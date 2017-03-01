Как Бьорндален избежал наказания. Всё о корейском биатлоне

2 марта в Пхёнчхане стартует предолимпийская биатлонная неделя. В рамках очередного этапа Кубка мира биатлонисты познакомятся с олимпийской трассой, которая уже восемь лет не принимала соревнований подобного масштаба. В Корее уже вовсю весенняя погода, а потому биатлонистов ждут непростые испытания. Сейчас трасса мокнет под дождём, а в гоночные дни температура на стадионе будет подниматься до 10 градусов. Тут уж последним стартовым номерам не позавидуешь. К старту соревнований на стадионе были построены новые мосты и установлены новые мишенные установки.Сборная России везёт в Корею довольно интересный состав. У женщин к четырём участницам чемпионата мира Татьяне Акимовой, Ирине Старых, Светлане Слепцовой и Ирине Услугиной присоединилась дебютантка этапов Кубка мира Светлана Миронова. У мужчин костяк сборной в Хохфильцене Антон Шипулин, Евгения Гараничев, Антон Бабиков и Максим Цветков также перебрался в Корею. Компанию им довольно неожиданно составят резервисты Юрий Шопин и Тимур Махамбетов. Биатлон в Корее особой популярностью пока не пользуется, а потому вход на соревнования для зрителей будет бесплатным. Вы можете узнать больше о корейском биатлоне, пройдя наш тест.