«Ростов-Дон» Трефилову не покорился. «Кубань» разгромлена

Гандбол. Чемпионат России, женщины. Ростов-на-Дону, 1 марта



«Ростов-Дон» – «Кубань» – 31:23 (18:11)

«Ростов-Дон»: Манагарова – 8, Барбоса – 6, Бобровникова – 5, Вяхирева – 4, Петрова, Сень, Дембеле, Ильина – по 2.

«Кубань»: В.Жилинскайте – 6, Скоробогатченко – 5, Фролова, Горшенина – по 3, Судакова, Маренникова, Я.Жилинскайте, Гончарова, Вернигорова, Фанина – по 1.

«Кубань» обновилась, «Ростов-Дон» восстановился

Разгром на донском берегу

К 13-й минуте счёт был 10:1 в пользу хозяек площадки. Ростовская команда просто разрывала на части соперника, который позиционирует себя равным по классу.

Теперь еврокубки и сборная

Интересно, что Евгений Трефилов пригласил в расширенный состав команды на тренировочный сбор пятерых игроков «Кубани» и только четверых гандболисток «Ростова-Дон».

Центральный по афише матч заключительной части регулярного чемпионата страны по гандболу среди женщин между двумя самыми богатыми клубами страны завершился избиением. «Ростов-Дон» разгромил «Кубань», которая уже второй раз за сезон провела массовый набор игроков. Главный тренер краснодарской командысдался ещё до матча, сообщив, что его подопечные ещё не готовы на равных играть с лидером чемпионата страны.Чемпионат России в сентябре открылся матчем именно этих команд в Краснодаре. Тогда «Ростов-Дон», который серьёзно укрепился высококлассными легионерами и, приехал в гости к «Кубани», которая буквально перед началом сезона пополнилась целым легионов игроков «Астраханочки», внезапно сменившей курс. Тогда на площадку в обеих командах вышли свежеиспечённые олимпийские чемпионки, но особой борьбы не получилось –, руководивший тогда «Ростовом-Дон», обыгралС тех пор прошло полгода. Ростовская команда после провала в Лиге чемпионов сменила тренера – наставником «Ростова-Дон» стал француз. Уже под его началом донские гандболистки пробились в четвертьфинал Кубка ЕГФ, в чемпионате страны обыгрывают всех подряд, а в Кубке пробились в «Финал четырёх». К матчу с соперницами из Краснодара в состав «Ростова» вернулись олимпийские чемпионки: левая полусредняя, не игравшая целый месяц, и разыгрывающая Екатерина Ильина, не появлявшаяся на площадке аж с ноября.«Кубань» также пробилась в четвертьфинал Кубка ЕГФ и вышла в «Финал четырёх» Кубка России, а в чемпионате дела у команды складываются пока с переменным успехом.вроде бы наиграл один состав, но на исходе первой недели февраля команда вновь серьёзно усилилась. В «Кубань» перешли сразу шесть игроков волгоградского «Динамо», в том числе блиставшие в составе молодёжной сборной России разыгрывающаяи правая полусредняя, ещё одна гандболистка этого амплуа, левая полусредняя, левая крайняяи вратарьО причинах перехода сами игроки стараются не распространяться, равно как и тренерский штаб «Динамо». А то, что перешли в «Кубань» сразу все… Ну, бывает такое. Сейчас у краснодарской команды богатейший выбор игроков, но это и головная боль для главного тренера.постоянно меняет состав в поисках оптимального сочетания, но так, похоже, и не нашёл.Перед матчем наставник «Кубани» отметил, что его команда вряд ли способна на равных бороться с «Ростовом-Дон», но он был бы рад боевой игре. «Главное, чтобы игроки не испугались, тогда они покажут то, на что способны», — сказал Трефилов. Думается, Евгений Васильевич, максималист по натуре, лукавил. Наверняка ему хотелось нанести лидеру чемпионата России первое поражение в сезоне. Но подопечныеэтого желания не заметили.К 13-й минуте счёт был 10:1 в пользу хозяек площадки. Да, ростовская команда была фаворитом, но не до такой же степени, чтобы разрывать на части соперника, который позиционирует себя равным по классу. Однако на площадке творилось что-то невообразимое. «Кубань» крайне сумбурно действовала в атаках – будь то позиционное нападение, быстрый переход или контратака после перехвата.Игроки краснодарской команды делали всё возможное, чтобы максимально улучшить статистику норвежского голкипера ростовчанок. Она отражала практически всё, что летело в створ её ворот. Не справилась только с броскомс семи метров. А вотдоставала из сетки один мяч за другим. При этом игра началась с того, что Калинина отразила семиметровый в исполненииНо это был лишь кратковременный успех. «Ростов-Дон» диктовал свои условия, а попытки Трефилова заменами внести хоть какой-то перелом в игру успеха не имели. Только после тайм-аута «Кубань» пришла в себя и заиграла на приличном уровне. Отставание сокращалось до пяти мячей, но хозяйки не давали кубанской команде сделать больше. Бужан, который в самом начале матча очень нервничал, уже в середине первого тайма успокоился и спокойно вёл игру.Итоговый результат был ясен уже после 30 минут встречи. Во втором тайме ничего не изменилось. Более того, «Ростов-Дон» увеличил преимущество до 10 голов, и всё, что удалось сделать «Кубани», – сократить отставание до восьми мячей.Для командыэто поражение стало уже пятым в 15 проведённых матчах. По два раза «Кубань» обыграли «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада», один раз – «Астраханочка». То есть все те команды, что находятся выше в турнирной таблице. Ростовчанки же одержали 17-ю победу подряд и практически гарантировали себе первое место по итогам регулярного чемпионата. В оставшихся трёх встречах такое преимущество они не растеряют, тем более что конкуренты играют между собой.Но победитель определится не по итогам регулярного чемпионата, а по итогам плей-офф, а на этой стадии возможны любые сюрпризы.В ближайшие выходные «Ростов-Дон» и «Кубань» проведут первые встречи четвертьфинала Кубка ЕГФ, через неделю – ответные, а спустя пару недель в чемпионате наступит небольшой перерыв, связанный с участием сборной России в последнем этапе «Золотой лиги».Интересно, чтопригласил в расширенный состав команды на тренировочный сбор пятерых игроков «Кубани» и только четверых гандболисток «Ростова-Дон». После неудачного чемпионата Европы в Швеции Трефилов обещал, что будет вносить изменения в состав национальной команды, чем он и занимается. Была бы в хорошей форме, ауже получила бы право после обязательного карантина выступать за сборную России – эти ростовчанки наверняка были бы в сборной.В любом случае «Золотая лига» для сборной России – лишь этап подготовки к отборочным матчам чемпионата мира против команды Польши, которые пройдут в июне.