Футбол
РФПЛ ФНЛ - Первый дивизион Лига чемпионов Лига Европы Англия Испания Италия
Германия Китай Кубок России ПФЛ - Второй дивизион Молодёжное первенство Сборная России Чемпионат мира 2018
Кубок конфедераций Южная Америка Украина Франция Женский футбол Прочие турниры Молодёжные сборные
Лига Чемпионат.com Любители Студенческий футбол Рейтинг УЕФА Рейтинг ФИФА MVP РФПЛ
Хоккей
КХЛ НХЛ МХЛ ВХЛ ЧМ по хоккею 2017 Евротур Кубок мира по хоккею
Чемпионат мира U18-U20 Ночная Лига MVP КХЛ
Биатлон
Кубок мира-2016/17. Мужчины Кубок мира-2016/17. Женщины ЧМ-2017 Рождественская гонка 2016 ЧЕ-2017
Теннис
Кубок Федерации Кубок Дэвиса WTA ATP Australian Open 2017 Кубок Кремля Рио 2016
Авто
Формула-1 Мотогонки Ралли Младшие серии DTM/WTCC/Туринг Дакар/Ралли-рейды Америка/WEC/Формула-Е
Бокс/ММА
Профессионалы Любители Женский бокс ММА
Баскетбол
НБА Евролига Единая лига ВТБ Еврокубок Евробаскет-2017
Волейбол
Суперлига мужчины Суперлига женщины Лига чемпионов Еврокубки Кубок России Пляжный волейбол Сборные
Международный волейбол
Другие
Биатлон Мини-футбол Фигурное катание Водные виды спорта Конькобежный спорт Лёгкая атлетика Лыжный спорт
Пляжный футбол Гандбол Конный спорт Хоккей с мячом Велоспорт Шахматы Прочие виды спорта
Европейские игры 2015 Ride The Planet
Фэнтези
Бизнес
Ставки
Киберспорт
Dota 2 Counter-Strike: Global Offensive FIFA League of Legends
Лента новостей Видео Фэнтези футбол Билеты на спорт Спортивный ТВ-гид Рейтинг букмекеров Футбольные трансферы
175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра
Юрий Циммерман
Фото: mfcsm.ru
Текст: Михаил Чесалин

Циммерман: в любом уголке России «Спартак» играет как дома

Игрок мини-футбольного «Спартака» Юрий Циммерман – о втором септа-трике, желании пробиться в Суперлигу и сыграть с пляжными одноклубниками.
6 марта 2017, понедельник. 20:15. Другие
В минувшее воскресенье мини-футбольный «Спартак» одержал восьмую кряду победу в Высшей лиге и практически гарантировал себе первое место по итогам регулярного чемпионата. При этом матч против «Крепости» предсказуемо получился результативным: красно-белые отправили в чужие ворота сразу 22 гола. Семь из них забил Юрий Циммерман – лучший бомбардир клуба. О прежних голевых достижениях, поддержке болельщиков, желании выйти со «Спартаком» в Суперлигу и сыграть с одноклубниками в пляжный футбол Юрий рассказал корреспонденту «Чемпионата».

– Юрий, в прошлом матче Высшей лиги против «Крепости» вы забили сразу семь голов. Случалось ли с вами такое раньше или это ваш рекорд?
– Да, один раз такое уже было – в прошлом году, в матче с «Крепостью», там тоже семь голов забил (улыбается). Но восемь или больше пока забивать не получалось.

– Обычно семь голов – это что-то невероятное, но только не в матче с «Крепостью». Какие эмоции испытывали, когда оформили септа-трик?
– Чувства двоякие: я пару матчей до этой встречи вообще не забивал и очень хотел отличиться. Забил вот, но какой-то особенной радости от семи мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи забитым голам.
Какой-то особенной радости от семи забитых мячей нет. Всё-таки «Крепость» – не тот соперник, чтобы радоваться даже семи голам.


– Понятно, что за победу беспокоиться не приходилось. А было ли дополнительное задание от тренера – попробовать что-то новое, отработать какие-то схемы?
– Это задание было даже не дополнительным, а основным. Тренер попросил нас отрабатывать то, что мы готовим на тренировках: стандарты, позиционные атаки, игру в обороне. При всём уважении к сопернику, это была больше тренировочная игра, спарринг, в котором нужно было отработать какие-то комбинации, получить удовольствие.

– Глядя на табло, можно предположить, что в матче, завершившемся со счётом 22:1, у «Спартака» получалось всё. Согласны?
– Нет, я не могу сказать, что нам удалось всё. Но большую часть задания выполнили. Несколько стандартов
успешно реализовали, проводили хорошие позиционные атаки. В общем, многое из того, что хотели отработать, получилось.

– Можно ли сказать, что команда после тяжёлого начала календарного года набрала обороты? Победная серия ведь насчитывает уже восемь матчей.
– До прихода новичков в период дозаявок нам порой было сложно играть – не хватало людей. А теперь пришли люди, поигравшие в Суперлиге, добавили как в количественном, так и в качественном отношении, поэтому мы стали играть более уверенно. У команды больше сил, и это позволяет добиваться более убедительных побед в матчах.

– Можно ли сказать, что все новички уже влились в красно-белый коллектив?
– Думаю, можно. Тот же Илья Фёдоров уже играл за «Спартак» и сейчас снова вернулся в команду. Новички за прошлый месяц влились в коллектив. Все поддерживают их, помогают им как можно быстрее адаптироваться в команде и заиграть.

– Отрыв от ближайшего соперника составляет 10 очков. Выходит, «Спартак» уже может спокойно готовиться к плей-офф?
– Да. Свою задачу-минимум – попасть в четвёрку и отобраться в плей-офф – мы уже выполнили. А потому сейчас мы будем готовиться к важным играм решающего этапа. Как я уже сказал, делаем акцент на стандарты, на тактику и немного на физику, чтобы быть полностью готовыми к решающим встречам Высшей лиги.
Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём.


– Кого из соперников по плей-офф вы считаете наиболее опасным?
– Мне сложно судить о положении дел в дивизионе «Восток», а если говорить о «Западе», то наибольшая опасность исходит от КПРФ. Команда набрала молодых, перспективных игроков, добавила несколько футболистов из основы, поигравших в Суперлиге. К плей-офф у них подбирается хорошая, солидная команда.

– Во время последних выездных матчей команду неизменно поддерживала довольно серьёзная группа болельщиков. Насколько сильно это помогает команде?
– Очень сильно помогает. Мы приезжаем в любой уголок России, и нас везде поддерживают, как дома. Это вдохновляет, придаёт силы и эмоции. Понимаешь, что играешь для болельщиков, и проигрывать, огорчать их просто нельзя.

– Какую цель вы лично ставите перед собой на ближайшее время? Выиграть со «Спартаком» Высшую лигу? Может, есть ещё какие-то устремления?
– Моя главная цель – занять первое место, показать, на что способна наша команда. Я хочу выйти со «Спартаком» в Суперлигу, если мы туда пойдём. Если же нет, то буду стараться хорошо отыграть в плей-офф. Может быть, поступят какие-то предложения из Суперлиги. Хотелось бы поиграть там, попробовать свои силы на новом уровне.

– В какую команду предпочли бы пойти? Хотели бы остаться в Москве или махнуть на сезон в командировку в условный Норильск или Югорск?
– Да я уже столько раз в эти командировки ездил (улыбается)! Конечно, в идеальном случае хотелось бы остаться поближе к Москве, к семье, к друзьям, чтобы близкие люди продолжали приезжать на игры и поддерживать.

– Недавно вы вместе с командой встречались с ребятами из Коломенского детского дома-интерната. Что дают такие встречи футболистам и команде в целом?
– Это сложные чувства, конечно. Понимаешь, что не всё в жизни потеряно, даже если случилось такое горе. Люди продолжают бороться, заниматься спортом. Смотришь на это и видишь, что в жизни могут быть разные проблемы, но всё можно преодолевать.
Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке.


– Несколько дней назад в Химках открылся крытый комплекс для пляжнофутбольного «Спартака». На церемонии присутствовал и вице-президент мини-футбольного клуба Игорь Снежницкий. Вас ещё не зовут на песок для товарищеского матча с одноклубниками?
– Мы как-то играли у нас в зале товарищеский матч с пляжной командой. И они говорили, мол, сейчас у нас построится крытый комплекс, и ответную игру мы проведём на песке. Мы ждём приглашения! Я лично не против узнать, что же такое пляжный футбол.
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Всего голосов: 0
Теги
МФК Спартак
Новости. Другие
6 марта 2017, понедельник
21:04 Презель сменил Фредерикса в рабочей группе IAAF по восстановлению членства ВФЛА
20:35 Зимятов: доказали всему миру, что мы чистые и что у нас есть отличный резерв
19:30 Хоркина: США и Канаде тоже надо пересмотреть работу, а то штампуют своим справки
19:28 Итальянец Колбрелли выиграл 2-й этап велогонки «Париж – Ницца», Закарин — 29-й
19:18 Елисеев: радует, что наконец-то выбираюсь из ямы
18:58 Польша перечислила ВАДА $ 50 тыс.
18:41 Нортуг сменит тренера после неудачного чемпионата мира
18:14 Конференция МОК по предупреждению травм в спорте в 5-й раз пройдёт в Монако
18:13 Моравец: поддерживаю перенос ЧМ, так как в РФ антидопинговая система не работает
17:49 Зайцева: много энергии наши биатлонисты тратят на медийном поле
17:26 Стали известны первые победители Спартакиады учащихся России по биатлону
16:45 Вяльбе: лыжницы сборной России меня очень боятся и после разговоров не спят
15:56 Сулемдаль вошла в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Контиолахти
15:40 Устюгов примет участие в Югорском марафоне
15:37 Устюгов: серебру в масс-старте я рад больше, чем золоту. Просто в шоке!
14:46 Коукалова: сначала подумала, что опять не смогла удержать призовое место
14:33 Гарт: российские саночники должны завоевать три медали на Олимпиаде-2018
14:04 Смирнова, Морозова, Иванов и Боярских победили в смешанной эстафете на ЧР
13:42 Лысенко и Бутенко подали заявки в IAAF на участие в международных стартах
13:29 Нааш и Лежер второй год подряд выиграли ЧМ в скоростном спуске на коньках
12:56 Гурьев: Сливко будет полезно выступить в личных гонках Кубка мира
12:51 Брынзак: Семеренко и Пидгрушная досрочно завершают выступление в этом КМ
11:53 Тихонов: кроме Акимовой и Старых, больше у нас серьёзных надежд нет
11:47 Борзаковский: Клишина на ЧЕ выступила достойно, я горжусь этой спортсменкой
11:29 Закарин опустился на 12-ю строчку в рейтинге Мирового тура UCI
10:51 Пудов и Обыденнов стали призёрами ЧМ по паравелоспорту в Лос-Анджелесе
10:47 Автанеев и Иванникова победили в хафпайпе на чемпионате России в Миассе
10:43 Закарин стал 18-м на первом этапе велогонки «Париж – Ницца»
10:36 Васильев: может, в женской сборной по биатлону надо вернуться к чему-то старому
10:29 Пайффер: Пхёнчхан не предназначен для зимних видов спорта
09:51 Клишина: когда ты одна против всего мира – это тяжело, но я была готова
09:38 Регбисты РФ поделили с чилийцами 15-16-е места на этапе Мировой серии в США
09:29 Касперович: Акимова и Старых в следующем сезоне будут бороться за медали
09:16 Меркулова опустилась на восьмую строчку в рейтинге FEI по выездке
09:13 МФК «Спартак» разгромил «Крепость» в матче Высшей лиги, забив 22 гола
00:51 Российские юниоры завоевали три медали в 1-й день ЧЕ по фехтованию
00:34 «Астраханочка» проиграла «Будучности» в матче Лиги чемпионов
00:17 Норвежцы впервые с 1970 года без личных побед на ЧМ по лыжным видам и биатлону
00:08 Слепцова: мой международный сезон завершён — сделала всё что могла
00:01 Чавич: Фелпс, почему ты не высказывался против допинга, пока выступал?
5 марта 2017, воскресенье
23:43 Вяльбе: не вижу в Чекалёвой медальной цели на ОИ и не вижу в ней будущего
23:18 Сборная Польши выиграла медальный зачёт зимнего ЧЕ по лёгкой атлетике
22:58 Лыжник Солано: кто отказывается, теряет больше, чем тот, кто делает попытку
22:43 Ефимова: после трёх недель тренировок показывать такое время – это отлично
22:15 Клишина: была бы больше рада, если бы завоевала медаль ЧЕ
Все новости RSS
Партнерский контент
Загрузка...
Пять медалей Сергея Устюгова на ЧМ по лыжным видам спорта - это...
Архив →
Конфиденциальность Использование информации Контакты Реклама Вакансии | Виджеты Мобильная версия
© championat.com, 2000–2017
RAMBLER&Co
Возрастное ограничение 18+