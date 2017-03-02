Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018 Кубок конфедераций
Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные Лига Чемпионат.com
Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео FANTASY ФУТБОЛ Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Татьяна Акимова
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили

Тюмень лишена чемпионата мира, а россиянки оказались не готовы бороться на олимпийской трассе. Зато Дальмайер продолжила побеждать.
2 марта 2017, четверг. 15:45. Другие

Корея — плацдарм для скандалов


Стоит большому биатлону прийти в Корею, как скандалы вспыхивают один за другим. Мы ещё хорошо помним тройную допинговую дисквалификацию россиян перед чемпионатом мира 2009 года и странную историю с некачественной разметкой и сокращением дистанции Бьорндаленом и компанией. В итоге Максима Чудова сначала объявили победителем, а затем золото решением исполкома IBU снова вернулось к Бьорндалену.

Почти тот самый исполком накануне предолимпийской недели принял ещё одно неоднозначное решение и лишил Тюмени чемпионата мира — 2021, несмотря на то что не имеет права отменять решение конгресса согласно устава IBU. Теперь у тюменцев есть два шанса продолжить борьбу за этот многострадальный чемпионат — обжаловать это решение через суд
как не вполне законное либо побороться за чемпионат уже на общих основаниях на конгрессе 2018 года. Губернатор области Владимир Якушев уже привлёк квалифицированных адвокатов для всестороннего изучения вопроса.

Боевой состав


По словам главного тренера сборной России Александра Касперовича, главная задача женской команды на конец сезона — борьба за максимальную квоту на следующий сезон. Шансов поправить ситуацию в общем зачёте Кубка наций осталось уже не так много. Сегодняшний спринт был одним из ключевых, а потому на него и заявили всех участниц чемпионата мира, за исключением досрочно завершившей сезон по состоянию здоровья Ольги Подчуфаровой, и 22-летнюю Светлану Миронову, для которой это был дебют в Кубке мира.

Татьяне Акимовой, которая успела в перерыве между соревнованиями слетать в Сочи и выступить там на Военных играх, выпало стартовать под вторым номером. Трассу в Пхёнчхане организаторы старательно берегут от солнечных лучей и даже закрывают на ночь, а потому стартовать пораньше здесь благо для всех даже во время вечерней гонки. Акимовой ранний стартовый номер не помог: разогналась она неплохо, но уже на «лёжке» допустила промах. Проблемы на рубеже испытывали и фавориты. Так, немки Хаммершмидт и Хильдебранд огорчили своих тренеров неудачной стрельбой.
Кубок мира-2016/17. Женщины. Спринт 7,5 км
02 марта 2017 года, четверг. 14:15 МСК
1 Лаура ДальмайерГермания 20:43.7
2 Тириль ЭкхоффНорвегия 20:52.1
3 Анаис ШевальеФранция 21:25.3

Дальмайер начинает и выигрывает


Впрочем, для лидера нынешнего сезона Лауры Дальмайер и трасса-убийца, и перелёт через весь континент не стали помехой. Стараясь продлить свою победную серию, она безупречно отстреляла лёжа и установила для всех соперниц серьёзный ориентир. На втором круге её пути пересеклись с Дарьей Домрачевой, и две выдающиеся биатлонистки получили возможность работать вместе. Постепенно немка везла Акимовой уже больше минуты. Ещё хуже началась гонка для Ирины Старых. Разогналась она не быстро, а после двух кругов штрафа могла и вовсе забыть о высоком месте. На «стойке» она добавила ещё два штрафных круга, поставив под вопрос своё участие в преследовании.

Вызов Дальмайер бросила проболевшая большую часть сезона Тириль Экхофф, которая превзошла на «лёжке» результат немки. Но ей ещё предстоял второй рубеж, а Дальмайер к этому времени нарисовала ещё один ноль и сделала серьёзную заявку на победу. При чистой стрельбе противостоять многократной чемпионке мира могут лишь единицы. Одной из них и стала набравшая отличную форму Экхофф. Перед последним кругом она проигрывала немке всего три секунды, но последний круг Дальмайер преодолела просто великолепно и оставила норвежку далеко позади. Хорошо начавшая гонку Домрачева после двух промахов на «стойке» выбыла из числа претенденток.

Пять разочарований лучше шести


Ирина Услугина на фоне провалов подруг по команда показала лучший результат в спринте среди россиянок, а сегодня снова была близка к этому. На «лёжке» тюменская биатлонистка получила один круг штрафа, а стоя отстреляла чисто. Впрочем, лучшая среди наших — это примерно полторы минуты от Дальмайер за круг до финиша. Таковы сегодня реалии женского биатлона. Выбравшая поздний стартовый номер Габриэла Коукалова в итоге прогадала. Уже на «лёжке» она получила штрафной круг, что означало увеличение отставания от Дальмайер в борьбе за «Большой хрустальный глобус». При этом и на лыжне чешка выглядела далеко не свежей.

Кайса Мякяряйнен всё же решила отказаться от домашнего лыжного чемпионата мира и предпочла ему предолимпийскую неделю в Корее. Показав лучший разгон, финка идеально справилась со стрельбой лёжа, хоть и стреляла чуть медленнее соперниц. Вообще, на суровой корейской трассе особенно бросался в глаза огромный перевес фаворитов в скорости над середняками, к которым уже давно относятся и россиянки. Бороться за награды в таких условиях через год будет непросто. Слепцова лёжа со стрельбой справилась, но на «стойке» сразу сделала два промаха. Впрочем, даже если бы она со скоростью пулемёта закрывала все мишени, её бы это не спасло. Света проигрывала сегодня ходом почти всем.

Чистую стрельбу с хорошей скоростью совместила и Анаи Шевалье, но даже она, будучи на третьем месте, проиграла на финише 40 секунд Дальмайер. Вклиниться в борьбу за медали могла и Мякяряйнен, но не справилась со «стойкой». Два промаха отправили её в конец десятки. Последним лучиком надежды оставалась Светлана Миронова, на которую болельщики возлагают большие надежды, но Кубок мира в очередной раз показал, что уровень нашей молодёжи ничуть не выше тех, кто уже давно находится в сборной, а потому бороться за медали в Корее сейчас не готов никто. Как и Слепцова, Миронова даже не попала в преследование. Так что забудьте о квоте, пять разочарований всё же лучше, чем шесть.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Татьяна Акимова
Новости. Другие
2 марта 2017, четверг
16:01 Тоболов: у IBU нет прав отнять у Тюмени ЧМ. Будем обращаться в международный суд
15:57 Слепцова: моё физическое состояние? Никакое
15:52 Паркин: все расходы на проезд Клишиной на ЧЕ возмещает ВФЛА
15:45 Тихонов: потеря чемпионата мира в Тюмени – позор для всего российского биатлона
15:32 Ярошенко: лишение Тюмени ЧМ? Пусть в таких случаях предусматривают компенсации
15:29 Дальмайер победила в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, Акимова — 34-я
15:27 Аэропорт Чебоксар назвал «стандартной услугой» спуск инвалидов на руках
15:10 Барнашов: будем бороться за ЧМ в Тюмени до конца, ещё ничего не закончено
14:47 Кравцов: продолжаем считать, что у исполкома IBU нет прав на лишение Тюмени ЧМ
14:32 Решение о лишении Тюмени ЧМ-2021 по биатлону вступило в силу
14:18 Васильев: нужно законодательно отменить TUE, а то «больные» побеждают здоровых
13:51 Бывший генсек ВФЛА стал гендиректором лиги по кроссфиту
13:43 Волков стал вторым в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Контиолахти
13:19 Лапшин: в определённый момент стало понятно, что на меня в РФ не рассчитывают
13:09 Коэ: есть реальная возможность восстановить статус ВФЛА ещё в этом году
13:07 В «Московском Поло Клубе» пройдёт чемпионат России по поло на снегу
13:01 Вяльбе: Устюгов на финал Кубка мира в Квебек не поедет
12:03 Ерахтин: могу снег убирать, мешки таскать. Какой клуб меня сейчас возьмёт?
11:52 В аэропорту Чебоксар паралимпийцев переносили на руках из-за отсутствия трапа
11:34 Лапшин: скорее всего, не успеем всё оформить для моего участия в КМ в Пхёнчхане
11:03 Янко: «Байкал-Энергия» сделал глупость, будем её исправлять
10:54 Цветков: с Логиновым Фуркад поступил нехорошо, но этот вопрос уже улажен
10:28 Прокунин: работаем над тем, чтобы Лапшин выступил за Южную Корею уже в Пхёнчхане
10:04 Сборные Москвы победили в командных соревнованиях на ЧР по спортивной гимнастике
09:34 «Байкал-Энергия» расторг контракт с Ерахтиным, Янко стал и. о. главного тренера
09:31 Текстовая онлайн-трансляция женской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане
09:24 Масс-старт, вписанный в показ фильма, стал самой рейтинговой трансляцией ЧМ-2017
09:11 Хомашко стал седьмым на турнире по конкуру в Нидерландах
00:51 Янко: Ерахтин допустил грубейшую ошибку, не уведя «Байкал-Энергию» с поля
1 марта 2017, среда
23:54 Федосеев выиграл шахматный фестиваль «Аэрофлот Опен»
23:34 Вылегжанин: многие иностранные лыжники поддержали отстранённых россиян
23:08 Рапиристка Бикбулатова завоевала бронзу ЧЕ по фехтованию среди девушек
23:07 Правила игры в гольф могут изменить впервые с 1744 года
22:34 Нисканен: отсутствие Иверсена в гонке сделало её проще для меня
22:00 ВАДА запустит программу поддержки информаторов в ближайшее время
20:54 4 россиянина преодолели квалификацию в прыжках на лыжах с трамплина К-116 на ЧМ
20:49 Тимофей Лапшин получил право выступать за сборную Южной Кореи по биатлону
20:41 IAAF допустила Сидорову, Сивкову и Сокирского ко всем международным стартам
20:37 Ниггли: РУСАДА должно доказать свою независимость от внешних вмешательств
20:29 ВАДА: заявление Путина — важный шаг в правильном направлении
19:53 Тюкавин назначен и.о. главного тренера «Водника» до конца сезона
19:50 Для участия в мужской эстафете на ЧМ в Лахти рассматриваются 5 кандидатов
19:22 МОК: ВАДА не должно зависеть от спортивных организаций и правительств стран
18:59 Касперович: Виролайнен выступит на последнем этапе КМ по биатлону
18:27 Двоеборец Рыдзек завоевал третье золото на ЧМ в Лахти, Барков — 32-й
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+