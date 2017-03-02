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175 лет назад 2016
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59 лет назад состоялся первый чемпионат мира по биатлону
Фото: biathlonrus.com
Текст: Михаил Чесалин

Начало. Сборная СССР с часом штрафа завоевала серебро первого ЧМ

Винтовки Мосина, встреча с неким Пихлером и штрафной час сборной СССР – 59 лет назад прошёл первый в истории чемпионат мира по биатлону.
2 марта 2017, четверг. 11:16. Другие
Ровно 59 лет назад – 2 марта 1958 года — в небольшом австрийском городке Заафельден родился международный биатлон. Именно в тот день был проведён первый в истории чемпионат мира, состоявший лишь из одной гонки. Наспех собранная советская команда приехала в Австрию с трёхлинейками Мосина, насобирала на всех более часа штрафа за неточную стрельбу, но всё равно без медалей не осталась. А опередили всех меткие шведы, воодушевлённые встречей с Пихлером. Вспоминаем, как это было в 1958 году.

Команда за полтора месяца


Биатлон в его современном обличье начал формироваться в 50-х годах прошлого столетия. Известные ещё до войны гонки патрулей начали уходить в прошлое, а зимнее пятиборье так и не стало будущим, лишившись фехтования, скачек и скоростного спуска на лыжах и сократившись до лыжного двоеборья, включавшего в себя лишь лыжную гонку и стрельбу.
Правила соревнований биатлонистов, очень близкие к современным, были утверждены в ноябре 1956-го, а уже полтора года спустя в австрийском городке Заафельден, расположенном, между прочим, совсем рядом с Хохфильценом, было решено провести первое сражение лучших стреляющих лыжников мира.

В Советском Союзе вплоть до начала 1958 года соревнования стреляющих лыжников проводились по особенным военно-прикладным правилам. К международным стандартам в нашей стране пришли лишь за два месяца до старта первого чемпионата мира: днём рождения биатлона в СССР считается 9 января 1958 года – тогда же в подмосковной Яхроме состоялась первая биатлонная гонка. Несмотря на то, что времени до старта международного турнира оставалось мало, в Советском Союзе успели провести целую серию отборочных стартов и сформировать боеспособную команду. В итоге на чемпионат мира в Австрию отправились пять советских спортсменов: Александр Губин, Дмитрий Соколов, Виктор Бутаков, Валентин Пшеницын и запасной – Борис Ваньков.

Гостеприимство Пихлера


Городок Заафельден, мэром которого в 1958 году был некто Адам Пихлер, встретил спортсменов радушием и гостеприимством. Всех атлетов и тренеров расселили по гостиницам, всем обеспечили возможности для полноценных тренировок. Стоит признать, что первый чемпионат мира, несмотря на скромную и скоротечную программу, задал высокие стандарты качества. Был и парад участников перед стартом, и церемония награждения лучших. Да и с технической точки зрения всё было в полном порядке.
Самым быстрым атлетом в гонке оказался Дмитрий Соколов, на семь минут (!) опередивший шведа Адольфа Виклунда.

В программу первого чемпионата мира входила лишь одна гонка – индивидуальная. Спортсменам предстояло преодолеть 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами. При этом расстояние, с которого они вели стрельбу, каждый раз сокращалось. На первом рубеже оно составляло 250 метров, на втором – 200, на третьем – 150, а на заключительном – всего 100. На первых трёх огневых рубежах спортсмены вели огонь лёжа, а на четвёртом – стоя. За каждый промах ко времени спортсмена добавлялось сразу по две штрафные минуты. Любопытно было и то, что зимние двоеборцы, как тогда ещё называли биатлонистов, использовали стандартное армейское оружие. Советские спортсмены, например, поражали мишени из обыкновенной трёхлинейки Мосина.

Блестящая скорость, кошмарная стрельба


Поскольку в Заафельден приехали всего 24 спортсмена, желающих принять участие в соревнованиях, организаторы приняли решение допустить к старту и запасных спортсменов, но вне конкурса. Известно, что Борис Ваньков ушёл в гонку под первым номером, однако его итоговый результат, к сожалению, в протоколы внесён не был.
К международным стандартам в нашей стране пришли лишь за два месяца до старта первого чемпионата мира: днём рождения биатлона в СССР считается 9 января 1958 года.

Результаты основной советской четвёрки же известны. Нашим биатлонистам не было равных на дистанции. Однако скорость без точности оказалась бесполезна. Самым быстрым атлетом в гонке оказался Дмитрий Соколов, на семь минут (!) опередивший шведа Адольфа Виклунда. Однако скандинав допустил лишь три промаха из 20 выстрелов, в то время как советский спортсмен промахнулся целых 11 раз! Именно поэтому Виклунд стал первым в истории чемпионом мира по биатлону, а Соколов финишировал лишь девятым. У двух его товарищей дела шли немногим лучше: Пшеницын промазал семь раз и стал седьмым, Губин справился ровно с половиной мишеней и занял 10-е место. И лишь Виктору Бутакову удалось найти баланс между скоростью и точностью. При шести промахах он лишь на минуту отстал от лидера и стал бронзовым призёром турнира.

Второе место, ставшее первым


Гонка в Заафельдене была одна, но комплектов наград оказалось два. Из результатов индивидуальной гонки обычным сложением результатов получился командный зачёт. Вне конкуренции в нём оказались шведы, которые хотя и не были быстры на дистанции, но избежали колоссальных штрафов. Викланд и Гуннериуссон добавили к личным медалям ещё и командное золото. Получили титул также Орин и Нильссон. А советская четвёрка, собравшая на всех 68 минут штрафа, довольствовалась вторым результатом. Третье место в зачёте команд заняла Норвегия. Сборные Австрии, Польши и США, также выставившие по четыре спортсмена, остались за пределами первой тройки. В командах Финляндии и Великобритании полных четвёрок не было, поэтому их результаты пошли лишь в личный зачёт.
В программу первого чемпионата мира входила лишь одна гонка – индивидуальная. Спортсменам предстояло преодолеть 20-километровую дистанцию с четырьмя огневыми рубежами.

Из результатов первого чемпионата мира в СССР были сделаны серьёзные выводы. Вторые-третьи места и кошмарная работа на огневом рубеже, конечно, никого не устраивали, поэтому у биатлонистов появился квалифицированный тренер по стрельбе, а конструкторы переработали для спортсменов винтовку Мосина. За один год добиться безупречной точности не вышло, но это было и не нужно. На чемпионате мира в Италии Владимир Меланьин стал чемпионом мира в индивидуальной гонке, а советская сборная показала лучший результат в командном зачёте.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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