Рейдерский захват. Бессеберг отнимает ЧМ, потому что боится ВАДА

>>> Дали чемпионат, отнимут Кубок? Что решил биатлонный конгресс
Виталий Мутко, вице-премьер по спорту, туризму и молодёжной политике РФ
— Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта. Нам надо следовать тому, что вчера сказал президент страны. Нужно следовать логике восстановления своих антидопинговых служб, РУСАДА будет восстановлено, сами собой все вопросы отпадут. (ТАСС)
Анатолий Тоболов, исполнительный директор Тюменской областной федерации лыжных гонок и биатлона
— Мы будем обращаться в международный суд. У IBU нет прав на то, чтобы отнять у нас чемпионат мира. Происходит „рейдерский захват“ из-за доклада Макларена. У ВАДА нет никаких доказательств того, что российские спортсмены принимали допинг. Однако, несмотря на это, они лишают нас чемпионата мира, переносят этапы Кубка мира по другим видам спорта. Если бы мы самостоятельно отказались от права на проведение соревнований, то у нас бы уже не было возможности подать апелляцию. Думаю, эта тяжба будет продолжаться, и как решится вопрос в итоге – предположить сложно. Есть шанс изменить это решение на конгрессе IBU. («Спорт-экспресс»)
Тихонов: Господину Кравцову нужно думать теперь, что с этим делать. Безусловно, это позор для всего российского биатлона. Мы три года не принимаем никаких решений и ни с кем не работаем.
Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира
— Ничего хорошего в этом нет. Мне как болельщику неприятно, что нашу страну лишили чемпионата мира. Не понимаю, для чего это делается. Больше всего от этого страдают болельщики. Губернатор Тюмени заявлял, что город подаст заявку на проведение чемпионата мира, если у Тюмени отберут такое право? Могу только пожелать удачи, потому что Тюмень – достойное место. Может быть, Ханты-Мансийск тоже подаст заявку. Зачем вообще проводить голосования, выборы, чтобы потом лишать ту или иную страну права проведения? Пусть в таких случаях предусматривают компенсации.
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Господину Кравцову нужно думать теперь, что с этим делать. Безусловно, это позор для всего российского биатлона. Мы три года не принимаем никаких решений и ни с кем не работаем. У нас есть только Виктор Майгуров, у которого три класса образования. Президент России Владимир Путин сказал, что допинг в России есть, только Тихонов об этом говорил 12 лет назад. Если бы у нас чемпионат мира был застрахован, то все бы подумали, отбирать его или нет. Теперь самое главное, чтобы нас до Олимпиады допустили.
Владимир Барнашов, олимпийский чемпион
— Ну, что поделать? Мы будем бороться до конца, на этом ещё ничего не закончено. Исполком IBU не имеет таких полномочий. Юристы будут разбираться, что к чему. Думаю, что Тюмень достойна чемпионата мира. Нужно спокойно готовиться и защищать свои позиции. По крайней мере, у нас есть право разбираться дальше, и мы должны отстоять свою позицию. Конечно, для начала нужно восстановить своё членство в РУСАДА. Как оно будет восстановлено, у нас будут козыри, чтобы как-то повлиять на сложившуюся ситуацию. Думаю, что руководство и оргкомитет Тюмени и СБР будут бороться за то, чтобы отстоять ЧМ в Тюмени.
Мутко: Федерация все свои планы на войну, как говорится, объявила. Надо двигаться спокойно в этом направлении. Конгресс предоставлял такое право, конгресс его должен выносить. Эта история не закрыта.
Николь Кузнецова, экстрасенс
— На данный момент ситуация не в пользу Тюмени, но, скорее всего, будет переломный момент и повлияют главы государства — Путин, Медведев — и ваш город сможет выйти в лидеры. Не очень хорошая ситуация идёт. Пока я не вижу изменений в вашем городе. Но всё может измениться.
Габриэла Коукалова, чемпионка мира
— Я очень рада, что IBU принял решение отменить чемпионат мира — 2021 в Тюмени.
Андерс Бессеберг, президент IBU
— Могло случиться нарушение кодекса ВАДА, когда конгресс IBU отдал Тюмени проведение чемпионата мира. Риск заключается в том, что после этого IBU может быть признан не соответствующим кодексу ВАДА. Это не очень хорошо для биатлона. Мы подписали и одобрили этот кодекс, поэтому обязаны его соблюдать.