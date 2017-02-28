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Золотой резерв
Фото: biathlonrus.com
Текст: Александр Круглов

Стоять и бояться! Какое оно, золотое будущее российского биатлона

У нашего биатлона прекрасное будущее, чемпионат мира среди юниоров это подтвердил. Будущих героев у нас так много, что одного и не выделишь.
28 февраля 2017, вторник. 18:15. Другие
В Осрблье завершилось очередное первенство мира по биатлону среди юниоров и юношей. Сборная России показала достойный результат, завоевав пять золотых медалей, что превзошло и прошлогодний результат, и медальный улов любой страны-соперницы.

С лучшей стороны проявили себя сразу пять спортсменов. Оценить их перспективы нам помог директор Института физкультуры имени Тихонова, профессор Илдус Гибадуллин, который неоднократно проводил обследования самых талантливых юношей и девушек в российском биатлоне.

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Игорь Малиновский, 19 лет


Чего добился. Парню ещё целый сезон пахать в юниорах, а он уже всё выиграл. Найти мотивацию на следующий сезон трёхкратному чемпиону мира будет уже непросто. Малиновский каждый год завоёвывает награды на крупных международных стартах. Два года назад это был юношеский олимпийский фестиваль, в
прошлом году победа на первенстве мира среди юношей, а сейчас полноценный и тройной юниорский успех.

Чего ждать: Малиновский — невысокий, быстрый спортсмен, тяготеющий больше к спринтерским дистанциям и умеющий подводить себя к главным стартам. Пока ему не хватает стабильности, на обретение которой и должны уйти ближайшие два года, а к середине нового олимпийского цикла у него есть все шансы закрепиться в основе сборной, если, конечно, любовь к вертолётному делу не возьмёт окончательно верх над биатлоном.

Комментарий профессора Гибадуллина. Заметил этого парня на обследовании ещё три-четыре года назад как перспективного. У него преобладает анаэробный тип энергетического обмена, поэтому он больше тяготеет к спринтам, очень взрывной. При этом парень достаточно устойчив психологически, обладает хорошим вниманием. Он действительно один из самых перспективных молодых биатлонистов в России.
Эстафета. Юниоры 4х7,5 км.
1. Россия (Лобастов, Малиновский, Поршнев, Стрельцов) (0+7) — 1:17.27,8
2. Норвегия (1+12) +53,9
3. Германия (1+15) +1.39,3.

Эстафета. Юниорки 3х6 км.
1. Норвегия (Эйде, Эрдаль, Тандревольд) (0+8) 56.18,4
2. Германия (1+9) +16,5
3. Россия (Резцова, Мошкова, Васнецова) (1+8) +26,1.

Кирилл Стрельцов, 21 год


Чего добился. Ко дню рождения преподнёс себе роскошный подарок в виде юниорского Кубка IBU. Также выиграл серебряную медаль первенства мира в спринте и золотую в эстафете. В отличие от Малиновского, славится как раз не отдельными яркими результатами, а стабильностью на протяжении всего сезона. Отлично чувствует себя в роли эстафетного финишёра и последние три года не возвращается без наград чемпионата мира.

Чего ждать. Следующий сезон станет определяющим в карьере. За впечатляющие успехи на юниорском уровне его наверняка привлекут к резервной команде, и тут главное не повторить судьбу Поварницына и других талантливых юниоров предыдущего поколения, которые в последние годы остановились в развитии.

Комментарий профессора Гибадуллина. У Стрельцова, как и у Никиты Поршнева, есть колоссальные резервы организма, которые он пока до конца не реализовал. У него высокий показатель МПК (максимальное потребление кислорода. — Прим. «Чемпионата»). При переходе на взрослый уровень нужно составить грамотный план подготовки на ближайшие два-три года с учётом индивидуальных особенностей организма.

Карим Халили, 18 лет


Чего добился. Заставил говорить о себе после бронзовой медали на юношеской Олимпиаде не только благодаря восточному происхождению. Парень загорелся биатлоном после поездки с мамой на этап Кубка мира в Контиолахти и тренировался в известной спортивной школе «Юность Москвы». В этот раз ограничился серебром в индивидуальной гонке и эстафете, в то время как в коронном спринте подвела стрельба.

Чего ожидать. Болельщики уже успели окрестить Карима нашим ответом Фуркаду, но пока он больше напоминает старшего брата Симона. Взрывной, но пока не умеет распределять силы по дистанции, слишком неуравновешен психологически, из-за чего некстати ошибается на рубеже. Если это не исправить с возрастом, сложно будет стать высококлассным биатлонистом.

Комментарий профессора Гибадуллина. У Халили преобладает анаэробный тип энергообмена, однако стрелковая и психологическая подготовка слабые. Надо работать над этими компонентами, потому что резерв и перспективы у парня неплохие и представляют большой интерес.

Валерия Васнецова, 19 лет


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Чего добилась. Установила рекорд всех возрастов в преследовании, отыграв почти две минуты и выиграв пасьют, стартовав с 24-й позиции. Год назад становилась чемпионкой мира среди девушек. В условиях тотального кризиса в женском биатлоне остаётся перспективной спортсменкой, так как обладает неплохой скоростью.

Чего ожидать. Вряд ли столь же стремительного продолжения. Ещё минимум год проведёт среди юниорок, а затем может постепенно подводиться к основе женской команды. Пока, как и большинство наших юниорок последних лет, достаточно сырая спортсменка, оттого и непозволительные большим мастерам промахи сериями и падения на ровном месте.

Комментарий профессора Гибадуллина. Достаточно сбалансированная спортсменка, относящаяся к третьей группе, и, пожалуй, единственная перспективная девушка в этом составе. Пока ей не хватает базовой силовой и скоростно-силовой подготовки, поэтому может стрелять хорошо, только когда в гонке идёт в своём темпе. Честно говоря, не ожидал от неё победы на первенстве мира, думал, что будет в пятёрке.

Кристина Егорова, 18 лет


Чего добилась. Завоевала серебряную медаль в индивидуальной гонке и решила судьбу золотой эстафеты, проявив недюжинную волю к победе. Для первого международного старта — отличный результат, тем более что в команде не считалась предстартовым лидером.

Чего ожидать: В этом возрасте слишком рано оценивать перспективы, тем более по одному старту. Пока Кристине, которая смотрится моложе и физически слабее соперниц, стоит окрепнуть и набраться опыта, а на следующий год уже проверить себя в юниорках, где конкуренция будет выше в разы.

Комментарий профессора Гибадуллина. Для повышения уровня и более высоких результатов ей необходимо заниматься базовой силовой подготовкой. Тогда можно будет рассчитывать на прогресс и серьёзные результаты на более высоком уровне.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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