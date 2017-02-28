Зло наказано? Тренеры «убийц русского хоккея» дисквалифицированы

26 февраля. Что произошло на льду?

Тренер команды «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин на пресс-конференции после матча назвал ситуацию абсурдной. Наставник «Водника» Игорь Гапанович произошедшее на льду комментировать отказался.

27 февраля. Как раздували скандал?

«Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы».

28 февраля. Что решил КДК?

В итоге главные тренеры команд Гапанович и Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года каждый. Клубы также обязали выплатить по 300 тыс. рублей.

Скандал, разразившийся в чемпионате России по хоккею с мячом, в последние дни стал темой номер один в отечественном спорте. Сюжет об уникальной встрече команд, забивавших исключительно в собственные ворота, показали не только по спортивным, но и по федеральным телеканалам. И даже люди, далёкие от спорта, задались вопросом, а что же всё-таки случилось во время злополучного матча «Водник» – «Байкал-Энергия» и к каким решениям всё это может привести.28 февраля состоялось экстренное заседание контрольно-дисциплинарного комитета Федерации хоккея с мячом, на котором был разобран скандальный матч и вынесены необходимые решения. Разбираемся, что же теперь ждёт руководство и игроков обоих клубов, а также весь российский хоккей с мячом в целом.События матча, состоявшегося 26 февраля на стадионе «Труд» в Архангельске, уже всем прекрасно известны, поэтому лишь напомним самое главное.1. Матч «Водник» – «Байкал-Энергия» был заключительным на втором этапе чемпионата России. Победа команды из Архангельска или ничья выводила бы её в матче плей-офф на красноярский «Енисей». Поражение – на «Уральский трубник». Красноярский коллектив считается более сильным, чем команда из Первоуральска.2. «Водник» выставил на матч не основной состав. «Байкал-Энергия» – основной. Однако в первом тайме ни те, ни другие не проявляли явного желания атаковать и забивать. Первая половина встречи завершилась со счётом 0:0, без ударов по воротам.3. На 68-й минуте встречи Олег Пивоваров забил гол в свои ворота. В течение следующих семи минут он стал автором ещё двух автоголов. На 76-й минуте тренер команды «Байкал-Энергия» взял тайм-аут, после которого иркутская команда забила в свои ворота девять мячей подряд, сделав счёт 9:3 в пользу «Водника». При этом счёте архангелогородцы отобрали мяч у соперника, и Олег Пивоваров забил в свои ворота ещё восемь мячей кряду. Матч завершился со счётом 11:9 в пользу команды «Байкал-Энергия».4. Тренер иркутской команды «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин на пресс-конференции после матча назвал ситуацию абсурдной. Наставник «Водника» Игорь Гапанович произошедшее на льду комментировать отказался.После матча события развивались стремительно. Ещё вечером на ситуацию отреагировал президент Федерации хоккея с мячом России Борис Скрынник, назвавший произошедшее провокацией. А утром событиепрокомментировал министр спорта Павел Колобков: «Конечно, это удар по развитию бенди в России. Очень неприятная история, но надеюсь, что и руководство клубов, и руководство регионов, и федерация дадут соответствующую оценку тому, что вчера происходило на площадке. Сегодня состоится заседание КДК федерации, где будет рассматриваться этот дичайший случай. В рамках регламента в отношении двух команд будут рассмотрены санкции».Однако заседание, планировавшееся 27 февраля, перенесли на 28-е, а в понедельник было проведено предварительно заседание КДК федерации, постановившее, что результат матча «Водник» – «Байкал-Энергия» будет аннулирован, а его переигровка состоится 3 марта на нейтральном поле. Примерно в то же время оба клуба принесли извинения своим болельщикам за скандальный матч.Однако громкие заявления на этом не закончились. Многие болельщики считали, что за абсурдным поединком команд кроется не банальный подбор соперников, а протест против действий федерации хоккея с мячом. Поддержал эту точку зрения и председатель хоккея с мячом Архангельской области Дмитрий Минин. «Это был наш протест. Протест против всех тех беззаконных действий Федерации хоккея с мячом России, которые творятся в последние годы. Сложилась страшная ситуация, когда любой, кто посмеет выступить с критикой федерации, нещадно карается. Вспомним недавнюю ситуацию с заслуженным тренером России Сергеем Ивановичем Ломановым. Он посмел выступить против – и тут же был дисквалифицирован на два года», – рассказал руководитель, отметивший также, что федерация напрямую определяет призёров турниров и не публикует финансовые отчёты.Дмитрий Минин оказался в числе приглашённых на заседание КДК во вторник, на котором должно было быть вынесено окончательное решение. Любопытно, что параллельно хоккей с мячом обсуждали и в Красноярске, где вице-премьер правительства РФ Виталий Мутко провёл встречу с продолжающим отбывать дисквалификацию Сергеем Ломановым. Повод для встречи – строительство объектов Универсиады-2019, однако трудно поверить в то, что в личной беседе тема скандала не была затронута, а правдоруб Сергей Иванович не высказал вице-премьеру свою личную точку зрения.Как бы то ни было, главные события разворачивались в Москве, где с утра собрались представители федерации и клубов. Стоит отметить, что на заседании отсутствовали президент ФХМР Скрынник и хоккеист Пивоваров, забивший 11 автоголов, – он заболел и находится в Архангельске. Вероятно, его вызовут на отдельное заседание КДК.С первых же минут открылась неожиданная подробность. Главный тренер «Водника» Игорь Гапанович сообщил, что установку команде на матч давал не он, а начальник команды Дмитрий Минин. Тот подтвердил слова тренера и снова подчеркнул, что его клуб пошёл «против системы, сложившейся в хоккее с мячом».Тренер Ерахтин признал, что игроки «Байкала» начали забивать мячи в свои ворота по его указанию, но при этом назвал свои действия ошибкой, допущенной в состоянии аффекта и эмоционального напряжения. При этом представители иркутской команды дали согласие на переигровку, а руководители «Водника» решили взять паузу до среды.Одним из промежуточных решений, официально подтверждённых участниками заседания, стало то, что клубы избегали прямой дисквалификации. «Клубам дают шанс на переигровку. В случае неявки на переигровку клуб будет снят с чемпионата», – ответили в пресс-службе ФХМР на вопрос о возможной дисквалификации.Чтобы принять окончательные решения, представителям КДК потребовалось около часа обсуждений за закрытыми дверями. В итоге главные тренеры команд Гапанович и Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года каждый. Клубы также обязали выплатить по 300 тыс. рублей. При этом решения по наказаниям для начальника архангелогородцев Дмитрия Минина, нападающего Олега Пивоварова и старшего тренера Николая Яровича пока принято не было. КДК должен будет принять его до 17:00 1 марта. Завтра же «Водник» должен определиться с тем, согласен ли он принять участие в переигровке.Зло наказано или шоу должно продолжаться?