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175 лет назад 2016
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Валерия Васнецова выиграла гонку преследования, стартовав 24-й
Фото: static.biathlonrus.com
Текст: Александр Круглов

Рекорд на все времена. Российская юниорка сотворила чудо

Невероятная победа Васнецовой, дубль Малиновского и хрустальная коллекция Стрельцова. Российские биатлонисты продолжают побеждать в Осрблье.
27 февраля 2017, понедельник. 17:45. Другие

Шедевр Васнецовой


«До сих пор не могу поверить, что я выиграла. Мне кажется, что это какой-то сон, и я не хочу, чтобы он заканчивался», — сказала победительница гонки преследования среди юниорок Валерия Васнецова. Это отнюдь не гипербола и дежурные красивые фразы.
За несколько минут до этого она сотворила настоящий спортивный подвиг. Уйдя на дистанцию 24-й с отставанием почти две минуты от лидера, юная биатлонистка безупречно прошла все четыре огневых рубежа и обошла всех соперниц. Ранее на чемпионатах мира такое не удавалось никому, ни на взрослом, ни на юношеском уровне.

Главным испытанием для Васнецовой стала последняя стрельба. Ещё свежи в памяти были пять промахов на «стойке» в индивидуальной гонке, лишившие её верного золота, и досадное падение в спринте, которое и положило начало этому двухминутному провалу. На финишный круг россиянка уходила в окружении соперниц из Италии и Норвегии, но у тех против такого куража не было ни единого козыря.

Волшебный пендель для Малиновского


Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира

Другим героем чемпионата стал уроженец Камчатки Игорь Малиновский. После блестящей победы в спринте он стал автоматическим фаворитом и в гонке преследования, но не стал идти к победе лёгким путём. Четыре промаха на рубежах могли стоить ему лидерства. Однако один из тренеров юниорской сборной решил нестандартным путём взбодрить воспитанника. Он дважды ударил Малиновского палкой на подъёме, после чего тот выиграл стрелковую дуэль у белоруса Антона Смольского и спокойно прикатил на финиш к заслуженной победе. Примечательно, что и Васнецова, и Малиновский ещё год будут выступать на юниорском уровне, а затем у них будет четыре года для подготовки к Олимпиаде в Пекине.
Преследование. Юниоры. 12,5 км
1. Игорь Малиновский (Россия) (0+1+2+1) — 32.39,8 2. Синдре Петтерсен (Норвегия) (2+1+1+1) +13,0 3. Антон Смольский (Беларусь) (0+0+3+2) +27,4 4. Кирилл Стрельцов (Россия) (0+3+1+1) +35,1.

Коллекционер глобусов


Непосредственно на чемпионате мира Кирилл Стрельцов ограничился одной серебряной медалью в спринте и немного затерялся на фоне Малиновского, однако если брать сезон в целом, россиянину явно не было равных. Поэтому он победил как в общем зачёте юниорского Кубка IBU, так и в спринтерской и индивидуальной классификации, собрав внушительную коллекцию из одного большого и двух малых «хрустальных глобусов». В прошлом сезоне Стрельцов был вторым в зачёте юниорского Кубка, но жалеть об этом ему не стоит. Тогда победителям вручали лишь скромные статуэтки, а сейчас полноценные глобусы, как у взрослых.

Фабрика новых Фуркадов и Шипулиных. Зачем следить за юниорским ЧМ

Русско-норвежские битвы


В юношеской эстафете трио Мяконький, Новопашин и Халили повторили прошлогодний результат и завоевали серебро. Кульминацией гонки стала борьба на заключительном огневом рубеже двух призёров Олимпиады Карима Халили и Сиверта Гутторма Баккена. Норвежец стрелял чуть медленнее, но закрыл все мишени, а россиянин получил круг штрафа и довольствовался серебром. Между Россией и Норвегией основная борьба развернулась и в гонке у девушек. И здесь не обошлось без штрафного круга. Анастасия Гореева упустила возможность создать задел на втором этапе, предоставив право решать судьбу золотых медалей Марте Юхансен и Кристине Егоровой. Безупречная стрельба россиянки на последнем рубеже позволила ей выйти в лидеры, а затем на последнем круге удержать победу.
Преследование. Юниорки. 10 км
1. Валерия Васнецова (Россия) (0+0+0+0) — 31.49,5 2. Микела Каррара (Италия) (1+1+1+0) +10,0 3. Ингрид Тандревольд (Норвегия) (0+0+1+1) +10,8… 13. Кристина Резцова (Россия)/

Вне конкуренции


Юношеские успехи у россиян на этом первенстве пока куда скромнее, но переживать по этому поводу не стоит. В конце концов на этом уровне у нас ещё недавно всех рвали Александр Печёнкин и Ольга Галич, Елена Баданина и Ульяна Кайшева, да только потом никто из них щедрых авансов не оправдал. Но к двум иностранным вундеркиндам присмотреться всё же стоит. Речь о победительнице спринта и преследования итальянке Ирене Лардшнайдер, ставшей ещё год назад бронзовым призёром юношеской Олимпиады. От соперниц она уезжала с потрясающей лёгкостью, а потому к юной особе из Южного Тироля в будущем стоит присмотреться.

Другой герой — француз Эмильен Клод — представитель известной биатлонной фамилии. Его старшие братья Флоран и Фабьен также биатлонисты, правда, выступить в составе одной команды им уже не суждено. В отсутствие перспектив на родине Флоран решил перебраться в Бельгию, да и Фабьен, заявивший о себе в начале сезона, на чемпионат мира не пробился. Эмильен может оказаться самым талантливым и успешным из них.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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