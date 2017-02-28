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Гандбол. «Чеховские медведи» обеспечили себе первое место в «регулярке»
Фото: ch-medvedi.ru/
Текст: Андрей Шитихин

Регулярная победа. «Медведи» обыграли основного конкурента

Интриги с первым местом по итогам регулярного чемпионата России больше нет. Сбросить «Чеховских медведей» больше ни у кого нет шансов.
28 февраля 2017, вторник. 22:45. Другие
Центральный матч зимы и всей финальной части чемпионата России по гандболу среди мужских команд дал ответ на вопрос, сохранится ли интрига в борьбе за первое место в «регулярке» или почти полтора месяца будут идти уже исключительно локальные разборки. «Чеховские медведи» на своей площадке принимали главного преследователя – питерский клуб «Университет-Нева».

Шанс для Торгованова


В нынешнем сезоне команды Владимира Максимова и Дмитрия Торгованова встречались уже дважды. В матче за Суперкубок «Медведи» разгромили соперников, а в середине декабря в Санкт-Петербурге команды
не выявили сильнейшего, сыграв вничью. Для «Университета-Невы» матч в Чехове был последней возможностью сократить отставание от «Чеховских Медведей», а учитывая ещё и то, что питерцы сыграли на матч меньше, интрига могла закрутиться до предела.

До этого матча у «Медведей» было только одно поражение – в самом первом туре чемпионата подопечные Владимира Максимова сенсационно проиграли в Ставрополе местному «Динамо». У «Невы» поражений было на два больше: питерцы дважды уступили астраханскому «Динамо» и неожиданно проиграли «Сунгулю», одному из аутсайдеров чемпионата.

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Но шанс почти достать главного конкурента по потерянным очкам в случае очной победы был очень хороший. Вот только за два дня матча в Чехове команда Торгованова в Москве столкнулась с ожесточённым сопротивлением со стороны «УОР № 2», который ради сохранения места в элите привлёк даже 55-летнего вратаря Павла Сукосяна. Питерцы приложили максимум усилий, чтобы добиться победы. Впрочем, и для «Чеховских медведей» выезд в Снежинск простым не получился.

Победа Максимова


Матч лидеров чемпионата вышел напряжённым, но интриги в нём почти не было. «Медведи» с первых минут захватили инициативу и к восьмой минуте матча забили в ворота Виталия Шиманского четыре гола, тогда как Олегу Грамсу удавалось сохранить свои ворота в неприкосновенности. Первый гол гости забили только на девятой минуте встречи, после взятого Торговановым тайм-аута – защита хозяев отлично ставила блок, а когда мяч долетал до ворот, хорошо играл вратарь.
Гандбол. Чемпионат России, мужчины. Чехов, 28 февраля

«Чеховские медведи» – «Университет-Нева» – 27:25 (12:10)

«Чеховские медведи»: Ковалёв – 5, Санталов – 4, Андреев, А. Котов, Остащенко – по 3, Корнев, Карибов, Шелестюков – по 2, К. Котов, Скопинцев, Измайлов – по 1.

«Университет-Нева»: Киселёв – 12, Емельяненко, Воронин – по 3, Тураев, Смахтин, Кунгуров – по 2, Солодовников – 1.
«Университет-Нева» после первого же забитого гола взбодрился и не позволил «Чеховским медведям» ещё больше увеличить отрыв. Вот если бы в составе питерцев забивал не только правый полусредний сборной России Дмитрий Киселёв, наколотивший в итоге 12 мячей, игра получилась бы намного интереснее. Левый полусредний гостей Павел Тураев, который в двух предыдущих матчах с чеховцами забросил 15 мячей, на этот раз ограничился всего двумя – из восьми бросков.

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Слабая реализация своих моментов, особенно в контратаках, стала главной причиной того, что «Неве» постоянно приходилось догонять соперника. А когда ситуация становилась опасной для «Медведей», те довольно легко отвечали серией из забитых мячей и спокойно сохраняли добытое преимущество. Пожалуй, ключевым моментом всей встречи стал эпизод при счёте 16:15 в пользу хозяев, когда в контратаке правый крайний гостей Кирилл Воронин не сумел реализовать выход один на один с Грамсом. Сравняй «Университет-Нева» счёт, исход игры мог быть иным, но вместо этого команда Максимова ответила тремя подряд голами. После этого практически всё уже было ясно. «Чеховские медведи» контролировал ход встречи и довели дело до победы.

В их составе самым результативным стал правый крайний Дмитрий Ковалёв, который забросил 5 мячей – все с семиметровых, а свою единственную попытку поразить ворота Шиманского с края не реализовал.

С первым местом ясно, но кто второй?


«Медведям» осталось сыграть в регулярном чемпионате четыре матча, и восемь очков преимущества они совершенно точно не упустят. Так что с первым местом всё абсолютно ясно, в плей-офф 15-кратные чемпионы России будут иметь преимущество своей площадки на всех стадиях.

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А вот кто займёт второе место – вопрос. «Университет-Нева» пока на два очка опережает краснодарский СКИФ, но у команды Олега Ходькова один матч в запасе. Если предположить, что до окончания регулярного чемпионата и питерцы, и краснодарцы обойдутся без потерь, то ключевой станет их очная встреча в последнем туре. Можно не сомневаться, что в этом матче будет настоящая битва.
«Университет-Нева» пока на два очка опережает краснодарский СКИФ, но у команды Олега Ходькова один матч в запасе. В последнем туре этим командам играть между собой.
До последних матчей в тройку сильнейших входил саратовский СГАУ, но поражение от «УОР № 2» и большее количество встреч вряд ли позволят команде Александра Алексеева побороться за третье место.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
ГК Университет-Нева ГК Чеховские медведи
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28 февраля 2017, вторник
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