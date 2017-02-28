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Кубок России по мини-футболу. «Динамо» победило «Тюмень» и вышло в финал
Фото: mfktyumen.ru/
Текст: Андрей Иванов

Столичная разборка. «Динамо» и «Дина» сыграют в финале Кубка

В ответном полуфинальном матче Кубка России по мини-футболу «Тюмень» сумела навязать борьбу «Динамо». Но одной борьбы для финала не хватило.
28 февраля 2017, вторник. 22:20. Другие

0:0 в пользу «Динамо»


Состав финальной пары Кубка России — 2017 по мини-футболу определялся в последний день зимы. 28 февраля в Новосибирске и Щёлково прошли ответные полуфинальные матчи турнира, и если в одном из них практически всё было решено заранее, то другой обещал болельщикам полноценную интригу. Тот, в котором встречались «Динамо» и «Тюмень», первую встречу завершившие вничью – 4:4.

→ Это вам не 9:0. Как первый полуфинал Кубка стал битвой

Первым финалистом Кубка стала «Дина», повторно разгромившая «Сибиряк» – 11:4. Счёт удивлять не должен: после гостевого поражения 1:7 новосибирцам ничего не оставалось, кроме как рисковать и играть с вратарём-гонялой, но не сложилось. «Динамо» и «Тюмень» вышли на паркет в 19:30 по московскому времени. Счёт 0:0 устраивал бело-голубых, так что тюменцам обязательно нужно было забивать.

Главный тренер хозяев Темур Алекберов при выборе тройки легионеров предпочёл вариант без Фернандиньо, у которого имелось небольшое повреждение. Плюс в заявке оказался Фукин, не игравший в первом матче в Тюмени. У гостей изменений в составе не было, Поддубный и Аксентиевич вновь заняли места в воротах с первых секунд.

Безупречный Вилде


Конечно, ни те, ни другие не забывали, что всего 11 дней назад здесь же в Щёлково «Динамо» уничтожило
«Тюмень» со счётом 9:0. Вряд ли чего-то подобного следовало ожидать в этот раз, тем более что начало матча получились очень осторожными. За восемь стартовых минут вратари буквально по разу вступили в игру.

Но затем динамовцы неумолимо начали прибирать инициативу к своим рукам. Гости с трудом выбирались из-под высокого прессинга, а хозяева при этом провели пару неплохих атак, которые завершались немного не точными ударами. И на исходе 10-й минуты преимущество «Динамо» материализовалось: Сучилин после розыгрыша углового не стал бить, а покатил налево Вилде. Тот безупречным ударом в касание послал мяч в дальний угол – 1:0.

Усложнение задачи


На 12-й минуте судьи вполне могли удалять Милованова за достаточно грубый фол против Сергеева, но ограничились жёлтой карточкой. Финал тюменца была даже не в грубости, а в срыве выхода один на один. Потом был невероятный промах Шакирова, не попавшего в совершенно пустые ворота, и два подряд сейва немного заскучавшего Поддубного. А на 16-й минуте Робиньо с приличной дистанции зарядил в штангу.
Мини-футбол. Кубок России
Щёлково. 28 февраля
Полуфинал, второй матч

«Динамо» (Московская область) – «Тюмень» (Тюмень) – 5:3 (2:0)

Голы: Вилде-2, Фукин-2, Бурков – Неведров, Абрамович, Милованов.

Первый матч – 4:4.
«Динамо» продолжало играть лучше соперника, при этом хозяева чётко понимали, что держат ситуацию под контролем, и никуда не спешили. Разве что в прессинг, которым команда Алекберова постоянно накрывала соперника. В итоге на 21-й минуте Фукин при помощи рикошета забил второй мяч и донельзя усложнил задачу «Тюмени». Евгений Осинцев сразу использовал тренерский тайм-аут, но это действие стало последним заметным в первом тайме.

Двойной дуплет


Ничего не предвещало изменения хода матча в начале его второй половины. Да и не было изменений. Хозяева продолжали всё контролировать, ни о каком навале со стороны «Тюмени» в попытках забить гол «из раздевалки» и речи не шло. Скорость игры падала, и этот факт полностью устраивал бело-голубых. Но тут позабытый динамовскими защитниками Неведров с пары метров в касание перевёл мяч в сетку и сделал отставание своей команды минимальным – 1:2.

«Динамо» ответило почти сразу: уже через три минуты Вилде яростно праздновал свой дубль и заодно пятый мяч в двух встречах с «Тюменью». Гол получился красивым: Ари исполнил «парашют» поперёк всей площадки, а Вилде с лёта и с довольно острого угла пробил впритирку с дальней штангой – 3:1. А через две минуты для «Тюмени», похоже, всё закончилось: Фукин начал атаку, он же её и завершил – ударом под перекладину после паса Ари – 4:1.

В теории можно всё. Но не сегодня


Однако гости сдаваться не собирались. Осинцев сразу же выпустил Антошкина в майке вратаря-гонялы, и «Тюмень» довольно быстро отыграла один мяч: Абрамович хитрым ударом перебросил Поддубного – 2:4. Играть оставалось ещё целых 10 минут.

Тюменцам, собственно, нужно было забить ещё дважды, но теперь игра в большинстве у них не ладилась. А на 22-й минуте Бурков поразил пустые ворота соперника – 5:2. Теперь дополнительного времени быть уже не могло, а у «Тюмени» оставалось немногим более трёх минут, чтобы забить трижды. Разумеется, при игре с вратарём-гонялой это более чем возможно, но в теории и не сегодня. Однажды гости сумели разыграть голевую комбинацию, которую ударом с нескольких сантиметров завершил Милованов, но на этом голевой актив матча был исчерпан – 5:3.

В финале Кубка России сыграют «Динамо» и «Дина». И это будет невероятно интересно.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
МФК Динамо МФК Тюмень
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