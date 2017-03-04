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175 лет назад 2016
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«Брест – «Ростов-Дон» – 21:26
Фото: Артём Гусев, rostovhandball.ru
Текст: Андрей Шитихин

Плюс пять в Бресте. «Ростов-Дон» одной ногой в полуфинале

Семь мячей подряд во втором тайме обеспечили «Ростову-Дон» победу в выездной игре 1/4 финала Кубка ЕГФ. Через неделю важно не расслабиться.
4 марта 2017, суббота. 23:30. Другие
Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. 4 марта, Брест (Франция)
1/4 финала, первый матч.

«Брест – «Ростов-Дон» – 21:26 (11:13)
Голы у «Ростова»: Вяхирева – 7, Барбоса – 5, Манагарова, Петрова – по 4, Родригес – 3, Дембеле, Сень, Макеева – по 1.

Розыгрыш Кубка ЕГФ среди женщин в нынешнем сезоне стал междусобойчиком команд из четырёх стран – России, Германии, Франции и Дании. По два клуба от каждой страны – в четвертьфинале, а у России с большой вероятностью уже есть полуфиналист. «Ростов-Дон» уверенно победил в первом матче четвертьфинале на выезде, и теперь сложно представить, что должно произойти, чтобы россиянки не попали в четвёрку лучших.

Цель – три трофея


Перед началом нынешнего сезона «Ростов-Дон» замахивался на победу в Лиге чемпионов. Ради этого клуб серьёзно потратился, укрепил состав очень сильными игроками, но… В главном клубном турнире команда не смогла выйти из «группы смерти», после чего пост наставника донской команды покинул датчанин Ян Лесли.

Француз Фредерик Бужан сменил Лесли 20 декабря, и в первом же интервью сказал, что перед ним стоит сложная задача: за два месяца подвести команду в лучшей форме к решающим матчам Кубка ЕГФ, куда ростовчанки попали после вылета из Лиги чемпионов, и к играм заключительного этапа чемпионата страны. Тогда он осторожно говорил, что у «Ростова-Дон» не может быть других целей, кроме побед во всех турнирах, в которых участвует команда.

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В марте 42-летний специалист говорил об этом уже более уверенно. Ростовчанки обыгрывают всех подряд в чемпионате, вышли в «Финал четырёх» Кубка России, который и примут в мае, и набрали отличный ход в Кубке ЕГФ, хотя начало группового этапа не слишком задалось. «Ростов-Дон» стал победителем в своей группе, и в четвертьфинале российской команде выпал французский «Брест», на групповом этапе занявший второе место вслед за «Кубанью».

С восьми до пяти


Перед первым матчем главный тренер «Бреста» Лоран Безу упирал на силу соперника, обещал, что его команда сделает всё возможное, но при этом оговорился, что «даже если мы проиграем, то сделаем всё возможное». Не зря Безу опасался ростовчанок и перед жеребьёвкой говорил, что любой соперник, кроме «Ростова-Дон», будет оптимальным вариантом.


Игра в Бресте показала, что класс российской команды выше. Но женский гандбол на то и женский, что, даже по ходу матчей, когда всё уже ясно, ход игры может неожиданно перемениться. Лидер чемпионата России приехал во Францию практически в основном составе, за исключением линейной Александры Степановой. Голкипер Анна Седойкина, получившая травму колена на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро, в нынешнем сезоне вряд ли сыграет.

Матч с первых минут проходил с преимуществом гостей. Но хозяйки, в чьём составе выделялись Элисон Пино, испанка Марта Манге и голкипер Клеопатра Дарлё, порой творившая чудеса, не давали «Ростову-Дон» серьёзно оторваться в счёте. Плюс очень строго действовали арбитры – не предвзято, а именно строго. Ростовчанки оборонялись очень активно, подвижно, но очень много в результате отыграли в меньшинстве, да и семиметровых в ворота российской команды было назначено с лихвой. Правда, не все они трансформировались в голы – норвежский вратарь ростовчанок Катрин Лунде действовала гениально, и не только во время пенальти.

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Впрочем, «Ростов-Дон» гнул свою линию и диктовал ход игры. После двух мячей преимущества в первом тайме и довольно вязкого начала второй половины встречи со стороны ростовчанок последовал настоящий взрыв. Семь мячей подряд забросили гости в ворота Дарлё и обеспечили себе к середине второй 30-минутки победу. Бужан даже взял тайм-аут, чтобы подсказать подопечным, как правильно действовать в концовке и не растерять такое хорошее преимущество.
Но женский гандбол на то и женский, что, даже по ходу матчей, когда всё уже ясно, ход игры может неожиданно перемениться

Однако «Брест» бросился на штурм, как в последний бой, усилил давление и сократил отставание в два раза. От восьми мячей осталось четыре, но гости выдержали натиск. Голы в быстрых отрывах и с пенальти остудили пыл команды Безу, а если бы ещё в последней атаке удалось забить, вообще было бы здорово.

Не расслабляться


Но и итоговое преимущество в пять мячей позволяет говорить о том, что в этом противостоянии всё ясно. Вряд ли «Ростов-Дон» может настолько расслабиться в ответной игре через неделю, что упустит столь комфортный задел.

В Бресте, помимо Лунде, блистала Анна Вяхирева, которая забросила семь мячей. Но дело даже не в количестве голов, а в том, что её игра была уже максимально близка к той, что она показывала в августе в Рио-де-Жанейро. Хитроумные передачи, отличные обыгрыши и неожиданные броски и, конечно, уверенное исполнение семиметровых – всё это продемонстрировала наша правая полусредняя.
В Бресте, помимо Лунде, блистала Анна Вяхирева, которая забросила семь мячей. Её игра была уже максимально близка к той, что она показывала в августе в Рио-де-Жанейро

А её комбинации с игравшей на правом краю Юлией Манагаровой были на загляденье. Жаль, Манагарова пока не может играть за сборную России – её карантин после смены спортивного гражданства завершится в июне, как раз когда наша национальная команда сыграет стыковые матчи со сборной Польши за право играть на чемпионате мира.

Вообще, у «Ростова-Дон» в матче с «Брестом» многое получалось, так что выделять можно не только Лунде, Вяхиреву и Манагарову, а всю команду. Бужан, кстати, провёл матч с минимальным количеством замен, некоторые из заявленных игроков ни разу не появились на площадке, но французский тренер предпочёл не рисковать.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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