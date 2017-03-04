Быстрее Фуркада. Шипулин покорил олимпийскую трассу

Традиция догонять

Шипулин подошёл на выстрел

Погоня австрийского патруля

Не с пустыми руками

После кошмарной гонки преследования, где все россиянки, кроме, превратились в статистов, мужская команда оставляла болельщикам кое-какие надежды. Проиграть спринт и потом отбиваться в преследовании уже стало у наших парней традицией, но меткость, любовь к догонялками найденный наконец долгожданный пик формыоставляли неплохие шансы на успех. К тому жедосрочно выиграл шестой подряд Кубок мира и теперь сохранял мотивацию лишь в погоне за рекордомПо итогам спринта хорошую фору себе создал австриец, пожалуй, второй лыжник среди всех биатлонистов после сами знаете кого. В этом году он уже во второй раз выигрывает спринт, а до этого также был и на подиуме, но в преследовании всякий раз проваливался. Неужели и этой форы для него будет мало? К первой стрельбе Эберхард подошёл с перевесом над преследователями в почти два штрафных круга. Гараничев отыграл на стартовом отрезке две позиции, а Шипулин переложился в первую двадцатку, поближе к Цветкову.На первой «лёжке» Эберхард продемонстрировал всю серьёзность своих намерений и поразил все мишени ещё до того, как Фуркад ипоявились на рубеже. Француз также был точен, а американец не выдержал темпа грозного оппонента и допустил нехарактерный для себя промах в штиль.повели борьбу за третье место, а россияне обошлись без ошибок. В итоге Шипулин отправился на дистанцию уже 11-м, обойдя половину стартовавших раньше него соперников, а Гараничев успел сесть на хвост ведущей борьбу за медали группе.Эберхард во главе пелотона не взвинчивал темп, держа в уме ещё три рубежа, и подпустил к себе не только Фуркада, но и ведомую Лессором группу Гараничева и следующую могучую кучку, где тон задавал Шипулин. Цветков же продолжил терять позиции, не справляясь со скоростной олимпийской трассой. Сломать неприятную традицию Эберхарду не удалось. Два промаха на «стойке» уничтожили его стартовую фору. Фуркад стрелял спокойно и перехватил лидерство. Шанс вклиниться в тройку Гараничев не использовал, зато Шипулин был точен и ворвался уже в шестёрку, проигрывая Фуркаду всего один круг штрафа.Фуркаду пришлось убегать от трёх австрийцев, но в биатлоне воюют не числом, а уменьем, а потому француз легко увеличил свой отрыв. Шипулин быстро сообразил, что Бейли ему не попутчик, и повёл свою гонку за австрийским трио в гордом одиночестве. Сохранял медальные шансы в случае чистой стрельбы и Гараничев. Грозные взоры австрийского военного патруля (а все биатлонисты этой страны служат в армии) не повлияли на уверенность в себе Фуркада. Великолепный француз был точен и сохранил комфортный перевес.Шипулин был хорош на рубеже, но приблизиться к австрийцам ему так и не удалось. Те также были безупречны. Гараничев и Цветков со «стойкой» не справились, лишив себя шансов улучшить позиции. Вся интрига в гонке свелась к австрийскому междусобойчику. Ландертингер сразу из этой группы выпал, а Эберхард обошёл Эдера и повёл его за собой. Более того, Шипулин включился в борьбу с Ландертингером и обошёл австрийцаСильно расслабляться Фуркад не мог себе позволить — нужно было стрелять чисто. Грозный Эберхард видел француза на длинных прямых, но даже и не мечтал о погоне и вёл тактическую борьбу с Эдером. Оба австрийца промазали, предоставив Шипулину долгожданный шанс, а Антон наконец отстрелял в гонке с четырьмя рубежами так, как он умеет. Догнать Фуркада возможности не было, и нужно было думать, как защитить свою позицию от Эберхарда. Гараничев также достойно завершил сегодняшнюю стрельбу, поднялся на пятое место и даже мог побороться за «деревянную медаль» с Эдером. Для тюменца это, безусловно, лучшее выступление в сезоне.На финишном круге Фуркад мог спокойно праздновать 12-ю победу за сезон и повторение казавшегося вечным рекорда Бьорндалена. Шипулин и Эберхард сохранили статус-кво, и это однозначный успех Антона в борьбе с одним из быстрейших лыжников. Гараничев попробовал атаковать позицию Эдера на финише, но безуспешно. Поймавший после домашнего чемпионата мира кураж австриец не поддался. Блестящую гонку с четырьмя нулями провёл и Антон Бабиков. Отличная стрельба позволила ему подняться с 41-го места на 15-е. Цветков финишировал тяжеловато, но также сохранил место в двадцатке.Начинавшаяся уныло для нас предолимпийская неделя завершается на оптимистичной ноте. Завтра у нашего слегка модифицированного олимпийского квартета будут отличные шансы показать неслучайность победы в Хохфильцене, а у Гараничева есть возможность вернуть себе уверенность эстафетного бойца. Кроме того, Шипулин сегодня показал лучший ход на олимпийской трассе, а значит, она ему вполне подходит для исполнения олимпийской мечты.