Циммерман: в любом уголке России «Спартак» играет как дома

– Юрий, в прошлом матче Высшей лиги против «Крепости» вы забили сразу семь голов. Случалось ли с вами такое раньше или это ваш рекорд?
– Да, один раз такое уже было – в прошлом году, в матче с «Крепостью», там тоже семь голов забил (улыбается). Но восемь или больше пока забивать не получалось.
– Обычно семь голов – это что-то невероятное, но только не в матче с «Крепостью». Какие эмоции испытывали, когда оформили септа-трик?
– Чувства двоякие: я пару матчей до этой встречи вообще не забивал и очень хотел отличиться. Забил вот, но какой-то особенной радости от семи мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи забитым голам.
Какой-то особенной радости от семи забитых мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи голам.
– Понятно, что за победу беспокоиться не приходилось. А было ли дополнительное задание от тренера – попробовать что-то новое, отработать какие-то схемы?
– Это задание было даже не дополнительным, а основным. Тренер попросил нас отрабатывать то, что мы готовим на тренировках: стандарты, позиционные атаки, игру в обороне. При всём уважении к сопернику, это была больше тренировочная игра, спарринг, в котором нужно было отработать какие-то комбинации, получить удовольствие.
– Глядя на табло, можно предположить, что в матче, завершившемся со счётом 22:1, у «Спартака» получалось всё. Согласны?
– Нет, я не могу сказать, что нам удалось всё. Но большую часть задания выполнили. Несколько стандартов успешно реализовали, проводили хорошие позиционные атаки. В общем, многое из того, что хотели отработать, получилось.
– Можно ли сказать, что команда после тяжёлого начала календарного года набрала обороты? Победная серия ведь насчитывает уже восемь матчей.
– До прихода новичков в период дозаявок нам порой было сложно играть – не хватало людей. А теперь пришли люди, поигравшие в Суперлиге, добавили как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому мы стали играть более уверенно. У команды больше сил, и это позволяет добиваться более убедительных побед в матчах.
– Можно ли сказать, что все новички уже влились в красно-белый коллектив?
– Думаю, можно. Тот же Илья Фёдоров уже играл за «Спартак» и сейчас снова вернулся в команду. Новички за прошлый месяц влились в коллектив. Все поддерживают их, помогают им как можно быстрее адаптироваться в команде и заиграть.
– Отрыв от ближайшего соперника составляет 10 очков. Выходит, «Спартак» уже может спокойно готовиться к плей-офф?
– Да. Свою задачу-минимум – попасть в четвёрку и отобраться в плей-офф – мы уже выполнили. А потому сейчас мы будем готовиться к важным играм решающего этапа. Как я уже сказал, делаем акцент на стандарты, на тактику и немного на физику, чтобы быть полностью готовыми к решающим встречам Высшей лиги.
Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём.
– Кого из соперников по плей-офф вы считаете наиболее опасным?
– Мне сложно судить о положении дел в дивизионе «Восток», а если говорить о «Западе», то наибольшая опасность исходит от КПРФ. Команда набрала молодых, перспективных игроков, добавила несколько футболистов из основы, поигравших в Суперлиге. К плей-офф у них подбирается хорошая, солидная команда.
– Во время последних выездных матчей команду неизменно поддерживала довольно серьёзная группа болельщиков. Насколько сильно это помогает команде?
– Очень сильно помогает. Мы приезжаем в любой уголок России, и нас везде поддерживают, как дома. Это вдохновляет, придаёт силы и эмоции. Понимаешь, что играешь для болельщиков, и проигрывать, огорчать их просто нельзя.
– Какую цель вы лично ставите перед собой на ближайшее время? Выиграть со «Спартаком» Высшую лигу? Может, есть ещё какие-то устремления?
– Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём. Если же нет, то буду стараться хорошо отыграть в плей-офф. Может быть, поступят какие-то предложения из Суперлиги. Хотелось бы поиграть там, попробовать свои силы на новом уровне.
– В какую команду предпочли бы пойти? Хотели бы остаться в Москве или махнуть на сезон в командировку в условный Норильск или Югорск?
– Да я уже столько раз в эти командировки ездил (улыбается)! Конечно, в идеальном случае хотелось бы остаться поближе к Москве, к семье, к друзьям, чтобы близкие люди продолжали приезжать на игры и поддерживать.
– Недавно вы вместе с командой встречались с ребятами из Коломенского детского дома-интерната. Что дают такие встречи футболистам и команде в целом?
– Это сложные чувства, конечно. Понимаешь, что не всё в жизни потеряно, даже если случилось такое горе. Люди продолжают бороться, заниматься спортом. Смотришь на это и видишь, что в жизни могут быть разные проблемы, но всё можно преодолевать.
Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке.
– Несколько дней назад в Химках открылся крытый комплекс для пляжнофутбольного «Спартака». На церемонии присутствовал и вице-президент мини-футбольного клуба Игорь Снежницкий. Вас ещё не зовут на песок для товарищеского матча с одноклубниками?
– Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке. Мы ждём приглашения! Я лично не против узнать, что же такое пляжный футбол.