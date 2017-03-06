Королевская особа. Почему Устюгов круче всех

Полноценный универсал

Воин на трассе

Устюгов превратился не просто в сильного и тактически грамотного лыжника. Он стал настоящим бойцом, который знает себе цену, не даёт в обиду и никогда не сдаётся.

Что думает, то и говорит

Когда Устюгов говорит, то делает это искренне, абсолютно не задумываясь над тем, какие последствия это может вызвать.

Солдат, получивший свободу

Устюгова никто не называет «гений земли русской», но в него верят даже тогда, как он сам в себе сомневается.

Некоронованный король

стал одним из главных героев чемпионата мира по лыжным гонкам, который завершился в Лахти. Две золотые и три серебряные награды – это феноменальный успех. Ранее по пять медалей на чемпионатах мира выигрывали только норвежцы. Прямо сейчас Устюгов – самый крутой лыжник в мире. И вот почему.Устюгов превратился в настоящего универсала. Когда он только появлялся на взрослых стартах, многие с удивлением смотрели на немного нескладного и коротко стриженного спортсмена. К 24 годам он успешно бегает и спринт, и дистанционные гонки, и марафоны, и «конёк», и классику. Устюгов научился бегать раздельные гонки, которые зачастую завершались для него неудачно. На сегодняшний день в мире нет другого столь же разностороннего лыжника, разве что канадец. Таким же был и Нортуг, но сейчас норвежец больше выделяется громкими высказываниями, а его громкие победы остались в прошлом.Устюгов превратился не просто в сильного и тактически грамотного лыжника. Он стал настоящим бойцом, который знает себе цену, не даёт в обиду и никогда не сдаётся. Устюгова в гонках пасут абсолютно все, строят тактику «от него», пытаются закрыть и сбросить, но он всё время терпит. Из последних сил, сжав зубы, но терпит.У Сергея нет такого, как у Мартинав последней гонке ЧМ-2017 – он не бросает бежать, даже когда понимает, что шансов нет. На «Тур де Ски» он сцепился с Маркусом Хелльнером и поставил шведа на место после «палочной дуэли». В конце прошлого сезона в Канаде не побоялся прийти в палатку к норвежцам и пообещать им «сладкую жизнь» в ответ на провокации. Человек, не уверенный в собственных силах, никогда бы такого не сделал.Устюгов, который не любит давать интервью, превратился в медийного персонажа, за которым гоняются журналисты ведущих лыжных стран мира. Особенно норвежцы. Даже то, что он сбрил бороду перед марафоном в Лахти, тут же стало новостью. При этом Устюгов не говорит по-английски и может демонстративно отвернуться, когда не понимает вопроса без перевода. Но когда Устюгов говорит, то делает это искренне, абсолютно не задумываясь над тем, какие последствия это может вызвать. Поэтому все интервью с Устюговым тут же разлетаются и становятся темой для обсуждений. Достаточно только вспомнить его слова про отстранение шестерых россиян и про то, что Никита Крюков не должен был попадать в командный спринт.Устюгов умеет ценить тренеров. Своего первого наставникаон не раз благодарил в интервью и подчёркивал, что его нынешние успехи – на 50% заслуга Брагина. Про Рето Бургермайстера и Изабель Кнауте он тоже говорил много хорошего, объяснял, как при них вышел на новый уровень. Но не стеснялся рассказывать и о том, что ему стало некомфортно с бывшими тренерами, а потому он перешёл к немцу Маркусу Крамеру. Которому по окончании сезона намерен сделать запоминающийся подарок. Устюгов у Крамера получил свободу в тренировочном процессе и к важнейшим стартам подходил в лучшей форме. Немец умеет заниматься огранкой бриллиантов. А ещё – Устюгов способен на смелые поступки, касается ли это перехода к другому тренеру или выступления на конкретном старте. Если он посчитал, что в поездке на финал сезона нет резона, никто не заставит его переменить решение.В текущем зимнем сезоне Устюгов безоговорочно стал лучшим в сборной России во всех видах спорта, пусть ему и не удалось выиграть титул «короля лыж». Давно уже в России про лыжные гонки не говорили так много и в таких восторженных тонах, как сейчас. Да, это временно, скоро всё внимание заберёт футбол. Но успехи Устюгова затмили то, что происходило в российском биатлоне, даже победную мужскую эстафету в Хохфильцене. Устюгова никто не называет «гений земли русской», но в него верят даже тогда, как он сам в себе сомневается. Возможно, потому что между ним и медалями нет «злосчастного выстрела» и всё зависит только от него самого. Сейчас кажется, что Устюгов способен свернуть горы. И если не снизит требований к себе и продолжит работать так, как сейчас, в Пхёнчхане именно с ним будет связана главная надежда всех болельщиков.