Циммерман: в любом уголке России «Спартак» играет как дома

Какой-то особенной радости от семи забитых мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи голам.

Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём.

Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке.

В минувшее воскресенье мини-футбольный «Спартак» одержал восьмую кряду победу в Высшей лиге и практически гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. При этом матч против «Крепости» предсказуемо получился результативным: красно-белые. Семь из них забил Юрий Циммерман – лучший бомбардир клуба. О прежних голевых достижениях, поддержке болельщиков, желании выйти со «Спартаком» в Суперлигу и сыграть с одноклубниками в пляжный футбол Юрий рассказал корреспонденту «Чемпионата».– Да, один раз такое уже было – в прошлом году, в матче с «Крепостью», там тоже семь голов забил. Но восемь или больше пока забивать не получалось.– Чувства двоякие: я пару матчей до этой встречи вообще не забивал и очень хотел отличиться. Забил вот, но какой-то особенной радости от семи мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи забитым голам.– Это задание было даже не дополнительным, а основным. Тренер попросил нас отрабатывать то, что мы готовим на тренировках: стандарты, позиционные атаки, игру в обороне. При всём уважении к сопернику, это была больше тренировочная игра, спарринг, в котором нужно было отработать какие-то комбинации, получить удовольствие.– Нет, я не могу сказать, что нам удалось всё. Но большую часть задания выполнили. Несколько стандартовуспешно реализовали, проводили хорошие позиционные атаки. В общем, многое из того, что хотели отработать, получилось.– До прихода новичков в период дозаявок нам порой было сложно играть – не хватало людей. А теперь пришли люди, поигравшие в Суперлиге, добавили как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому мы стали играть более уверенно. У команды больше сил, и это позволяет добиваться более убедительных побед в матчах.– Думаю, можно. Тот же Илья Фёдоров уже играл за «Спартак» и сейчас снова вернулся в команду. Новички за прошлый месяц влились в коллектив. Все поддерживают их, помогают им как можно быстрее адаптироваться в команде и заиграть.– Да. Свою задачу-минимум – попасть в четвёрку и отобраться в плей-офф – мы уже выполнили. А потому сейчас мы будем готовиться к важным играм решающего этапа. Как я уже сказал, делаем акцент на стандарты, на тактику и немного на физику, чтобы быть полностью готовыми к решающим встречам Высшей лиги.– Мне сложно судить о положении дел в дивизионе «Восток», а если говорить о «Западе», то наибольшая опасность исходит от КПРФ. Команда набрала молодых, перспективных игроков, добавила несколько футболистов из основы, поигравших в Суперлиге. К плей-офф у них подбирается хорошая, солидная команда.– Очень сильно помогает. Мы приезжаем в любой уголок России, и нас везде поддерживают, как дома. Это вдохновляет, придаёт силы и эмоции. Понимаешь, что играешь для болельщиков, и проигрывать, огорчать их просто нельзя.– Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём. Если же нет, то буду стараться хорошо отыграть в плей-офф. Может быть, поступят какие-то предложения из Суперлиги. Хотелось бы поиграть там, попробовать свои силы на новом уровне.– Да я уже столько раз в эти командировки ездил! Конечно, в идеальном случае хотелось бы остаться поближе к Москве, к семье, к друзьям, чтобы близкие люди продолжали приезжать на игры и поддерживать.– Это сложные чувства, конечно. Понимаешь, что не всё в жизни потеряно, даже если случилось такое горе. Люди продолжают бороться, заниматься спортом. Смотришь на это и видишь, что в жизни могут быть разные проблемы, но всё можно преодолевать.– Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке. Мы ждём приглашения! Я лично не против узнать, что же такое пляжный футбол.