Игра за поражение. Как проигрывать в разных видах спорта

Розыгрыш с центра – мяч в воротах

Битва на вбрасываниях

Тем же армрестлерам просто так рук не расцепить, потому они должны для поражения прикладывать усилия в совершенно противоположном направлении – не толкать, а тянуть.

Чужая корзина

Только первый сет продолжался да счёта 589:591 в пользу «Синих». Они выиграли партию только потому, что их игрок от усталости подал в площадку соперников.

Подача на улёт

Тяни-толкай

А вот в каком виде спорта точно бы ничего не изменилось, так это в шахматах. Соперник будет предпринимать ровно те же шаги, чтобы не дать себе выиграть.

Думай по-чемпионски

Сегодня, 3 марта, состоится переигровка матча чемпионата России по хоккею с мячом между архангельским «Водником» и иркутским «Байкалом-Энергией». И это, без сомнения, будет главная игра всего турнира. Никакой финал не сможет приковать к себе столько же внимания, сколько эта несчастная переигровка, причина которой — позорище 26 февраля, когда эти же команды уже сыграли между собой, забив 20 голов в свои ворота.Последствия грандиозного скандала сейчас все стороны усиленно пытаются минимизировать, под это дело наверняка будет заточен и сегодняшний матч, в котором обе команды больше не будут играть на поражение.Ну а мы решили прикинуть, как бы выглядели противостояния в других видах спорта, когда соперники хотят проиграть.Наверное, в футболе, хоккее на траве, гандболе – то есть в тех командных видах спорта, где начальный розыгрыш мяча, а также розыгрыш после забитого гола производится с центра поля, а игроки во время этого розыгрыша обязаны находиться на своей половине поля, всё было бы очень похоже на то, что происходило 26 февраля. Розыгрыш с центра поля, длинная передача назад, точный удар или бросок по своим воротам – начинай сначала. Вопрос только в том, кто успеет забить себе больше голов за свой тайм. Ведь после перерыва с центра будет начинать соперник.Кстати, в гандболе вратарь, когда вводит мяч в игру после парированного броска или ухода мяча за лицевую, по своим воротам может бросать сколько угодно – гол всё равно не будет засчитан. Сначала нужно вывести мяч за пределы шестиметровой линии, а если этого не произошло, судьи потребуют повторить бросок.Гораздо интереснее, когда во время стартового вбрасывания или ввода мяча в игру нужно побороться. Например, в хоккее с шайбой или водном поло. Кто выиграл вбрасывание, тот и гарантированно пропустит. Однако если в водном поло всё просто – один заплыв в начале каждого из четырёх периодов, и его обычно выигрывает один и тот же человек – лучший пловец в составе обеих команд, то в хоккее развернётся настоящая битва мастеров выигрывать вбрасывания. Ведь после каждого гола в свои ворота за шайбу снова нужно будет бороться в центральном круге.… «Подводники» против «Десантников». Победитель выходит на «Чемпионов» и практически лишается шансов на выход в финал чемпионата Эгейского моря по водному поло. Интересно, как команды будут выходить из ситуации? Всё оказалось очень просто. «Десантники», предвидя подобную ситуацию, ещё в начале сезона подписали контракт с рекордсменом страны в плавании на 25 м. Он сыграл всего один матч, выиграл заплывы за мячом в начале всех четырёх периодов, а далее всё было ясно. «Десантники» проиграли 0:25 и обеспечили встречу в полуфинале с более слабым соперником.Отдельная тема – баскетбол. Именно эта игра идеально не подходит для ситуации, когда обе команды хотят проиграть.…Начало матча между «Высокими» и «Длинными». В ___ мяч достаётся «Длинным», быстрый пас назад под своё кольцо, красивый «автоданк» – 0:2. Теперь «Длинные» пытаются быстро ввести мяч в игру и забить себе ещё, но все зоны под их щитом намертво перекрыты: «Высокие» чётко разобрали позиции и грамотно обороняют… чужое кольцо. «Длинным» приходится вводить мяч через длинную передачу и начинать позиционную атаку своей корзины. У них для этого есть всего 24 секунды…Так что в баскетболе мало что изменилось бы, правда, даже такая ситуация нереальна: в правилах прямо прописывается, что судьи должны принимать меры к тому, чтобы игроки бросали в чужую корзину. «Если в замешательстве в начале любого периода обе команды атакуют/защищают не те корзины, ситуация должна быть исправлена, как только это обнаружилось, причём ни одна из команд не должна быть поставлена в невыгодное положение. Любые набранные очки, сыгранное время, зафиксированные фолы и т.д. до остановки игры остаются в силе».Гораздо сложнее всё было бы в тех видах, когда стартовый розыгрыш определяется по жребию. Например, в волейболе или теннисе.…Первая партия между «Синими» и «Красными» в последнем туре регулярного чемпионата по волейболу. Победа не нужна никому, но именно в таком матче устанавливаются рекорды для Книги Гиннесса. Счёт 290:289 в пользу «Синих», и, может быть, сейчас их капитан сможет наконец подать в площадку? Эх, мяч снова пролетает под сеткой, счёт сравнивается, а право на подачу переходит к «Красным». Светает…Ещё интереснее может быть в таких видах спорта, как армрестлинг или перетягивание каната – этот вид спорта вообще входил в программу пяти Олимпийских игр. Что делать в таком случае? Разом всем отпустить канат? Или всей командой упасть и заработать такой нужный фол? Тем же армрестлерам просто так рук не расцепить, потому они должны для поражения прикладывать усилия в совершенно противоположном направлении – не толкать, а тянуть.А вот в каком виде спорта точно бы ничего не изменилось, так это в шахматах. Соперник же мгновенно поймёт, что происходит, и будет предпринимать ровно те же шаги, чтобы не дать себе выиграть. Это ведь не шашки, где действует правило обязательного взятия. Иными словами, в шахматах, чтобы хоть выиграть, хоть специально проиграть, нужно затрачивать колоссальные усилия.…Две соперничающие друг с другом букмекерские конторы пообещали двум лучшим шахматистам мира колоссальные выплаты, если они проиграют хотя бы одну партию в чемпионском матче. В первой партии никому не удалось добиться проигрышной позиции, а на вторую один из игроков просто не пришёл и сорвал огромный куш. Чемпионом мира он не стал, зато возглавил рейтинг самых богатых шахматистов в истории.Подобные ситуации, конечно, крайне редки. И лучше, чтобы подобного больше никогда не повторилось. Ведь любая из них просто убивает вид спорта, а восстанавливать упавшую ниже плинтуса репутацию всегда гораздо сложнее, чем заработать её изначально.