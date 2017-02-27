Фото: Роман Абрамовский, vodnik.info

Метод глупых клоунов. И всё-таки зачем они забивали себе 20 раз

20 голов в свои ворота в игре чемпионата России по хоккею с мячом – не позор и не провокация. Даже оправдание клоунам есть. Хотя и не всем.