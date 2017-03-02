Провал на старте. Россиянки не смогли побороться за медаль

Кальсина вместо Гущиной
При определении состава на женскую эстафету три кандидатуры сомнений не вызывали – Юлия Чекалёва и Анастасия Седова должны были бежать коньковые этапы, призёр Лахти-2017 в командном спринте Юлия Белорукова – один из классических. А вот кого ставить ещё на один классический этап, до последнего момента не знал никто.
Старший тренер женской сборной России Данила Акимов настаивал на кандидатуре Марии Гущиной, бронзового призёра ЧМ-2013 в эстафете. Тогда, правда, она бежала коньковый этап. Гущина готовилась к сезону в группе Акимова, и её возможности он прекрасно представлял. Наставник даже объявил журналистам, что Мария точно побежит в эстафете.
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Но главный тренер сборной России, президент ФЛГР Елена Вяльбе почти сразу опровергла эту информацию. Она заявила, что бежать будет Полина Кальсина, поскольку Гущина приболела. Кальсина, как и остальные три участницы эстафеты, – из группы Маркуса Крамера. В Лахти на нынешнем чемпионате она была 14-й в скиатлоне и 24-й в классической разделке, а на Кубке мира была в составе нашей эстафетной четвёрки в Ля-Клюза в декабре, когда она финишировала четвёртой.
Полторы минуты безнадёги
Но Кальсина оказалась самым слабым звеном в нашей сборной. Она держалась в группе лидеров примерно полтора километра, а затем начала отставать. Верно и далеко не медленно. На первом круге это отставание ещё было приемлемым, если можно считать такое в полминуты, – когда так бегут наши биатлонистки, болельщики считают это успехом.
Но на втором круге, а особенно на последнем километре Кальсина просто встала. Никто не ждал от неё равной борьбы с командами Норвегии, Финляндии и Швеции, но она уступила девушкам из команд Словении, Швейцарии, Казахстана, Чехии. Кальсина передала эстафету с отставанием от лидера в полторы минуты, и на этом борьба за высокие места была завершена.
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Белорукова, не имея визуального контакта с сильнейшими, довольно быстро ушла от канадок и шведок, догнала швейцарок и пробежала в одно время с немками, которые занимали шестое место. Юлия бежала в темпе лидеров и, наверное, вполне могла бы ехать с ними в одной группе, если бы не безнадёжное отставание после первого этапа.
Могла бы наша сборная выступить лучше? Вопрос риторический, поскольку выступает команда всегда именно так, как готова.
Пятые – и это потолок
Чекалёва, самая опытная в нашей нынешней команде, на своём третьем этапе ничего сделать не смогла. Да и «пятёрка» для неё – коротковатая дистанция. Седова ушла на заключительный этап восьмой, а финишировала пятой. Занявшие четвёртое место американки были слишком далеко, чтобы с ними побороться.
Могла бы наша сборная выступить лучше? Вопрос риторический, поскольку выступает команда всегда именно так, как готова. Если бы Чекалёва подошла к чемпионату на пике формы, как Седова, если бы Наталья Матвеева и Евгения Шаповалова умели бегать на только спринты, но и короткую дистанционную гонку (это вопрос к тренерами), если бы… Наверное, пятое место – наш потолок на сегодняшний день. Чтобы подняться выше, нужны не две молодые гонщицы (Белорукова и Седова), которые способны выступать на уровне элиты, а больше.
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Но если две спортсменки по сравнению с прошлым сезоном совершили заметный скачок, почему бы не ждать того же от других? Слабая надежда на то, что в Пхёнчхане будет лучше, в отношении нашей женской лыжной сборной остаётся. Пока же будем рассчитывать на мужскую эстафету.
Бьорген выбила сотню
Золотую медаль выиграла сборная Норвегии, и предсказать это было совсем не сложно. Слишком силён состав норвежской команды даже без дисквалифицированной Терезы Йохауг. Майкен Касперсен Фалла, Хайдин Венг, Астрид Якобсен сделали всё, чтобы для Марит Бьорген её этап превратился в два круга почёта.
Национальный флаг теперь уже 17-кратная чемпионка мира могла взять с самого старта этапа, но сделала это только на финише. Кстати, для лыжной сборной Норвегии эта золотая награда стала 100-й за всё время участия в чемпионатах мира.
Кальсина оказалась самым слабым звеном в нашей сборной. Она держалась в группе лидеров примерно полтора километра, а затем начала отставать. Верно и далеко не медленно.
Серебро и бронзу разыграли сборные Швеции и Финляндии, и в этом споре Стина Нильссон опередила на финише Кристу Пярмякоски. Финской команде нужно было решать всё на третьем этапе, когда Лаура Мононен бежала против юниорки Эббы Андерссон. Но юная шведка, поначалу серьёзно отстававшая, настолько грамотно разложила силы, что на передачу эстафеты обе команды пришли вместе. Ну а Нильссон оставалось только не отпустить Пярмякоски по дистанции.