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175 лет назад 2016
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Сергей Устюгов
Фото: РИА Новости
Текст: Михаил Чесалин

Устюгов бился, а Сундбю сдался. Пятая мужская медаль на ЧМ-2017

В заключительной гонке чемпионата мира по лыжным видам спорта Сергей Устюгов стал вице-чемпионом мира и вновь опередил норвежца Сундбю
5 марта 2017, воскресенье. 17:44. Другие

Без чемпионов мира и Олимпиады


Если спросить поклонников лыжного спорта о том, какую гонку они любят вспоминать больше всего, то многие назовут заключительный марафон Олимпийских игр в Сочи. Безусловно, та гонка получилась невероятно зрелищной, а результат оказался весьма впечатляющим. Легков, Вылегжанин и Черноусов тогда заняли три первых места, и в честь всех троих на церемонии закрытия Олимпиады прогремел российский гимн. Однако за три года, прошедших после того триумфа, ситуация несколько изменилась…

И снова нам приходится вспоминать пресловутый доклад Макларена и разгребать его последствия. Александр Легков и Максим Вылегжанин пропускают чемпионат мира из-за временного отстранения FIS, подозревающей российских лыжников в применении запрещённых препаратов, но уже долгое время не предъявляющей никаких доказательств. Но и без этой пары сильных лыжников у нас есть атлеты, готовые бороться за высокие места в марафоне свободным стилем на чемпионате мира. В первую очередь на медаль претендовал уже двукратный чемпион мира Сергей Устюгов, а поддержать его были готовы Алексей Червоткин, Андрей Мельниченко и Пётр Седов.

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Лыжный марафон – это гонка с общего старта, в которой претендентов на победу всегда много. Но, как ни парадоксально, в их число в этот раз не входил действующий чемпион мира. Петер Нортуг, выигравший 50-километровую гонку классикой в Фалуне, провалил сезон-2016/17 и в Лахти появился только благодаря личным лицензиям. Одним из фаворитов прославленный норвежец же считался скорее по инерции. Более серьёзными претендентами на победу были его соотечественники Сундбю и Холунд, финн Хейккинен, швед Хелльнер и швейцарец Дарио Колонья, пропустивший первую половину чемпионата мира, а потому полный сил и желания пополнить свою медальную копилку.
Лыжные гонки. Чемпионат мира. Лахти
Мужчины. Масс-старт, 50 км.

1. Алекс Харви (Канада) – 1:46.28,9

2. Сергей Устюгов (Россия) +0,6

3. Матти Хейккинен (Финляндия) +1,4.

Норвежский беглец


Гонка началась для российской команды не слишком удачно. На первом же серьёзном спуске Пётр Седов столкнулся с австрийским лыжником и упал, сломав палку. А когда пытался подняться, в него на скорости врезался американский конкурент. Со второй попытки наш лыжник всё-таки сумел встать, но борьба за высокие места на этом для него фактически закончилась. По итогам двух километров марафонской дистанции Пётр уступал лидерам около минуты, однако сдаваться всё же не собирался.

У трёх других лыжников из сборной России дела шли неплохо. Сергей Устюгов на первом круге успел полидировать, рядом с лидерами держались и Червоткин с Мельниченко. А лучший результат по итогам первых пяти километров показал Петер Нортуг. Вообще, норвежцы на первых кругах были очень активны: они предприняли сразу несколько попыток побега. Лучшая из них удалась Глоерсену, умчавшемуся от основной группы в районе седьмого километра. Возможно, тактика быстрых побегов на ранних этапах гонки была направлена на помощь лидерам сборной Норвегии, но и россияне в этой ситуации не потерялись: на третьем круге Устюгов и Червоткин возглавили преследование и никому не уступали до тех пор, пока в конце четвёртого круга Глоерсена всё-таки не настигли.

Догнав беглеца, лидеры позволили себе чуть отдохнуть, и лыжники, отставшие от лидеров, воссоединились с головной группой, которая к середине дистанции насчитывала около 30 человек. Впрочем, норвежцы своим соперникам по-прежнему расслабляться не давали. Сундбю и Рёте на короткое время выходили на первое место и задавали группе довольно высокий темп, однако почти все лидеры выдерживали ускорение. К 30-му километру претендентов на медали осталось лишь 24, и в их число уже не входил, например, двукратный олимпийский чемпион и чемпион мира швед Йохан Ольссон.

Сундбю рвёт и мечет


На седьмом круге группу разрывать начали уже россияне. Алексей Червоткин явно чувствовал себя превосходно, а потому не стеснялся выходить в лидеры, ускоряться и испытывать соперников на прочность. С Сергеем Устюговым также всё было в полном порядке, а Андрей Мельниченко, похоже, держался в группе из последних сил. Когда лидеры чуть притормозили, ему удалось вернуться в число сильнейших, но было видно, как тяжело российскому спортсмену выдерживать общий темп.

35-километровую отметку спортсмены преодолели не торопясь. Но, похоже, это было лишь затишье перед бурей. Мартин Йонсруд Сундбю вышел на первое место и взвинтил темп, разорвав группу лидеров едва ли не пополам. И если Устюгов поддержал темп лидера, то Червоткин оказался лишь среди преследователей. В образовавшейся группе из десятка спортсменов оказалось четыре норвежца, причём без Нортуга, два швейцарца, француз, финн, британец и только один россиянин. Однако никто из этой десятки не был готов взять на себя бремя лидерства, и преследователи разрыв ликвидировали.

Норвежец сдался, россиянин – нет


40-километровую отметку на стадионе первым преодолел Сергей Устюгов, но норвежская банда с Сундбю во главе не стала отсиживаться за спиной российского лыжника, опередила его и вроде бы начала отрыв. Однако буквально через несколько десятков метров столь же стремительно сбросила темп и вернулась в общую группу. Безусловно, сборная Норвегии начала свои тактические игры. Но и россияне не собирались капитулировать: тот же Червоткин выбрался на первое место и не позволил пелотону пойти пешком. Сергей Устюгов вместе с норвежцами держался в десятке лучших.

Во время предпоследнего заезда на стадион в лидирующей группе держались 20 человек – все в пяти секундах. За четыре километра до конца гонки всё ещё было спокойно, да и за три, казалось, никто не готов вырваться вперёд, чтобы устремиться к победе. Сундбю всё это время лидировал, но шёл по дистанции в довольно спокойном темпе. Взорвалась гонка за два километра до финиша. Лидер сборной Норвегии всё-таки прибавил, за ним помчался Алекс Харви, а за этой парой и Сергей Устюгов.

Темп лучшего трио удержал только финн Хейккинен – зрители на стадионе встречали своего соотечественника восторженными криками и аплодисментами. Казалось, ему будет невероятно сложно вмешаться в сражение за медали, однако на последних метрах дистанции сдался тот, от кого этого не ждали – Мартин Йонсруд Сундбю. На финишную прямую он заходил по малому радиусу и, несмотря на это, пропустил не только Устюгова, но и идущего позади Хейккинена. Россиянин попытался включить всю свою мощь и побороться за третье золото на чемпионате мира в Лахти, но канадец Харви на последних метрах дистанции был неподражаем и поставил золотую точку в турнире.

Таким образом, мужская сборная России завершила турнир с пятью наградами в шести гонках – это лучший результат команды в последние годы. В медальном зачёте наша команда даже превзошла норвежцев – у них шесть наград, но лишь одна золотая. И кто говорил, что норвежцы непобедимы? Браво, сборная России! Браво, Сергей Устюгов!
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сергей Устюгов
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