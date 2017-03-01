Без Устюгова нет медали. Бессмертных не хватило сил до сенсации

Четвёрка без Устюгова
Наши тренеры решили поберечь Сергея Устюгова для эстафеты и марафона, а потому не включили в заявку на гонку с раздельного старта на 15 км. Конечно, им виднее, хотя Устюгов в нынешнем сезоне предстал таким универсалом, для которого, кажется, нет ничего невозможного. Безусловно, он гораздо комфортнее чувствует себя в контактных гонках, когда видит соперников, чувствует их и мгновенно понимает, когда и как нужно действовать в той или иной ситуации.
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Но нельзя сказать, что Устюгов не умеет бегать разделки, в том числе и классические – вообще-то, он действующий чемпион России в этой дисциплине. Три года назад в Валь-ди-Фьемме он стал серебряным призёром молодёжного чемпионата мира в классической «пятнашке». В нынешнем сезоне во время победного «Тур де Ски» на 15 км классикой он стал вторым, но тогда был масс-старт.
В общем, Устюгова на эту гонку не заявили, а в состав попали Александр Бессмертных, Сергей Турышев, Андрей Ларьков и Станислав Волженцев. Наверняка бежал бы эту гонку Максим Вылегжанин, но он отстранён от соревнований, и когда эта ситуация разрешится – непонятно. Из четвёрки наших участников наибольшие шансы были у Бессмертных. В нынешнем сезоне он трижды бежал эту дистанцию на этапах Кубка мира и каждый раз был в десятке, а два года назад в Тоблахе поднялся на вторую строчку.
Волженцев в Тоблахе был пятым, а после этого ни разу не финишировал в этой гонке в десятке сильнейших, у Турышева значительно лучше получается бегать «пятнашку» коньком, а Ларьков доказал обоснованность претензий на место в составе именно на разделку своими выступлениями в «Тур де Ски» и уже в Лахти в скиатлоне.
Даже без Сергея Устюгова российские лыжники боролись за награды в классической разделке на 15 км. Но фарта нашего лидера команде не хватило.
13 километров надежды
Вся наша четвёрка показала, наверное, тот максимум, на который готова на сегодняшний день. Волженцев и Турышев бежали примерно в одном темпе, всё время были в районе топ-20 и в итоге так и финишировали: Сергей стал 20-м, Станислав – 22-м. Уже по разгону, когда они на полутора километрах проиграли лидерам более 15 секунд, стало ясно, что о медальных перспективах можно забыть.
Но Бессмертных и Ларьков бежали великолепно. Начиная с отсечки 4,7 км они постоянно были в группе лидеров и наращивали скорость по сравнению почти со всеми. Бессмертных вообще постоянно был третьим вплоть до отметки 13,2 км. Он уступал только невероятно разогнавшемуся финну Ийво Нисканену и лидеру общего зачёта Кубка мира норвежцу Мартину Йонсруду Сундбю, который наверняка мечтал о победе, узнав, что Устюгов гонку попустит.
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Ларьков на всех отсечках держался шестым, стараясь бежать в темпе ушедшего на дистанцию на две минуты раньше норвежца Дидрика Тёнсета. Но оба отставали, хоть и ненамного, от Бессмертных. Единственный, кто мог помешать серебряному призёру Сочи в эстафете завоевать первую в карьере медаль чемпионата мира, был норвежец Никлас Дюрхауг. Он стартовал через три минуты после россиянина и по дистанции получал всю информацию.
Два километра разочарования
Дюрхауг включил максимальную скорость за два километра до финиша. До этого его отставание от Бессмертных составляло 5-6 секунд, но на отметке 13,2 км он уже был впереди. Никлас оставил все силы на последних двух километрах ради своей бронзы и вырвал-таки её из рук Бессмертных. Александру как раз на этот отрезок сил не хватило, так как он пробежал его даже чуть медленнее Ларькова и Тёнсета, показавших в итоге абсолютно одинаковый результат и поделивших пятое-шестое места.
Победу под овации трибун одержал Нисканен, который добавил к титулу олимпийского чемпиона титул чемпиона мира. После финиша стадион несколько минут скандировал его имя. А Сундбю вновь, как и вся мужская сборная Норвегии, – без золота. Он финишировал вторым, и вряд ли это тот результат, который устроит бородатого норвежца. Ровно те же чувства после личного спринта испытывал и Устюгов.
После этой гонки состав нашей эстафетной команды понятен уже на 75% — Ларьков, Бессмертных и Устюгов. Осталось определиться только с четвёртым кандидатом.
Бессмертных после финиша даже не остался на стадионе и ушёл под трибуны, не став смотреть на то, как казавшаяся такой реальной бронза превращается в дерево. Но за такую гонку ему можно только поаплодировать. Как и всему тренерскому штабу. Наши лыжники боролись за награды даже в той дисциплине, где у них были наименьшие шансы. Да что там, россиян вообще не относили к числу претендентов на награды.
После этой гонки состав нашей эстафетной команды понятен уже на 75% — Ларьков, Бессмертных и Устюгов. Осталось определиться только с четвёртым кандидатом.