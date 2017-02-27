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175 лет назад 2016
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События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Хоккей с мячом. «Водник» – «Байкал-Энергия». Зачем забили себе 20 голов
Фото: Роман Абрамовский, vodnik.info
Текст: Андрей Иванов

Метод глупых клоунов. И всё-таки зачем они забивали себе 20 раз

20 голов в свои ворота в игре чемпионата России по хоккею с мячом – не позор и не провокация. Даже оправдание клоунам есть. Хотя и не всем.
27 февраля 2017, понедельник. 13:32. Другие
Опрос. Нужно ли наказывать «Водник» и «Байкал-Энергию»?

Глупые клоуны…

Кто лучше них умеет привлекать внимание почтеннейшей публики? Яркий парик, дурацкие падения, лживые слёзы или громкий хохот – инструменты не важны. «Вот же дебилы», — думает большинство взрослых, которых дети притащили в цирк. И всё равно смотрит на клоунов до самого конца.

Или на венесуэльского лыжника, рачком и бочком ковыляющего к финишу на дистанции чемпионата мира. Сколько же людей благодаря его дурацким падениям узнали про чемпионат мира по лыжным гонкам.

А сегодня с утра тысячи людей узнали про чемпионат России по хоккею с мячом. Что для этого потребовалось? Правильно, всего лишь труппа клоунов, 20 голов, забитых в свои ворота и одно, но очень дурацкое падение. Возможно, падение всего вида спорта и туда, откуда доставать его будут годами.

Не будем заламывать руки


Да, архангельский «Водник» дома проиграл иркутскому «Байкалу-Энергии» со счётом 9:11. Все голы этого матча были забиты в заключительные 20 минут игры и все – в свои ворота. Сначала хозяева забили себе три, гости ответили девятью точными ударами, но последнее слово осталось за «Водником» – восемь автоголов подряд.

>>> Позорная биомасса. Русский хоккей, который нужно смыть

Не будем говорить о судьях, инспекторах и прочих чиновниках. Первые делали свою работу и по букве закона не могли остановить игру. Вторые должны делать свою работу сейчас, её ещё успеем оценить.

Главные герои темы – это команды. И они в одинаково странном положении. Почти в одинаковом.

«Водник» хотя бы можно понять – клуб полностью устраивало его шестое место в турнирной таблице и перспективы играть в плей-офф не с «Енисеем», а с «Уральским трубником». Почему – не важно, просто выигрывать и подняться выше команда не желала.
Зачем игроки «Байкала-Энергии» при счёте 0:3 вдруг начали забивать в свои ворота и сделали это ровно девять раз? Клуб из Иркутска даже в случае победы оставался на своём втором месте.

И вот только давайте не будем патетически заламывать руки и закатывать глаза с криками «ой-ой, позор, позор». На чемпионатах мира и Европы по футболу (по настоящему виду спорта, а не какому-то там то ли бенди, то ли хоккею с мячом) национальные сборные преспокойно выбирают себе удобных соперников. Раскатывают результативные ничьи. Пропускают пять голов от одного игрока в обмен на один гол от своего ветеранистого мэтра. По меркам современного спорта это нормально. Выбор соперника по плей-офф ничем не отличается от выбора тактики на игру. От игры на ничью или на отбой.

Вот «Волга» из Ульяновска, например, в последнем туре тоже не хотела выигрывать у «СКА-Нефтяника». И зажигательно уступила дома – 6:11. Красивая игра, интрига, град голов – такой хоккей нам нужен. Так что выбор был, есть и будет есть. Смиряемся.

Но, конечно, если выбор этот делается тайно. Ну, или все всё понимают, но доказать не могут. Вчера это было нагло.

Другой момент: игроки «Водника» совершенно точно могли забить в свои ворота на последней минуте. Один раз, изобразив рикошет. А потом забрать мяч под контроль. И такой хоккей – упорный, до гола, до неожиданной развязки, нам тоже нужен.
Столкнуть оппозиционеров лбами в первом же раунде плей-офф – большая удача.

Или они заранее знали, что «Байкал» приехал проигрывать и тянуть до последней минуты нельзя, ведь соперник может провернуть точно такую же схему? А может, не знали, но своими наглыми действиями и лживыми слезами решили исполнить стандартный приём глупых клоунов – привлечь к себе внимание?

Зачем?


Во вчерашнем матче доказывать нечего. Там вообще ничего нет, кроме доказательств. И одного большого вопроса – зачем?

Зачем игроки «Байкала-Энергии» при счёте 0:3 вдруг начали забивать в свои ворота и сделали это ровно девять раз? Клуб из Иркутска даже в случае победы оставался на своём втором месте, его хоккеисты точно так же, как и немногочисленные болельщики на трибунах, могли кричать «Позор» и крутить пальцем у виска. Могли даже в знак протеста покинуть площадку, их однозначно поняли бы и поддержали на последующем разборе полётов во всяких комитетах и президиумах.

Но сразу после того, как счёт стал 0:3, тренерский штаб гостей взял тайм-аут. И после него игроки в белой форме забили в свои ворота ровно девять мячей подряд. Зачем?

В количестве голов как раз нет никакой тайны: «Байкал-Энергия» перед заключительным туром имел разницу мячей "+24", тогда как у идущего следом «Уральского трубника» разница была "+17". Так что поражение в семь и более мячей отправляло «Байкал» на третье место. Вот потому иркутские бендисты и остановились на счёте 3:9. Будучи уверенными, что в оставшиеся несколько минут матча «Водник» попросту не успеет забить себе семь мячей.

Успел даже восемь, но это не так важно. Тайна-то осталась: почему бы гостям просто не выиграть?

Кому сколько нужно


И вот тут уже нет ни выбора соперника, ни тактики. Ни оправданий. Перед командой стояла конкретная задача – проиграть любой ценой. Кем поставлена? Как минимум тренерским штабом в том самом тайм-ауте. А как максимум?

«Водник» и «Енисей» нынче в большой опале у федерации. Оппозиционеры. Недовольные. «Байкал-Энергия» по другую сторону баррикад. Люди из бендийного мира считают команду главным любимчиком президента Скрынника. Хотя при виде диктофона сразу перестают что-то считать.
И вот только давайте не будем патетически заламывать руки и закатывать глаза с криками «ой-ой, позор, позор».

И вот столкнуть оппозиционеров лбами в первом же раунде плей-офф – большая удача. Дальше по сетке почти наверняка прошёл бы «Енисей», но лишь для того, чтобы в итоге попасть под перегруженную деньгами и возможностями машину «СКА-Хабаровск». Для организации столкновения «Байкал-Энергия» должен был проиграть. Он и проиграл. Почти.

И других объяснений нет. Жалкие заголовки формата «Поддались на провокацию» или «Не мы начали этот цирк» смешны. Несчастные хоккеисты сначала на нервяке себе девятку отгрузили, а потом в жутком расстройстве пытались помешать сопернику организовывать собственные автоголы. Ну а в цирке всем весело, да. Каждому хочется залезть под самый купол и прыгнуть оттуда вслед за настоящим гимнастом, раз уж началось.

Восемь раз, если ты нагло выбираешь себе соперника. Или девять, если ещё более нагло поддаёшься на провокацию.

Кому, в общем, сколько нужно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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ХКМ Байкал-Энергия ХКМ Водник
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Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
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