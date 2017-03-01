«Ростов-Дон» Трефилову не покорился. «Кубань» разгромлена

Гандбол. Чемпионат России, женщины. Ростов-на-Дону, 1 марта
«Ростов-Дон» – «Кубань» – 31:23 (18:11)
«Ростов-Дон»: Манагарова – 8, Барбоса – 6, Бобровникова – 5, Вяхирева – 4, Петрова, Сень, Дембеле, Ильина – по 2.
«Кубань»: В.Жилинскайте – 6, Скоробогатченко – 5, Фролова, Горшенина – по 3, Судакова, Маренникова, Я.Жилинскайте, Гончарова, Вернигорова, Фанина – по 1.
«Ростов-Дон» – «Кубань» – 31:23 (18:11)
«Ростов-Дон»: Манагарова – 8, Барбоса – 6, Бобровникова – 5, Вяхирева – 4, Петрова, Сень, Дембеле, Ильина – по 2.
«Кубань»: В.Жилинскайте – 6, Скоробогатченко – 5, Фролова, Горшенина – по 3, Судакова, Маренникова, Я.Жилинскайте, Гончарова, Вернигорова, Фанина – по 1.
Центральный по афише матч заключительной части регулярного чемпионата страны по гандболу среди женщин между двумя самыми богатыми клубами страны завершился избиением. «Ростов-Дон» разгромил «Кубань», которая уже второй раз за сезон провела массовый набор игроков. Главный тренер краснодарской команды Евгений Трефилов сдался ещё до матча, сообщив, что его подопечные ещё не готовы на равных играть с лидером чемпионата страны.
«Кубань» обновилась, «Ростов-Дон» восстановился
Чемпионат России в сентябре открылся матчем именно этих команд в Краснодаре. Тогда «Ростов-Дон», который серьёзно укрепился высококлассными легионерами и Анной Вяхиревой, приехал в гости к «Кубани», которая буквально перед началом сезона пополнилась целым легионов игроков «Астраханочки», внезапно сменившей курс. Тогда на площадку в обеих командах вышли свежеиспечённые олимпийские чемпионки, но особой борьбы не получилось – Ян Лесли, руководивший тогда «Ростовом-Дон», обыграл Евгения Трефилова.
С тех пор прошло полгода. Ростовская команда после провала в Лиге чемпионов сменила тренера – наставником «Ростова-Дон» стал француз Фредерик Бужан. Уже под его началом донские гандболистки пробились в четвертьфинал Кубка ЕГФ, в чемпионате страны обыгрывают всех подряд, а в Кубке пробились в «Финал четырёх». К матчу с соперницами из Краснодара в состав «Ростова» вернулись олимпийские чемпионки: левая полусредняя Владлена Бобровникова, не игравшая целый месяц, и разыгрывающая Екатерина Ильина, не появлявшаяся на площадке аж с ноября.
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«Кубань» также пробилась в четвертьфинал Кубка ЕГФ и вышла в «Финал четырёх» Кубка России, а в чемпионате дела у команды складываются пока с переменным успехом. Евгений Трефилов вроде бы наиграл один состав, но на исходе первой недели февраля команда вновь серьёзно усилилась. В «Кубань» перешли сразу шесть игроков волгоградского «Динамо», в том числе блиставшие в составе молодёжной сборной России разыгрывающая Ярослава Фролова и правая полусредняя Антонина Скоробогатченко, ещё одна гандболистка этого амплуа Валентина Вернигорова, левая полусредняя Юлия Голикова, левая крайняя Екатерина Фанина и вратарь Маргарита Кушнырь.
О причинах перехода сами игроки стараются не распространяться, равно как и тренерский штаб «Динамо». А то, что перешли в «Кубань» сразу все… Ну, бывает такое. Сейчас у краснодарской команды богатейший выбор игроков, но это и головная боль для главного тренера.Евгений Трефилов постоянно меняет состав в поисках оптимального сочетания, но так, похоже, и не нашёл.
Разгром на донском берегу
Перед матчем наставник «Кубани» отметил, что его команда вряд ли способна на равных бороться с «Ростовом-Дон», но он был бы рад боевой игре. «Главное, чтобы игроки не испугались, тогда они покажут то, на что способны», — сказал Трефилов. Думается, Евгений Васильевич, максималист по натуре, лукавил. Наверняка ему хотелось нанести лидеру чемпионата России первое поражение в сезоне. Но подопечные Фредерика Бужана этого желания не заметили.
К 13-й минуте счёт был 10:1 в пользу хозяек площадки. Да, ростовская команда была фаворитом, но не до такой же степени, чтобы разрывать на части соперника, который позиционирует себя равным по классу. Однако на площадке творилось что-то невообразимое. «Кубань» крайне сумбурно действовала в атаках – будь то позиционное нападение, быстрый переход или контратака после перехвата.
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Игроки краснодарской команды делали всё возможное, чтобы максимально улучшить статистику норвежского голкипера ростовчанок Катрин Лунде. Она отражала практически всё, что летело в створ её ворот. Не справилась только с броском Виктории Жилинскайте с семи метров. А вот Виктория Калинина доставала из сетки один мяч за другим. При этом игра началась с того, что Калинина отразила семиметровый в исполнении Анны Вяхиревой.
К 13-й минуте счёт был 10:1 в пользу хозяек площадки. Ростовская команда просто разрывала на части соперника, который позиционирует себя равным по классу.
Но это был лишь кратковременный успех. «Ростов-Дон» диктовал свои условия, а попытки Трефилова заменами внести хоть какой-то перелом в игру успеха не имели. Только после тайм-аута «Кубань» пришла в себя и заиграла на приличном уровне. Отставание сокращалось до пяти мячей, но хозяйки не давали кубанской команде сделать больше. Бужан, который в самом начале матча очень нервничал, уже в середине первого тайма успокоился и спокойно вёл игру.
Итоговый результат был ясен уже после 30 минут встречи. Во втором тайме ничего не изменилось. Более того, «Ростов-Дон» увеличил преимущество до 10 голов, и всё, что удалось сделать «Кубани», – сократить отставание до восьми мячей.
Для команды Евгения Трефилова это поражение стало уже пятым в 15 проведённых матчах. По два раза «Кубань» обыграли «Ростов-Дон» и тольяттинская «Лада», один раз – «Астраханочка». То есть все те команды, что находятся выше в турнирной таблице. Ростовчанки же одержали 17-ю победу подряд и практически гарантировали себе первое место по итогам регулярного чемпионата. В оставшихся трёх встречах такое преимущество они не растеряют, тем более что конкуренты играют между собой.
Но победитель определится не по итогам регулярного чемпионата, а по итогам плей-офф, а на этой стадии возможны любые сюрпризы.
Теперь еврокубки и сборная
В ближайшие выходные «Ростов-Дон» и «Кубань» проведут первые встречи четвертьфинала Кубка ЕГФ, через неделю – ответные, а спустя пару недель в чемпионате наступит небольшой перерыв, связанный с участием сборной России в последнем этапе «Золотой лиги».
Интересно, что Евгений Трефилов пригласил в расширенный состав команды на тренировочный сбор пятерых игроков «Кубани» и только четверых гандболисток «Ростова-Дон».
Интересно, что Евгений Трефилов пригласил в расширенный состав команды на тренировочный сбор пятерых игроков «Кубани» и только четверых гандболисток «Ростова-Дон». После неудачного чемпионата Европы в Швеции Трефилов обещал, что будет вносить изменения в состав национальной команды, чем он и занимается. Была бы в хорошей форме Екатерина Ильина, а Юлия Манагарова уже получила бы право после обязательного карантина выступать за сборную России – эти ростовчанки наверняка были бы в сборной.
В любом случае «Золотая лига» для сборной России – лишь этап подготовки к отборочным матчам чемпионата мира против команды Польши, которые пройдут в июне.