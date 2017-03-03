Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Суперконкурсы с призами! Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Антон Шипулин
Фото: РИА Новости
Текст: Андрей Иванов

Вдруг пригодится. Как сборная России смотрит олимпийскую трассу

3 промаха Шипулина не смогли помешать ему завоевать золото спринта в Пхёнчхане. В том смысле, что и с чистой стрельбой он бы не был первым.
3 марта 2017, пятница. 14:32. Другие

Вдруг пригодится


«Олимпийскую трассу посмотрела — вдруг на будущее пригодится», — словами российской биатлонистки Светланы Мироновой, финишировавшей в спринте седьмого этапа Кубка мира в Пхёнчхане на 64-м месте, можно было идеально украсить всё выступление женской сборной России. Никому даже в топ-30 не удалось попасть, так что действительно – вдруг пригодится. От шести наших мужчин в спринтерской гонке мы ждали иного результата.

>>> Беда не приходит одна. Тюмень обобрали, гонку провалили

Предолимпийскую неделю решили пропустить оба брата Бё, Свендсен, Шемпп, так что Антону Шипулину почти не приходилось переживать за своё второе место в общем зачёте Кубка. Ближайшим его преследователем,
способным набрать в Корее очки, был Арнд Пайффер, но он от россиянина отставал сразу на 140 баллов. Задача Антона была понятна – попытаться максимально упрочить свою вторую позицию. У Юрия Шопина, стартовавшего первым из нашей сборной и пятым вообще, была другая задача – показать всё, что может.

Точнее? Нет, быстрее


Юрий разогнался неплохо, перед «лёжкой» чуть сдал, но обойтись без промаха не смог. Условия для стрельбы были далеки от идеальных, на рубеже активно мазали все, так что даже с одним штрафным кругом Шопин какое-то время оставался третьим. Впрочем, совсем скоро россиянин оказался далеко от виртуальной бронзы, потом допустил ещё один промах на «стойке» и поехал к финишу – претендовать на попадание в гонку преследования.

Лучшее время после второго огневого рубежа было у чеха Крупчика, а из первых 15 биатлонистов, отстрелявшихся дважды, 10 раз смогли попасть только двое. Тем временем на дистанцию ушли Цветков и Шипулин. Ход оба показывали неплохой, а Шипулин перед заходом на рубеж даже был лучшим. Жаль только, что на стрельбище Антон допустил одну ошибку, но даже с ней он чисто, но медленно отработавшего Цветкова опередил. И уступал лидеру – немцу Пайфферу – всего пять секунд.
Кубок мира-2016/17. Мужчины. Спринт 10 км
03 марта 2017 года, пятница. 13:00 МСК
1 Юлиан ЭберхардАвстрия 23:11.1
2 Лоуэлл БэйлиСША 23:51.8
3 Мартен ФуркадФранция 23:56.5

Слишком много промахов


Ходом Шипулин и правда был очень хорош. Всего через 300 метров после рубежа он уже шёл вторым и почти догнал немца. Цветков понемногу уступал Пайфферу, но совсем скоро именно этот факт стал совсем не важным: немец начудил на «стойке» и поехал на три штрафных круга. Шипулин пришёл на огневой рубеж без трёх десятых секунды лидером.

И промазал два раза. Это уже не отыгрывалось. Цветков, к слову, со своими мишенями разобрался, на дистанцию ушёл третьим, уступая «чистому» Ландертингеру и допустившему один промах Виндишу. Шипулин даже с тремя промахами умудрился уступать лидерам менее 30 секунд.

Глянцевание надежды


Цветков очень быстро потерял своё третье место и в итоге оказался пятым. Шипулин на финише показал 12-е время и не очень удачно прошёл последний круг, уступив лидирующему Ландертингеру 13 секунд. В это же время Мартен Фуркад на своей первой стрельбе допустил один промах, а на дистанцию отправился Евгений Гараничев. И судя по тому, что он на первых отсечках показывал лучшее время вместе с французом Клодом и австрийцем Эберхардом, стартовавшими рядом с россиянином, трасса начала глянцеваться.


Дебютант сборной России Тимур Махамбетов на своём первом же кубковом рубеже допустил четыре промаха, зато Гараничев стрелял идеально и после «лёжки» стал вторым, уступая только Эдеру. И на отсечке 3,9 км россиянин вышел в лидеры гонки, хотя и не надолго: Эберхард тоже стрелял здорово и по дистанции шёл чуть быстрее Евгения.

Хорошая трасса


И это вполне могла быть борьба и за медаль, и за победу. Фуркад допустил ещё один промах и с полуминутным отставанием точно не претендовал на золото. А вот на подиум – ещё как. И тут лучший результат по итогам двух рубежей обновил американец Бэйли. Он вёз второму месту сразу 15 секунд, но по дистанции уступал тому же Гараничеву почти столько же. Россиянину нужно было всего лишь чисто отстреляться…

… но он допустил два промаха. А как нужно было стрелять, наглядно показал Эберхард. Быстро, точно, уверенно – австриец опередил Бэйли сразу на 20 секунд и отправился к своей победе. Там, на финише, Фуркад умудрился опередить всех и с двумя промахами стал лидером. Он точно не претендовал на золото, но почти наверняка должен был оказаться с медалью – после Бэйли и Эберхарда. Так и получилось – бронза.

Нам же оставалось констатировать один промах Бабикова на «стойке» и крайне невыразительную скорость, не позволившую попасть в топ-40, девятое место Гараничева и 14-ю строчку единственного чисто отстрелявшегося россиянина Цветкова. Ещё — полутораминутное отставание Шипулина в гонке преследования (то есть и с чистой стрельбой Антон точно бы не был первым) и полный провал Махамбетова, опередившего всего двух соперников.

Ну, хоть трассу посмотрели. Хорошая, наверное.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 2
Теги
Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Максим Цветков Тимур Махамбетов
Новости. Другие
3 марта 2017, пятница
15:27 Крюков: возможно, пожертвую сбором на Камчатке, чтобы вылечить спину
15:09 «Байкал-Энергия» победил «Водник» в переигровке матча ЧР по хоккею с мячом
15:09 Летающая лыжница Аввакумова: сезон для меня подошёл к концу, началось лечение
14:20 Шипулин: ничего страшного нет. Есть год до Олимпиады
14:14 Эберхард победил в спринте на этапе Кубка мира в Пхёнчхане, Гараничев —9-й
13:55 Шопин: я сам допустил глупую ошибку, дурацкое падение
13:48 Крюков: думаю о том, чтобы завершить сезон пораньше и приступить к лечению
13:34 Коукалова: в этом году Дальмайер просто лучше меня
12:48 Сын Диака получил $ 1,5 млн за 3 дня до выборов столицы Игр-2016
12:48 Саблист Свитич завоевал бронзу на юношеском первенстве Европы в Болгарии
12:37 Шипулин и Бабиков попробовали сказать фразу об олимпийской медали на корейском
12:19 Бах: мы с Путиным не обсуждали санкции к России по допинговым вопросам
12:03 Минспорт обсуждает с властями Крыма создания центра велоспорта в Алуште
11:58 Захаров и Кузнецов — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе МС
11:53 Ефимова победила на дистанции 100 м брассом на соревнованиях в Сиднее
11:43 Бах: МОК — единственная организация, протянувшая руку помощи Степановым
11:38 Бах: в последние месяцы стало ясно, что МОК в решениях по РФ был на верном пути
11:27 Ильиных и Бажина — третьи в прыжках в воду с 3-метрового трамплина на этапе МС
11:16 Норицын: российские биатлонистки поздно засыпают, и видно, что они разобранные
10:33 Минибаев и Бондарь стали 3-ми в синхронных прыжках с вышки в воду на этапе МС
10:20 Миронова: трассу в Пхёнхчане посмотрела — вдруг на будущее пригодится
09:32 Климов: чемпионат мира в Лахти получился каким-то серым
09:26 Текстовая онлайн-трансляция мужской спринтерской гонки на этапе КМ в Пхёнчхане
09:24 Бузыканова заняла седьмое место на турнире по конкуру в Оливе
00:19 Глава UKAD: Уиггинс получал слишком много триамцинолона для одного человека
2 марта 2017, четверг
23:47 Тихонов: при Крючкове разница между Шипулиным и Фуркадом только увеличилась
23:33 Олимпийские объекты Игр в Токио будут оборудованы туалетами для транссексуалов
23:27 Летающий лыжник Васильев: впереди Олимпиада, там надо зарабатывать медаль
22:46 Риди: контрпродуктивное письмо МОК стало ударом исподтишка для ВАДА
22:21 Летающий лыжник Крафт победил на трамплине К-130 на ЧМ в Лахти, Климов — 20-й
21:19 Капитонова победила в многоборье на ЧР по спортивной гимнастике в Казани
20:42 Кальсина: на втором круге мне стало плохо, не помню, как добежала этап
20:18 Якушев: документ о лишении России ЧМ-2021 по биатлону в СБР пока не поступил
19:44 Паралимпиец Шкахов: не могу доверить жизнь грузчикам, которые кидают багаж
19:22 Минспорт подписал соглашение о сотрудничестве с РАН, ФМБА и ФАНО
19:09 Сельский: Гапанович из-за трёх копеек всю жизнь пустил под откос
19:01 Мутко: история с лишением Тюмени ЧМ-2021 по биатлону не закрыта
19:00 Фролина: надеюсь, Лапшин покажет хорошие результаты за сборную Кореи
18:49 Пидгрушная пропустила спринтерскую гонку из-за болезни
18:45 Тренер: увидел Дорен-Абер в очень плохом состоянии и приказал ей остановиться
18:19 Объявлен состав сборной России на женский масс-старт на ЧМ в Лахти
18:11 Дальмайер оторвалась от Коукаловой в общем зачёте КМ на 86 очков, Акимова — 11-я
18:03 Дальмайер: сегодня был не день Коукаловой, но трудно всегда быть лучшей
17:55 Акимов: такого проигрыша от Кальсиной не ожидал никто. Это шок!
17:46 Назван состав сборной России на мужскую эстафету на ЧМ по лыжным гонкам в Лахти
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Нужно ли наказывать команды, забившие 20 голов в свои ворота в матче ЧР по хоккею с мячом?
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+