Приходите через год. «Динамо» оставило Кака без желанного подарка

Сильнейшие, но не первые

Мини-футбол. Чемпионат России

4 марта, Югорск

17-й тур



«Газпром-Югра» (Югорск) – «Динамо» (Московская область) — 0:2 (0:1)

Голы: Сергеев, Шакиров.

Мало времени на чудо

Не ломайте перекладину

Повышение градуса

Без желанного подарка

«Газпром-Югра» — «Динамо». В современном российском мини-футболе нет более принципиального противостояния. И в ближайшее время оно вряд ли появится. Два сильнейших клуба страны, действующий чемпион России против действующего обладателя Кубка УЕФА – красота какая. Тем удивительнее, что ни «Динамо», ни «Газпром» не лидировали в Суперлиге. Обычно какая-то из этих команд обязательно шла первой.Но к 17-му туру чемпионата России первую строчку в турнирной таблице уверенно занимала «Дина». Югорчане шли вторыми, «Динамо» было четвёртым, но по потерянным очкам «Газпрому» не уступало. Так что победитель этого противостояния автоматически получал трёхочковое преимущество над соперником, и именно эти баллы на финише регулярного первенства могли сыграть очень важную роль. Ну и да, у тренера югорского клубасегодня был юбилей — 40 лет.«Газпром» на правах хозяев начал игру активнее, но динамовцы были к этому готовы. Тотального преимущества у югорчан не было, а потом игра и вовсе успокоилась. Команда Кака продолжала чуть больше владеть мячом, динамовцы чуть больше смотрели в сторону быстрых контратак. «Сухая» разведка продолжалась ровно семь минут, а потом…Голевая комбинация гостей получилась красивой, но начал её…. Он зачем-то стал обыгрыватьпрямо на границе свой штрафной, Сергей сумел выбить мяч прямо на, а тот пяткой, изящно, в два касания вернул его обратно. Сергеев имел достаточно времени, чтобы всё оценить, и хладнокровно пробил «со штыка» в дальний угол.среагировал, но у него на чудо было слишком мало времени – 1:0.Гол не изменил ход игры. Хозяева продолжали пытаться играть первым номером, динамовцы спокойно оборонялись. К середине тайма соперники совместными усилиями набрали пять фолов, так что пока всё было спокойно. На 15-й минуте Чишкала обязан был реабилитироваться, но не смог реализовать выход один на один, довольно бесхитростно пробив вКака на скамейке запасных яростно воздевал руки к небу. Точнее, к потолку. Он требовал от своей команды добавить в скорости и получил желаемое: югорчане задвигались активнее. Дивиденды от этого появились почти сразу: к 18-й минуте у бело-голубых уже было пять фолов. За пять минут до перерывапопросил тайм-аут. Ему тоже многое не нравилось.Концовка тайма получилась горячей.после розыгрыша углового попал в перекладину,с Шакировым столкнулись головами и покинули площадку лишь с помощью врачей. Хозяева бесконечно атаковали, гости отчаянно защищались. За три минуты до перерыва счёт по фолам сравнялся – 5:5, потом Поддубный дважды спас свои ворота после опаснейших ударов, а Шаяхметов ещё раз угодил в перекладину. Хозяева имели и ещё пару моментов для взятия ворот, но забить так и не сумели…И принялись исправлять это упущение с первых же секунд второго тайма. За четыре минуты Поддубный три раза спасал свою команду от неминуемого, вроде бы, гола, а лучший шанс сравнять счёт имел Лима. Ну и, градус игры начал повышаться:получил жёлтую карточку, отборы стали резче и жёстче.К исходу восьмой минуты у «Динамо» было три фола, у «Газпрома» — два. Разговоров с судьями становилось всё больше, оба тренера бороздили границы импровизированной технической зоны. Слемзин спас свои ворота после удара Сергеева.заработал четвёртый фол после того, как судьи не усмотрели нарушения на нём.имел отличный шанс забить, но не смог переиграть Слемзина. До конца встречи было полтайма.За пять минут до завершения игры счёт всё ещё был 1:0, хотя обе команды могли забить раза по два. Кака готовил вратаря-гонялу, но не успел: быстрая контратака гостей завершилась передачейна одинокого Шакирова, замкнувшего дальнюю штангу – 2:0. Конечно, «Газпром» сразу перешёл на игру в пять полевых. Времени на два гола в большинстве хватало.Почти сразус нескольких метров не попал в дальний угол. Он же должен был забивать в пустые ворота после передач Лимы, но в борьбе с защитником не смог попасть по мячу. За 57 секунд до завершения матча Алекберов использовал свой тайм-аут, а в оставшееся игровое время у хозяев даже полумомента для взятия ворот не возникло.Кака остался без желаемого подарка на юбилей, а «Динамо» одержало важную победу и вышло на третье место в турнирной таблице Суперлиги.