Ветер перемен. Кому ребрендинг идёт во благо

Новые символы «Красной машины»
Федерация конного спорта России по пути изменения стиля пошла далеко не первой. Ребрендингом занимались и представители куда более популярных в стране видов спорта. Федерация хоккея России, например, продемонстрировала новый фирменный стиль около полутора лет назад – 30 октября 2015 года. В тот день отечественный хоккей обрёл новые логотипы федерации и сборной, а также получил эффектное воплощение любимого болельщиками прозвища «Красная машина» с восемью звёздами, символизирующими восемь побед на Олимпийских играх. Возможность дорисовать девятую звезду нашим хоккеистам представится только в 2018 году, однако с новым логотипом на форме сборной России удалось завоевать две медали чемпионатов мира 2015 и 2016 годов.
→ ФХР провела ребрендинг
Баскетбол на краю пропасти
В середине текущего десятилетия российский баскетбол находился в глубоком кризисе. Скандалы в руководстве, непрекращающиеся проблемы в сборных – баскетбол находился на краю пропасти. Но всё-таки удержался. В 2015 году федерацию возглавил Андрей Кириленко, а сама организация провела смену имиджа. Российская федерация баскетбола обновила логотип и официальный сайт. «Я считаю, что множество изменений, которые уже произошли в структуре РФБ, гораздо важнее, но ребрендинг и смена имиджа необходимы. Потому что вслед за сменой структуры, фасада, лица мы должны начинать двигаться вперёд с новым, более свежим взглядом», – отмечал Кириленко.
Как объединить мир
Бывает и так, что на краю пропасти оказываются международные федерации и виды спорта целиком. 12 февраля 2013 года исполком Международного олимпийского комитета рекомендовал исключить борьбу из программы летней Олимпиады-2020. И борцам со всей планеты и в том числе из России пришлось принимать экстренные меры, чтобы сохранить место в олимпийской программе. Главными факторами, конечно, стали изменения в правилах и перераспределение медалей в пользу женских соревнований, однако не обошлось и без кардинального изменения стиля организации. Так, Международная федерация объединённых стилей борьбы (FILA) стала Объединённым миром борьбы (UWW) – переименование стало символом позитивных изменений.
В октябре 2015-го наш хоккей обрёл новые логотипы федерации и сборной, а также получил эффектное воплощение любимого болельщиками прозвища «Красная машина».
→ Как спортивная борьба изменилась за семь месяцев
Избавление от второсортности
Футбол – это не только спорт номер один, популярный по всему миру, но и основа для необъятного множества бизнес-проектов, многие из которых проходили через процедуру радикальной смены имиджа. Легко насчитать десяток одних только футбольных клубов изменивших эмблему, название или даже клубные цвета в последние годы. Однако самая успешная, пожалуй, операция по ребредндингу в последние годы коснулась целого турнира. В начале нового столетия стало понятно, что Кубку УЕФА необходима новая кровь, и в 2009 году состоялся его перезапуск. Второй по значимости турнир Старого Света получил название Лига Европы УЕФА, свой фирменный стиль, гимн и некоторые изменения формата. Обновление пошло на пользу: зрительский и спонсорский интерес к турниру увеличился, и он теперь явно не воспринимается как второсортный.
Новый взгляд на вековую историю
Казалось бы, что можно изменить в шахматах? Их история насчитывает более полутора тысяч лет, а лучший шахматист мира определяется с 1834 года. Тем не менее, компания Agon Limited, которой ФИДЕ передала права на проведение матчей за чемпионскую корону, затеяла настоящий ребрендинг шахматного мира, чтобы сделать этот вид спорта ближе к обычному человеку, не знающему что такое защита Нимцовича или испанская партия. И в этом случае изменение коснулось не только каких-то внешних проявлений вроде эмблем или названий, но и всей концепции проведения матчей за титул. Стало понятно, что главная битва может быть не только камерным театральным действом, но и настоящим блокбастером с применением современных IT-технологий, привлечением максимального количества звёзд и как следствие – колоссальной популярностью.
Второй по значимости турнир Старого Света получил название Лига Европы УЕФА, свой фирменный стиль, гимн и некоторые изменения формата.
→ «Мы сделаем крутое шоу из матча за шахматную корону»
Перемены со скоростью болида
Формула-1 – это не шахматы. Здесь скорости выше, и перемены происходят чаще. Команды нередко меняют внешний облик, название или фирменный стиль. Одним это помогает, как, например, команде Jaguar Racing в одночасье ставшей Red Bull Racing и спустя шесть лет выигравшей Кубок конструкторов. Другие перемены лишь заставляют всех запутаться: в конце 2011 года конюшня Renault сменила титул и ливрею, став «Лотусом». А сам Lotus в тот же час превратился в Caterham. Увы, но косвенной жертвой смены имиджа стал российский гонщик Виталий Петров. Без него обновлённый «Лотус» поднялся на четвёртое место в Кубке конструкторов, но до вершины всё-таки не добрался.