле хватая за ноги, но они всё равно опередили почти всех конкуренток и завоевали серебро, уступив только норвежским лыжницам.

Мечта, ставшая реальностью


В соответствии с традициями чемпионатов мира мужские спринтерские забеги предваряли женские старты. Вряд ли их результат можно было легко предсказать, но круг претенденток на медали очерчивался чётко. Главными претендентками на золото, конечно, были норвежки: Майкен Фалла, специализирующаяся на спринтерских дистанциях, и Хейди Венг, предпочитающая дистанционные гонки, но готовая поддержать подругу в её битве за очередное золото. Квалификация подтвердила и надлежащую форму спортсменок из Финляндии, Швеции и США – все они, конечно, рассчитывали попасть на пьедестал.
Мечтали о нём и россиянки: Юлия Белорукова и Наталья Матвеева. Именно эта российская пара выиграла командный спринт свободным стилем на этапе Кубка мира в Тоблахе, однако на чемпионатах мира бороться за медали с девушками из Скандинавии россиянкам исторически очень тяжело.

На протяжении первых трёх кругов все 10 команд почти всё время держались вместе. Отставала девушка из Польши, теряла палку лыжница из Швейцарии, однако критических отрывов не возникало. Лишь во второй половине гонки по инициативе норвежки и шведки группа начала постепенно разрываться, и претенденток на высокие места осталось лишь шесть. При очередной передаче эстафеты российские болельщики схватились за сердце: упавшая американка зачем-то схватила за ногу Матвееву и свалила её так, что Наталья, как показалось, не успела передать эстафету Белоруковой, помчавшейся вперёд. А на пятом круге особенно впечатлительным поклонникам россиянок пришлось доставать валидол – Юлия вместе с Хейди Венг помчалась вперёд и создала на подъёме солидный отрыв. Хотелось верить, что Матвеева сможет побороться и за золото, но Майкен Фалла всё же оказалась намного мощнее. Однако серебро чемпионата мира у наших девушек отнять никто не мог! Норвегия – первая, Россия – вторая, американки стали третьими.
Лыжный спорт. Чемпионат мира. Лахти, Финляндия
Женщины. Командный спринт. Классический стиль

1. Норвегия (Хейди Венг / Майкен Касперсен Фалла) — 20.20,5.
2. Россия (Юлия Белорукова / Наталья Матвеева) — +5,56.
3. США (Сэйди Бьорнсен / Джессика Диггинс) — +18,38.

Тяжела судьба колумбийца!


Поклонники женской сборной России стали свидетелями приятной неожиданности. Но у болельщиков российской мужской команды всё-таки изначально был расчёт на медали: наша пара в составе обладателя двух олимпийских наград, двукратного чемпиона мира Никиты Крюкова и новоиспечённого обладателя титула Сергея Устюгова настраивалась на борьбу за самые высокие места. Впрочем, чтобы понять, на что способны наши лыжники и увидеть, успел ли Устюгов восстановиться после золотого, но крайне изматывающего спринта, нужно было подождать: сборная России стартовала во втором полуфинале.

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В первом забеге случилось сразу несколько важных событий, серьёзно повлиявших на ход соревнований. Норвежец Эмил Иверсен на своём втором круге сначала потерял палку, а потом вдобавок и упал. Поэтому его товарищу Клаэбо пришлось включаться на полную мощность, чтобы вернуть команду в число лидеров. Ещё сложнее пришлось немцам: Себастьян Эйзенлауэр не удержался на крутом повороте и не просто потерял несколько драгоценных секунд, но и получил небольшое повреждение. Германия в итоге финишировала четвёртой и была вынуждена дожидаться окончания второго забега, чтобы с облегчением выдохнуть и начать подготовку к решающему старту дня.

Полуфинал с участием сборной России оказался чуть более спокойным. На протяжении всей дистанции за два прямых пропуска в финал боролись три команды: Финляндия, Канада и Россия. Сергей Устюгов в коварном повороте на своём втором круге упал, однако это не помешало ему в решающий момент гонки умчаться вперёд с Нисканеном и выйти в финал со второго места, дав финну шанс поприветствовать трибуны. Впрочем, улыбаться зрителей на стадионе заставил не только хозяин арены, но и лыжники из Колумбии. Дело в том, что организаторы сняли команду с соревнований, не дав второму её участнику даже выйти на лыжню, поскольку первый спортсмен едва пробежал один круг, пока лидеры заканчивали второй. Эх, тяжела судьба колумбийского лыжника!

Норвежец падает. Россиянин побеждает!


Начало финала получилось не слишком быстрым. Норвежец Клаэбо по ходу первого круга создал для партнёра небольшое преимущество, однако уже на передаче эстафеты этих двух секунд будто бы и не было. Российские лыжники тоже никуда особенно не торопились. Крюков по ходу первого круга держался шестым-седьмым, а Устюгов в первой своей смене поднялся до первой тройки, догнав Иверсена и Петерсона.

Самые интересные события начались на экваторе гонки. В своей второй смене Клаэбо создал уже пять секунд отрыва для Иверсена. Первым, кто высказал открытое несогласие с завершением сражения за золото, оказался Сергей Устюгов. Он рванул за норвежцем, не жалея сил, чуть ликвидировал отставание, однако догнать лидера не сумел. Впрочем, это ускорение определило четвёрку претендентов на медали. Норвегия, понятное дело, настроилась на первое место. А итальянцы, финны и россияне должны были выбрать между золотым журавлём в небе или бронзовой синицей в руках.
Мужчины. Командный спринт. Классический стиль

1. Россия (Никита Крюков / Сергей Устюгов) — 17.40,69.
2. Италия (Дитмар Ноклер / Федерико Пеллегрини) — +2,2.
3. Финляндия (Сами Яухоярви / Иво Нисканен) — +8,7.

На последнем круге группа из трёх преследователей настигла норвежца. Показалось, что четвёрка разделилась на пары: Нисканен и Иверсен собирались вести борьбу за золото, а Пеллегрино и Устюгов за бронзу. Но скандинавы своим соперникам помогли. В самом начале финишной прямой норвежец и финн столкнулись, рухнули на снег, а мимо пролетели итальянец и россиянин. И, несмотря на то что в личном спринте Устюгов уступил Пеллегрино, несмотря на то что он, в отличие от итальянца, потратил немало сил в гонке накануне, дуэль за золотую награду осталась за нашим спортсменом.
Никита Крюков и Сергей Устюгов

Никита Крюков и Сергей Устюгов

Фото: РИА Новости

После финиша Никита Крюков, комментируя ситуацию на финише, вспомнил Олимпиаду-2014, когда сборная России на последних метрах дистанции оказалась случайной жертвой падения соперников. Будем считать, что нашим лыжникам сегодня сполна воздалось за тот досадный эпизод. В любом случае, кто бы там ни падал на дистанции, Никита Крюков и Сергей Устюгов – чемпионы мира!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Наталья Матвеева Никита Крюков Сергей Устюгов Юлия Белорукова
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