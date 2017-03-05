Предолимпийский глобус. Россия выиграла Кубок мира в эстафетах

Как репетиция

Не забил

Начало прощания с медалями

Призрак бронзы

Малый, но дорогой

Всего за один день настроение болельщиков сборной России по биатлону поменяюсь кардинально. И тут бог с ней, с женской командой, снова поиздевавшейся над всеми и собой в эстафете. Там уже ни дна, ни покрышек, дождаться бы окончания сезона и надеяться на прилёт волшебника в голубом вертолёте. Речь исключительно о мужчинах, которые качественно проведённой гонкой преследования разом стёрли все воспоминания о неудаче в спринте. На заключительную гонку предолимпийской недели – мужскую эстафету – сборная России вновь выходила главным фаворитом.Если тренеры хотели выставить оптимальный состав, а не заниматься какими-то проверками и прикидками, то самый оптимальный состав и должен был быть именно таким:. И именно в такой последовательности. Очень хотелось победы. Просто обычной рабочей победы на олимпийской трассе. Как репетиции. Ну и да – Малый хрустальный глобус в зачёте эстафет. Он мог быть у нас — и, по всей вероятности, единственным.Забойщик Цветков сразу же занял лидирующее положение.выступали забойщиками в своих сборных, так что компания у Цветкова была вполне серьёзная. Ближе к стрельбищу итальянец решил взвинтить темп, и поддерживать его не стали. Этот рывок аукнулся Хоферу сразу шестью промахами. Для сборной Италии всё было кончено. Цветков промазал лишь два раза, но стрелял довольно медленно и ушёл с рубежа спустя полминуты после лидирующего Лессера.Казалось бы, ерунда, и на дистанции по ходу второго круга догонять очень легко. Как бы не так. Цветков уступал на каждой контрольной отсечке, а к стрельбищу умудрился даже откатиться на одну позицию. Зато на этот раз промах у россиянина был лишь один, но и в таком раскладе он уступал лидеру – американцу– 45 секунд и шёл лишь на 17-м месте. Эстафету Гараничеву Цветков передал спустя 1 минуту и 12 секунд после того, как на дистанцию убежал. Забойщик, то есть, не забил.Какие варианты были у Гараничева? Бежать со всех ног и молиться на стрельбе? Идти своим ходом и рассчитывать на ошибки соперников? Для начала Евгений проиграл лидеру две секунды, потом ещё одну. То есть, судя по всему, со всех ног он точно не бежал и к подходу на рубеж уступал Бьорндалену уже 1 минуту и 20 секунд, зато стрелял идеально, тогда как норвежец ошибся дважды. Теперь Россия была 14-й с отставанием 68 секунд.Бьорндален тем временем показывал чудеса скорости и убегал буквально от всех. Кроме Гараничева. Он был единственным, кто выиграл у норвежца пару секунд, при этом Евгений прилично приблизился к третьему месту. Но ещё нужно было идеально отстрелять, а вот это у россиянина не получилось. Два промаха, два дополнительных патрона, и хотя после стрельбы Россия поднялась на 11-е место, до бронзы вновь было больше минуты. Наверное, с надеждами даже на медаль можно было начинать прощаться.Бабиков стартовал спустя 72 секунд после двух лидеров, Норвегии и Франции, и в 55 секундах от сборной Украины, располагавшейся на третьем месте. Вот и считайте сами, какие у него были шансы против. Украинца сразу съел австриец, а молодой норвежец сумел зацепиться за француза. Бабиков держал скорость лидеров, но, опять-таки, нужно было стрелять чисто. Каждый промах, даже тот единственный, которых совершил Антон, убивали и без того призрачные надежды на медали. Россия вышла на восьмое место, но до бронзы всё равно оставалось больше 45 секунд.К «стойке» Бабиков сохранил это отставание, попутно переместившись на шестое место. Норвежец там задрожал и настрелял на штрафной круг, туда же отправился швейцарец. Всё было в руках Бабикова, но он вновь отработал из шести. Теперь сборная России была пятой, но снова в 50 секундах от третьего места, за которое боролись Украина и Норвегия. И не сдюжил Антон: пропустил вперёд немца и отстал от него почти на 10 секунд.Нашему оставшемуся Антону – Шипулину – впору было думать не о медалях, а о том, чтобы не отпустить от себя немца. Лидер сборной, впрочем, сам отлично знал, о чём ему думать. Пять быстрых точных выстрелов вкупе с ошибкамии Пайффера – Россия уже четвёртая, и 34 секунды доШипулин мог принести сборной России медаль. Мог. Два промаха австрийца и норвежца на «стойке» дали Антону великолепный шанс, но он тоже промазал два раза. И ведь даже после этого уступал Л’Абе-Лунду всего 18 секунд, а если бы стрельба получилась чистой…принёс Франции уверенную победу,не подпустил к себе норвежца и сохранил Австрии серебро. Четвёртое место Шипулина принесло сборной России Малый хрустальный глобус. Малый, но дорогой, потому что других у нас не будет.