Как пережить эстафету. Женская сборная России в ужасном состоянии

«Ничего страшного. Есть год до Олимпиады»

Пришлось бежать преследование

Есть вопросы по ней

Как здорово, что всё это закончилось

После неудачи в спринте на олимпийской трассе в Пхёнчхане Антон Шипулин сказал именно это. Ему болельщики верят, потому что кому ещё верить, если не Шипулину. Мы не раз видели, как лидер сборной России преображался буквально за пару дней. Причём как со знаком «+», так и со знаком «-». За год можно сделать многое.Но это Шипулин, а сегодня гонку преследования бежали российские девушки. Они ничего не говорили про сроки до Олимпиады, да это было бы бессмысленно. Светлана Слепцова так вообще честно и досрочно покинула расположение сборной. Ну а что, в пасьют она не попала, а претендовать на место в эстафете не захотела. Или просто не хотела бежать.Акимовой, Услугиной и Старых бежать преследование пришлось. Иные слова тут и не подберёшь, всё-таки не каждый раз лучшая из сборной России стартует 34-й. Конечно, надо было бороться за кубковые очки, кто же спорит. С другой стороны, зачем? В Кубке наций нам всё равно ничего не светило, а до того, какое там место займёт Акимова в личном зачёте – 10-е или 20-е, – реально есть кому-то дело?Ну и да, наш любимый отыгрыш множества позиций. После первого рубежа с этой задачей справилась только Старых, отстрелявшая на ноль и переместившаяся на 10 мест вверх. Акимова и Услугина промахнулись по одному разу. Лидирующая в гонке Лаура Дальмайер закрыла все мишени, а вот преследующая её норвежка Экхофф допустила промах.На втором огневом рубеже Старых снова стреляла точно и оказалась на 28-й позиции, то есть плюс 27 мест. Акимова на сей раз справилась со всеми мишенями, а вот Услугина допустила три промаха. «Есть вопросы по ней», — сообщил всей стране Дмитрий Губерниев. Страна всё понимала.А Дальмайер продолжала и стрелять точно, и бежать быстро. Перед третьим огневым рубежом она опережала Кайсу Мякяряйнен на целую минуту, снова уверенно отработала на стрельбище и ещё чуть упрочила своё преимущество, но теперь уже над соотечественницей Хильдебранд. Финская блондинка запорола «стойку» и после двух штрафных кругов оказалась лишь восьмой.Старых промазала один раз, но свою 28-ю строчку сохранила. Акимова допустила два промаха и после преодоления 300 штрафных метров оказалась 49-й. Минус 15 мест. Услугина с ещё одним промахом занимала предпоследнюю строчку. Тут хотелось написать что-то особенное, но подходящих слов не нашлось.Зато что-то особенное можно сказать о Дальмайер. Она и четвёртый рубеж прошла на ноль и получила более полутора минут преимущества над ближайшим преследователем – француженкой Бескон. К финишу немка ехала прогулочным «коньком» и позволила себе проиграть Мякяряйнен целых 20 секунд. Блондинка финишировала второй, Бескон стала третьей.Старых с двумя промахами отыграла 35 позиций, и это прекрасно. Скорость она показала вполне хорошую. Акимова заняла 50-е место (минус 16 мест), Услугина стала 54-й (минус 17 мест). Как здорово, что эта гонка так быстро закончилась. Но завтра – эстафета. Терпим.