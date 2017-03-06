Вопрос этапа. Кто круче — Фуркад или Бьорндален?

Быстрее Фуркада. Шипулин покорил олимпийскую трассу
Александр Тихонов, четырёхкратный олимпийский чемпион
— Я бы отдал предпочтение Бьорндалену. Пока у него больше побед, причём ярких, добытых в драматичной борьбе. Он уже больше 20 лет выступает на таком уровне и даже в таком возрасте остаётся конкурентоспособным. По сочетанию таланта и трудолюбия ему нет равных в современном биатлоне. Он всю свою жизнь посвятил только спорту и многим жертвовал ради этих побед. Фуркад — великолепный спортсмен, но до Уле-Эйнара ему пока далеко.
Рафаэль Пуаре, четырёхкратный обладатель Кубка мира
— Фуркад — лучший биатлонист в истории. Мы находимся на одном уровне по части стрельбы и психологии. Но на дистанции я не был так же стабилен. Это самый классный биатлонист из всех, кого я видел.
Владимир Брынзак, президент Федерации биатлона Украины
— Лично мне больше импонирует Уле-Эйнар Бьорндален. Это касается не только его выдающихся спортивных достижений, но и поведения вне трассы и постоянного умения находить новые методики, импровизировать и учитывать даже мельчайшие нюансы. Поэтому он столько лет выступает в биатлоне на высшем уровне. Фуркад до такого возраста на высшем уровне не доживёт. Постоянная работа над собой в поиске лучших результатов Бьорндалена и умение побеждать возраст вызывают восхищение.
Тихонов: По сочетанию таланта и трудолюбия Бьорндалену нет равных в современном биатлоне. Он всю свою жизнь посвятил только спорту и многим жертвовал ради этих побед. Фуркад — великолепный спортсмен, но до Уле-Эйнара ему пока далеко.
Дмитрий Ярошенко, двукратный чемпион мира
— Для меня вопрос однозначен, так как Бьорндален является восьмикратным олимпийским чемпионом. Когда он установил это достижение в Сочи, то доказал, что на данный момент он самый великий биатлонист в истории. Кто сможет его переплюнуть по количеству олимпийских медалей, я даже не знаю. Может, и родится такой человек, но точно не сейчас.
Евгений Редькин, олимпийский чемпион
— Бьорндален — восьмикратный олимпийский чемпион и непревзойдённый биатлонист на протяжении десятилетий. Фуркад догнал его по количеству кубков мира, но у него только две золотые олимпийские медали, а в истории олимпийское золото всегда ценится выше. К тому же Фуркад вряд ли сможет похвастать таким долголетием.
Андрей Маковеев, победитель этапа Кубка мира
— На данный момент достижения Бьорндалена более значимы, но карьера Фуркада может продлиться ещё долго. Сейчас он как никто доминирует в биатлоне, и конца его эпохе пока не видно. Он на две головы сильнее всех остальных. Бьорндален в своё время тоже побеждал уверенно, но не имел такого преимущества в общем зачёте. В этом виртуальном противостоянии ещё рано ставить точку. Я выступал против обоих спортсменов. В жизни они открытые и доброжелательные, готовые выслушать любую просьбу и пообщаться, но на трассе не дающие никому спуску. В этом они похожи.
Редькин: Фуркад догнал его по количеству кубков мира, но у него только две золотые олимпийские медали, а в истории олимпийское золото всегда ценится выше. К тому же Фуркад вряд ли сможет похвастать таким долголетием.
Джеррри Кокеш, обозреватель пресс-службы IBU
— Мартен — мой хороший друг и удивительный спортсмен, но у Уле по-прежнему есть преимущество, которое базируется на нескольких вещах. Во-первых, долговечность и тот факт, что он по-прежнему способен бороться за подиум. Он дотошный планировщик, который всегда стремится совершенствоваться и удивительный трудяга. Он знает своё тело и как его вывести на пик. Он и Мартен очень похожи в этих вещах: очень сосредоточены и всегда ищут ответы, когда дела идут плохо. Но если вы посмотрите на достижения Уле и количество вторых мест в общем зачёте, а также общее количество побед, то он по-прежнему не превзойдёт. Мартен может превзойти его достижения, но пока он за спиной Короля, и мне кажется, это совсем его не беспокоит.
Мирко Оминаль, главный редактор www.ski-nordique.net
— Мне кажется, Мартен лучший. Уле-Эйнар, возможно, лучший лыжник, так как у него была победа на Кубке мира по лыжным гонкам, но Мартен лучше как биатлонист. Сейчас конкуренция выше, чем в прошлые годы, давление сильнее, а ему по-прежнему удаётся всё. И, конечно, Мартен лучший стрелок, чем Уле. Мартен также много работает над популяризацией спорта, а Уле — нет. Мартен также способен использовать всё разнообразие тактик на трассе, а Уле никогда не делал этого. На сегодня рекорд по количеству побед в Кубке мира принадлежит Бьорндалену (95), и нам нужно дождаться окончания карьеры Мартена, чтобы сделать правильные выводы. Благодаря его результатам сейчас во Франции много людей, а также телевидение и другая пресса стали следить за биатлоном. Он принёс французам новую спортивную любовь.
Оминаль: Мартен лучше как биатлонист. Сейчас конкуренция выше, чем в прошлые годы, давление сильнее, а ему по-прежнему удаётся всё.
Наше мнение
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
— Если просто взять нынешнего Фуркада и машиной времени отправить на соревнования в середину нулевых, он бы, вероятно, победил всех, и даже Бьорндалена. Мартен более сбалансирован, психологически устойчив и невероятно силён в стрельбе. Сейчас он кажется совершенством, точно так же как Бьорндален считался совершенством 15 лет назад. Но такое сравнение некорректно, потому что биатлон, как и любой спорт, не стоит на месте, и каждое последующее поколение сильнее предыдущего, так как стоит на плечах его опыта. Если бы не Бьорндален, опередивший время на десятилетия, то Фуркад не добился бы такого совершенства. Поэтому если бы норвежец родился в конце 80-х и сейчас был на пике своих физических возможностей, он бы умел гораздо больше, чем 15 лет назад, и больше, чем Фуркад сегодня.