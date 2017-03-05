С треском и грохотом. «Кубань» вновь разгромно проиграла

Гандбол. Кубок ЕГФ, женщины. Людвигсбург (Германия), 5 марта
1/4 финала, первый матч
«Битигхайм» – «Кубань» – 33:26 (16:13)
Голы в составе «Кубани»: В. Жилинскайте – 5, Фролова, Вернигорова – по 4, Судакова – 3, Горшенина, Скоробогатченко, Ускова – по 2, Дьяченко, Фанина, Королёва, Маренникова – по 1.
1/4 финала, первый матч
«Битигхайм» – «Кубань» – 33:26 (16:13)
Голы в составе «Кубани»: В. Жилинскайте – 5, Фролова, Вернигорова – по 4, Судакова – 3, Горшенина, Скоробогатченко, Ускова – по 2, Дьяченко, Фанина, Королёва, Маренникова – по 1.
Похоже, российского финала Кубка ЕГФ в нынешнем сезоне не будет. «Ростов-Дон» накануне сделал огромный шаг в полуфинал, уверенно обыграв на выезде французский «Брест», а вот «Кубань» от полуфинала буквально отпрыгнула, уступив с разницей в семь мячей немецкому «Битигхайму» в Людвигсбурге. Отыграть такое отставание дома даже при поддержке своих болельщиков будет невероятно трудно.
Одно поражение дома
«Битигхайм» — серьёзный соперник, но не самый сильный из всех, что могли достаться «Кубани» в четвертьфинале. Дома немецкая команда в нынешнем сезоне играет великолепно. Хоть в Битигхайме, хоть в Людвигсбурге, где проходят самые статусные матчи. Единственной командой, которая сумела обыграть команду Мартина Альбертсена на выезде, стал «Ростов-Дон». Ростовчанки обыграли соперниц из Германии в рамках группового турнира Кубка ЕГФ.
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Конечно, «Кубани» предстоял тяжёлый выезд к лидеру чемпионата Германии, болельщики настраивались на сложный матч, но были уверены в положительном исходе. А вот Евгений Трефилов осторожничал, несколько раз повторил, что «Кубань» только строится, и ждать от неё самых высоких достижений в нынешнем сезоне не нужно.
Тут можно только добавить, что начинала сезон одна команда, а продолжает серьёзно изменившаяся. Приход в декабре сразу шести игроков волгоградского «Динамо» поломал игру «Кубани». Жёсткую, скоростную, уверенную.
Неудачное начало
В Германии «Кубань» играла так, словно ещё продолжался выездной матч с «Ростовом-Дон», в котором подопечные Трефилова потерпели разгромное поражение. Неуверенные действия кубанских гандболисток привели к тому, что «Битигхайм» довольно быстро оторвался в счёте. «Кубань» догоняла, Трефилов покрикивал, но был достаточно спокоен.
Когда казалось, что вот-вот наступит перелом, команда Альбертсена вновь делала рывок при бешеной поддержке болельщиков. В течение всего матча хозяйкам помогали барабанная дробь и синхронные удары трещоток на трибунах. После того как счёт стал 9:15, главный тренер «Кубани» был вынужден взять тайм-аут, чтобы внести хоть какие-то коррективы в действия своей команды.
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Жёсткие слова Трефилова вроде бы привели к ожидаемому эффекту, но после трёх подряд заброшенных мячей команда вновь встала. До окончания первого тайма соперники обменялись голами и ушли на перерыв. С разницей в три гола в пользу «Битигхайма».
Кошмарное продолжение
Перелома не случилось и во втором тайме. Напротив, стало только хуже. Разрыв в счёте достигал девяти мячей, словно против «Кубани» действовал не клуб бундеслиги, а сборная Норвегии, например. При этом чего-то сверхъестественного хозяйки площадки не показывали. Результат матча полностью зависел от того, как играла российская команда.
Особенно чётко просматривались командные действия (или их отсутствие), когда судьи во время позиционных атак поднимали руки, сигнализируя о том, что пора бросать.
А играла «Кубань» плохо, допуская огромное количество потерь. Зачастую атаки краснодарской команды даже не завершались бросками. Каких-то наигранных комбинаций не просматривалось, большинство заброшенных голов стали следствием индивидуальных действий, либо после семиметровых. Кстати, из восьми пенальти наши игроки реализовали только пять. Линейные игроки практически не были задействованы.
Особенно чётко просматривались командные действия (или их отсутствие), когда судьи во время позиционных атак поднимали руки, сигнализируя о том, что пора бросать. Игроки «Кубани» в эти моменты пытались сделать хоть что-то, бросить наудачу, а гандболистки «Битигхайма» разыгрывали до верного.
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В обороне также действовали крайне неудачно. С краёв хозяйки атаковали почти без помех, по центру – тоже, блок практически не работал. Если бы не Виктория Калинина, итоговый результат мог быть ещё более печальным. Вратарь нашей команды отбивала, но когда после подборов тебе забивают уже в пустые ворота, сделать просто ничего нельзя.
В течение всего матча хозяйкам помогали барабанная дробь и синхронные удары трещоток на трибунах.
Может ли через неделю «Кубань» дома отыграть семь мячей? Задача очень сложная, но выполнимая. Уменьшить количество собственных ошибок, улучшить реализацию и увеличить командную скорость. Ну и болельщикам, конечно, нужно постараться устроить на трибунах что-то подобному тому, что было в Людвигсбурге. «Ростов-Дон» дома разгромил лидера немецкого чемпионата с разницей в 10 голов. «Кубани» нужно постараться сделать то же самое.