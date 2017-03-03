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175 лет назад 2016
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Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Не упал… Россияне – вице-чемпионы лыжной эстафеты

Российские лыжники до последнего круга мужской эстафеты сохраняли шансы на историческое золото, но чемпионами мира снова стали норвежцы.
3 марта 2017, пятница. 16:42. Другие

Шанс на четвёртую медаль


На чемпионате мира в Лахти мужская сборная России по лыжным гонкам выступает на ура. Сергей Устюгов добыл личное золото и серебро, в паре с Крюковым выиграл командный спринт, и лишь по итогам 15-километровой классической гонки россияне остались без медалей: Бессмертных и Ларьков остались в нескольких секундах от пьедестала. В такой ситуации эстафету поклонники сборной России, конечно, ждали с особенным нетерпением. Командная гонка – это великолепный шанс на новую награду. Может быть даже золотую, которой у российской команды никогда прежде не было.
ЧМ-2017. Мужчины. Эстафета 4x10 км
03 марта 2017 года, пятница. 14:30 МСК
1 Норвегия 1:37:20.1
2 Россия +4.6
3 Швеция +2:31.8

>>> Высшая справедливость. Как Устюгов снова порвал Сундбю

Состав сборной России на 75 процентов определился задолго до эстафеты. На позицию финишёра, кроме Устюгова, понятное дело, никто претендовать и не собирался. Андрей Ларьков и Александр Бессмертных блестяще проявили себя в дистанционных гонках и тоже заслужили свои позиции в четвёрке.
Тренерскому штабу предстояло решить лишь одну дилемму — и в итоге выбор был сделан в пользу Алексея Червоткина, который в текущем сезоне уже помогал сборной России на третьем этапе эстафеты.

Соперники нашей сборной были прекрасно известны заранее. Норвежцы, конечно, не думали ни о чём, кроме золотых наград. На чемпионатах мира сборной Норвегии нет равных: она побеждает с 2001 года. Любопытно, что едва ли не впервые за 10 лет в норвежской сборной не было Петера Нортуга, который не сумел подготовиться к турниру. Второй фаворит – сборная Швеции, вице-чемпионы мира на домашнем турнире в Фалуне в 2015 году и олимпийские чемпионы Сочи. Не стоило сбрасывать со счетов и третью скандинавскую команду: Финляндия – это всегда грозный соперник.

Первый отрыв – решающий


Пожалуй, только у России да трёх скандинавских сборных четвёрки были в должной мере сбалансированны. У остальных команд есть свои лидеры, но поддержать их на других этапах соотечественники не готовы. Поэтому сборные, не относящиеся к явным претендентам на медали, выставили лидеров на первые этапы, чтобы подольше подержаться за спинами фаворитов и показать как можно более высокий результат. Всё это, конечно, отразилось и на ходе первого этапа. По итогам первых пяти километров в пяти секундах держались 10 команд – отстали только самые слабые.

На второй половине своего этапа Андрей Ларьков, долго державшийся на первом месте, прибавил в скорости. Выдержать темп россиянина смог лишь норвежец Дидрик Тёнсет. По итогам третьего круга отрыв от основной группы составлял уже шесть секунд. И пелотон, ведомый Полтораниным и Рикардссоном, отставал буквально на глазах. На стадионе представители сборных России и Норвегии оказались быстрее соперников на целых 20 секунд. Третьими эстафету передали казахи, четвёртыми – немцы. А финны и шведы и вовсе оказались более чем в полуминуте от лидирующей пары.

Россия, Норвегия и все остальные


За первые пять километров второго этапа ситуация на трассе практически не изменилась. Александр Бессмертных и Никлас Дюрхауг дружно работали на первом-втором местах и не подпускали к себе конкурентов. Финн Ийво Нисканен, как ни странно, не бросился в погоню. Он держался вместе с французом и немцем, однако это трио отставание от лидеров не сокращало. В то же время швед Йохан Ольссон и вовсе отставал. Швеция, проиграв на первой передаче около 37 секунд, за три круга уступила ещё столько же.

На третьем круге второго этапа Нисканен наконец-то по-настоящему включился в борьбу и начал сокращать отставание. Однако добиться какого-то впечатляющего результата ему так и не удалось – эстафету он передал третьим в 30 секундах от лидеров. А россиянин и норвежец как стартовали вместе, так и финишировали. В какой-то момент на четвёртом круге Бессмертных, похоже, рванул вперёд, надеясь оторваться от соперника и подарить Червоткину несколько драгоценных секунд преимущества, но Дюрхауг не отстал.

Не сдаться на милость Сундбю!


В сражении Червоткина и Сундбю фаворит был очевиден. В сложившейся ситуации важно было не сильно отстать от норвежца и не подпустить к себе преследователей. На первых двух кругах Червоткин полностью выполнял поставленную перед ним задачу: спокойно работал в паре с норвежцем и одновременно наращивал отрыв от конкурентов. Лехтонен постепенно проигрывал секунды, отыгранные Нисканеном, а быстрее всех в пятёрке работал швейцарец Дарио Колонья, вырвавшийся на четвёртое место.

На старте третьего круга Сундбю вышел на первое место: он за пять километров, похоже, даже не запыхался, а потому приготовился в любой момент рвануть. Однако мощного ускорения не понадобилось: Червоткину было тяжело удерживать темп норвежца, и он отставал метр за метром, секунда за секундой. А за спинами лидеров Маркус Хелльнер выкарабкался из глубин турнирной таблицы на третье место, обогнав последовательной спортсменов из Германии, Швейцарии, Франции и Финляндии и возглавив преследование. Впрочем, до Червоткина по-прежнему было более минуты.

Норвегия удержала золото


Перед началом гонки Мартин Йонсруд Сундбю обещал подарить Финну Хогену Крогу полминуты преимущества над соперниками. Однако своё слово лидер норвежской сборной не сдержал: Устюгов ушёл на дистанцию в 18 секундах от норвежца. Отставание, безусловно, было солидным, но шанс побороться за первую в российской истории победу в лыжной эстафете всё же оставался. При этом о преследователях можно было забыть: при всём уважении к Хальфварссону и Хейккинену отыграть у Устюгова минуту на 10 километрах они не в состоянии. Финнам и шведам предстояло бороться за бронзу.

Уже на исходе первого круга двукратный чемпион мира из России не просто увидел спину норвежца, но и почувствовал его дыхание. За 2,5 километра Устюгову удалось отыграть шесть секунд. Второй круг дистанции россиянин и норвежец прошли словно на жёсткой сцепке, но на третьем Устюгов снова включился и во время предпоследнего визита на стадион Финн Хоген Крог выигрывал всего восемь секунд. Интрига по-прежнему жила: судьба золотой награды должна была решиться на последнем круге.

Однако борьбы, к сожалению, так и не получилось. Сил, чтобы предпринять ещё одну попытку погони по разбитой трассе, Сергею не хватило. Норвежец, сохранив комфортный отрыв, финишировал первым, а Устюгов оказался вторым. Впрочем, это тот случай, когда серебро дороже золота. Норвегия предсказуемо продлила свою впечатляющую победную серию. А сборная России даже в ослабленном составе сумела повторить свой лучший результат на чемпионатах мира. Серебро в эстафете у нас было лишь один раз – в 2007 году, так что россиян можно только поздравить!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Теги
Александр Бессмертных Андрей Ларьков Сергей Устюгов
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