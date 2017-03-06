Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Уле-Эйнар Бьорндален, Мартен Фуркад
Фото: РИА Новости
Текст: Александр Круглов

Вопрос этапа. Кто круче — Фуркад или Бьорндален?

Фуркад повторил два рекорда Бьорндалена, но кто из них самый великий биатлонист в истории? Или одному до другого вообще далеко?
6 марта 2017, понедельник. 14:00. Другие
На предолимпийской неделе в Пхёнчхане Мартен Фуркад повторил сразу два достижения Уле-Эйнара Бьорндалена: шесть кубков мира и 12 личных побед за сезон. Многие уже сейчас считают его самым совершенным биатлонистом, когда-либо выступавшим в биатлоне, и сравнивают с лучшими годами Уле-Эйнара Бьорндалена. Но достаточно ли этого, чтобы считаться самым великим биатлонистом в истории и кто бы победил в противостоянии нынешнего Фуркада и Бьорндалена образца 10-15 летней давности.

Быстрее Фуркада. Шипулин покорил олимпийскую трассу

Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Я бы отдал предпочтение Бьорндалену. Пока у него больше побед, причём ярких, добытых в драматичной борьбе. Он уже больше 20 лет выступает на таком уровне и даже в таком возрасте остаётся конкурентоспособным. По сочетанию таланта и трудолюбия ему нет равных в современном биатлоне. Он всю свою жизнь посвятил только спорту и многим жертвовал ради этих побед. Фуркад — великолепный спортсмен, но до Уле-Эйнара ему пока далеко.

Рафаэль Пуаре, четырёхкратный обладатель Кубка мира
— Фуркад — лучший биатлонист в истории. Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. Но на дистанции я не был так же стабилен. Это самый классный биатлонист из всех, кого я видел.

Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины
— Лично мне больше импонирует Уле-Эйнар Бьорндален. Это касается не только его выдающихся спортивных достижений, но и поведения вне трассы и постоянного умения находить новые методики, импровизировать и учитывать даже мельчайшие нюансы. Поэтому он столько лет выступает в биатлоне на высшем уровне. Фуркад до такого возраста на высшем уровне не доживёт. Постоянная работа над собой в поиске лучших результатов Бьорндалена и умение побеждать возраст вызывают восхищение.
Тихонов: По сочетанию таланта и трудолюбия Бьорндалену нет равных в современном биатлоне. Он всю свою жизнь посвятил только спорту и многим жертвовал ради этих побед. Фуркад — великолепный спортсмен, но до Уле-Эйнара ему пока далеко.

Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира
— Для меня вопрос однозначен, так как Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом. Когда он установил это достижение в Сочи, то доказал, что на данный момент он самый великий биатлонист в истории. Кто сможет его переплюнуть по количеству олимпийских медалей, я даже не знаю. Может, и родится такой человек, но точно не сейчас.

Евгений Редькин, олимпийский чемпион
— Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и непревзойдённый биатлонист на протяжении десятилетий. Фуркад догнал его по количеству кубков мира, но у него только две золотые олимпийские медали, а в истории олимпийское золото всегда ценится выше. К тому же Фуркад вряд ли сможет похвастать таким долголетием.

Андрей Маковеев, победитель этапа Кубка мира
— На данный момент достижения Бьорндалена более значимы, но карьера Фуркада может продлиться ещё долго. Сейчас он как никто доминирует в биатлоне, и конца его эпохе пока не видно. Он на две головы сильнее всех остальных. Бьорндален в своё время тоже побеждал уверенно, но не имел такого преимущества в общем зачёте. В этом виртуальном противостоянии ещё рано ставить точку. Я выступал против обоих спортсменов. В жизни они открытые и доброжелательные, готовые выслушать любую просьбу и пообщаться, но на трассе не дающие никому спуску. В этом они похожи.
Редькин: Фуркад догнал его по количеству кубков мира, но у него только две золотые олимпийские медали, а в истории олимпийское золото всегда ценится выше. К тому же Фуркад вряд ли сможет похвастать таким долголетием.

Джеррри Кокеш, обозреватель пресс-службы IBU
— Мартен — мой хороший друг и удивительный спортсмен, но у Уле по-прежнему есть преимущество, которое базируется на нескольких вещах. Во-первых, долговечность и тот факт, что он по-прежнему способен бороться за подиум. Он дотошный планировщик, который всегда стремится совершенствоваться и удивительный трудяга. Он знает своё тело и как его вывести на пик. Он и Мартен очень похожи в этих вещах: очень сосредоточены и всегда ищут ответы, когда дела идут плохо. Но если вы посмотрите на достижения Уле и количество вторых мест в общем зачёте, а также общее количество побед, то он по-прежнему не превзойдёт. Мартен может превзойти его достижения, но пока он за спиной Короля, и мне кажется, это совсем его не беспокоит.


Мирко Оминаль, главный редактор www.ski-nordique.net
— Мне кажется, Мартен лучший. Уле-Эйнар, возможно, лучший лыжник, так как у него была победа на Кубке мира по лыжным гонкам, но Мартен лучше как биатлонист. Сейчас конкуренция выше, чем в прошлые годы, давление сильнее, а ему по-прежнему удаётся всё. И, конечно, Мартен лучший стрелок, чем Уле. Мартен также много работает над популяризацией спорта, а Уле — нет. Мартен также способен использовать всё разнообразие тактик на трассе, а Уле никогда не делал этого. На сегодня рекорд по количеству побед в Кубке мира принадлежит Бьорндалену (95), и нам нужно дождаться окончания карьеры Мартена, чтобы сделать правильные выводы. Благодаря его результатам сейчас во Франции много людей, а также телевидение и другая пресса стали следить за биатлоном. Он принёс французам новую спортивную любовь.
Оминаль: Мартен лучше как биатлонист. Сейчас конкуренция выше, чем в прошлые годы, давление сильнее, а ему по-прежнему удаётся всё.

Наше мнение


Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
— Если просто взять нынешнего Фуркада и машиной времени отправить на соревнования в середину нулевых, он бы, вероятно, победил всех, и даже Бьорндалена. Мартен более сбалансирован, психологически устойчив и невероятно силён в стрельбе. Сейчас он кажется совершенством, точно так же как Бьорндален считался совершенством 15 лет назад. Но такое сравнение некорректно, потому что биатлон, как и любой спорт, не стоит на месте, и каждое последующее поколение сильнее предыдущего, так как стоит на плечах его опыта. Если бы не Бьорндален, опередивший время на десятилетия, то Фуркад не добился бы такого совершенства. Поэтому если бы норвежец родился в конце 80-х и сейчас был на пике своих физических возможностей, он бы умел гораздо больше, чем 15 лет назад, и больше, чем Фуркад сегодня.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
Александр Тихонов Мартен Фуркад Рафаэль Пуаре Уле-Эйнар Бьорндален
Новости. Другие
6 марта 2017, понедельник
15:40 Устюгов примет участие в Югорском марафоне
15:37 Устюгов: серебру в масс-старте я рад больше, чем золоту. Просто в шоке!
14:46 Коукалова: сначала подумала, что опять не смогла удержать призовое место
14:33 Гарт: российские саночники должны завоевать три медали на Олимпиаде-2018
14:04 Смирнова, Морозова, Иванов и Боярских победили в смешанной эстафете на ЧР
13:42 Лысенко и Бутенко подали заявки в IAAF на участие в международных стартах
13:29 Нааш и Лежер второй год подряд выиграли ЧМ в скоростном спуске на коньках
12:56 Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных гонках Кубка мира
12:51 Брынзак: Семеренко и Пидгрушная досрочно завершают выступление в этом КМ
11:53 Тихонов: кроме Акимовой и Старых, больше у нас серьёзных надежд нет
11:47 Борзаковский: Клишина на ЧЕ выступила достойно, я горжусь этой спортсменкой
11:29 Закарин опустился на 12-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
10:51 Пудов и Обыденнов стали призёрами ЧМ по паравелоспорту в Лос-Анджелесе
10:47 Автанеев и Иванникова победили в хафпайпе на чемпионате России в Миассе
10:43 Закарин стал 18-м на первом этапе велогонки «Париж – Ницца»
10:36 Васильев: может, в женской сборной по биатлону надо вернуться к чему-то старому
10:29 Пайффер: Пхёнчхан не предназначен для зимних видов спорта
09:51 Клишина: когда ты одна против всего мира – это тяжело, но я была готова
09:38 Регбисты РФ поделили с чилийцами 15-16-е места на этапе Мировой серии в США
09:29 Касперович: Акимова и Старых в следующем сезоне будут бороться за медали
09:16 Меркулова опустилась на восьмую строчку в рейтинге FEI по выездке
09:13 МФК «Спартак» разгромил «Крепость» в матче Высшей лиги, забив 22 гола
00:51 Российские юниоры завоевали три медали в 1-й день ЧЕ по фехтованию
00:34 «Астраханочка» проиграла «Будучности» в матче Лиги чемпионов
00:17 Норвежцы впервые с 1970 года без личных побед на ЧМ по лыжным видам и биатлону
00:08 Слепцова: мой международный сезон завершён — сделала всё что могла
00:01 Чавич: Фелпс, почему ты не высказывался против допинга, пока выступал?
5 марта 2017, воскресенье
23:43 Вяльбе: не вижу в Чекалёвой медальной цели на ОИ и не вижу в ней будущего
23:18 Сборная Польши выиграла медальный зачёт зимнего ЧЕ по лёгкой атлетике
22:58 Лыжник Солано: кто отказывается, теряет больше, чем тот, кто делает попытку
22:43 Ефимова: после трёх недель тренировок показывать такое время – это отлично
22:15 Клишина: была бы больше рада, если бы завоевала медаль ЧЕ
22:00 Томпсон и Шапюи выиграли малые Кубки мира по ски-кроссу, Чирцова стала 14-й
21:47 Крянин: мы увидели чемпионат мира имени Устюгова
21:29 Прыгунья в длину Клишина заняла четвёртое место на ЧЕ в Белграде
21:17 Вяльбе: возносить Крамера до небес нужным не считаю
20:44 Крамер выиграл итоговую классификацию КМ по конькобежному спорту, Юсков стал 9-м
20:38 Устюгов: теперь у Легкова, Белова, Петухова и Вылегжанина есть по медали ЧМ-2017
20:37 Устюгов — первый российский лыжник, завоевавший пять медалей на одном ЧМ
20:06 «Кубань» на выезде уступила «Битигхайму» в первом матче Кубка ЕГФ
19:32 Вотье и Мойоли выиграли этап КМ по сноуборду, Пауль стала 10-й
19:25 Виролайнен досрочно выиграла Кубок IBU в общем зачёте
18:49 Малышко, Виролайнен, Сливко и Шумилова выступят на этапе КМ в Контиолахти
18:38 Конькобежка Вюст в 6-й раз выиграла ЧМ в классическом многоборье, Граф — 5-я
18:23 Лыжники принесли России 3-е место в медальном зачёте ЧМ в Лахти
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+