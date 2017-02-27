Позорная биомасса. Русский хоккей, который нужно смыть

Хоккей с мячом. «Водник» и «Байкал-Энергия» — 9:11 Фото: Роман Абрамовский, vodnik.info

26 февраля в матче чемпионата России по бенди команды 20 раз закатили мячик в свои ворота. Матч закончился со счетом 9:11, а в действиях игроков даже нашлась спортивная логика. Один клуб якобы хотелпроиграть, чтобы попасть на более слабую команду в плей-офф, а другой вроде как участвовал в поддавках ради смеха. А ещё все вместе они немного протестовали против руководства федерации. Но это не точно. Или точно. Или…Да какие или, вы в своём уме?! Это был просто самый позорный матч в истории спорта. Он не заслуживает объяснений, поиска исторических параллелей, подбора мягких эпитетов и звонков лучшему бомбардиру, который «засунул», в общем-то, не возражавшему вратарю своей команды аж 11 раз. Давайте прямо: вечером в Архангельске был изнасилован не только сам русский хоккей, но и конкретные 1500 людей, пришедших в лютый холод на стадион. И этот показательный, массовый акт стыдно оправдывать даже в прощёное воскресенье.Получившийся продукт распада спорта сейчас пахнет так, что омерзительной кажется любая попытка разбора его на ингредиенты. Игроки и тренеры, например, могли быть как-то недовольны федерацией и схемой проведения турнира, но в этом случае у них был шанс дать 20 протестных интервью или бойкотировать матч, но не заниматься грязью. Судьи имели право остановить преступление одним свистком, но они остались в сторонке. Журналисты на пресс-конференции обязаны были показать свою позицию, но не задали ни одного вопроса. И вся получившаяся биомасса, включая переварившую её руководство, заслуживает немедленного слива.За умышленное, циничное убийство по сговору обычно дают пожизненное, рассматривая вызванное внешними факторами помешательство лишь как фактор перевода в психушку. И это как раз тот самый случай. Русский хоккей, он ведь и так был на грани. Посещаемость рушилась, интерес не появлялся даже после побед сборной, жёсткие внутренние скандалы никого не волновали. Единственным шансом для НАШЕГО вида спорта было включение бенди в олимпийскую программу и следующее за этим привлечение патриотических инвестиций. Но после архангельских 9:11 служба спасения приедет вряд ли.