Корейские оценки. «Неуд» без права пересдачи

Наша рубрика «Оценки за этап» возобновила работу после предолимпийской недели. Оценивать спортсменов, находящихся в разобранном состоянии, — дело не из приятных, но наши респондентны справились. Были и такие, кто удостоился высоких и даже высших для себя в этом сезоне баллов.
→ Оценки за мир. Не жалеем двоек
Евгений Редькин, олимпийский чемпион
Антон Шипулин — 7. Сам создаёт себе трудности, а потом пытается их решить, поэтому, несмотря на единственный подиум, максимальный балл не заслужил.
Евгений Гараничев — 8. Вышел на свой уровень. Стабильно провёл все гонки этапа.
Антон Бабиков — 6,5. Провёл этап неровно, но в преследовании порадовал.
Максим Цветков — 5,5. К предолимпийской неделе оказался готов слабенько и не справился с первым этапом эстафеты.
Юрий Шопин — 5. Для первого сезона в Кубке мира не самый плохой результат.
Тимур Махамбетов — 3.
Татьяна Акимова — 4,5. Не справилась со статусом лидера команды.
Ирина Старых — 7,5. Единственная в женской сборной боролась до конца во всех гонках.
Светлана Слепцова — 4. Без комментариев
Ирина Услугина — 5. Ничем особенным не запомнилась.
Светлана Миронова — 3,5. Без комментариев
Сергей Кузин, болельщик
Инвестор из Москвы и мастер спорта по биатлону. Заниматься биатлоном начал в 1980 году по наставлению отца, который влюбил в спорт. Болеть за сборную России впервые поехал в 1999 году на чемпионат мира в Контиолахти — хотел исполнить мечту и показать отцу биатлонный праздник вживую. Поддерживает нашу сборную не только на Олимпиадах и этапах Кубка мира, но и спонсирует московский биатлон. Любимый этап — в Антхольце, ведь там нашей команде часто везёт, особенно Антону Шипулину.
— В Южной Корее для нашей сборной было мало хорошего, за исключением отличного выступления Антона Шипулина в гонке преследования. Такое серебро иногда дороже золота. Будем надеяться, что к Олимпиаде всё изменится. Мужская эстафета доставила огорчение. Мы уже привыкли к проигрышам наших девушек, но также и привыкли к медалям наших мужчин. В целом ничего страшного не произошло. Малый кубок – наш, и медаль Шипулин получил. По пятибалльной системе оценок у нас четвёрка.
Сергей Кузин
Антон Шипулин – 8. У Антона остались его старые ошибки. Но просто блестящий пасьют.
Евгений Гараничев – 7. Евгений стабилен в личных гонках и в эстафете надёжен.
Антон Бабиков – 6. Вернул свою прежнюю скорость и также надёжно выступил в эстафете.
Максим Цветков – 6. Достойно выступил, несмотря на усталость. Ошибка в эстафете минус балл, но с кем не бывает?
Тимур Махамбетов — 4. Дебют откровенно не получился. У наших молодых ребят вообще с этим проблема. Может, тренерам пора задуматься?
Юрий Шопин – 5. Хорошая работа для человека, редко выступающего на таком уровне.
Ирина Старых – 8. Показала хороший ход, но страдает стрельба. Не будем забывать, что для Ирины главным стартом был чемпионат Европы. Тем не менее силы ещё остались.
Татьяна Акимова – 5. Свой большой потенциал опять не может раскрыть из-за огромного груза, скорее всего, психологического, нежели физического. Но нам от этого не легче.
Ирина Услугина – 7. Показала максимум своих возможностей, на большее нет сил.
Светлана Миронова – 7. Ставлю больше авансом. Давно надо было привлечь молодую спортсменку, ведь до Олимпиады меньше года.
Светлана Слепцова — 5. Устала, вымоталась, да ещё и болезни. Зачем надо было её тащить на этот этап и мучить?
Средний балл за 9 соревновательный недель (в скобках количество гонок):
Антон Шипулин — 7,30 (27)
Антон Бабиков — 7,07 (24)
Евгений Гараничев — 7,02 (19)
Максим Цветков — 6,41 (24)
Матвей Елисеев — 6,22 (13)
Дмитрий Малышко — 5,7 (10)
Юрий Шопин — 5,41 (7)
Ирина Старых — 7,44 (8)
Татьяна Акимова — 6,69 (28)
Ирина Услугина — 5,9 (10)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Антон Шипулин — 7,30 (27)
Антон Бабиков — 7,07 (24)
Евгений Гараничев — 7,02 (19)
Максим Цветков — 6,41 (24)
Матвей Елисеев — 6,22 (13)
Дмитрий Малышко — 5,7 (10)
Юрий Шопин — 5,41 (7)
Ирина Старых — 7,44 (8)
Татьяна Акимова — 6,69 (28)
Ирина Услугина — 5,9 (10)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)
Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»
Антон Шипулин — 8. В преследовании провёл идеальную гонку, в эстафете рисковал и был близок к тому, чтобы совершить чудо, но при этом продолжил заваливать стрельбу в спринтах.
Евгений Гараничев — 7,5. Провёл лучший этап в сезоне и, похоже, вышел на запоздалый пик функциональной готовности. По-прежнему есть проблемы в стрельбе стоя, которые мешают ему показать максимальный результат.
Максим Цветков — 5,5. В спринте справился со стрельбой и показал достойный результат, а дальше всё пошло по нисходящей. Пока не готов бегать весь сезон на высоком уровне, а за отправку в таком состоянии на Военные игры поставил бы двойку руководству ЦСКА.
Антон Бабиков — 6. Также после Нового года крайне нестабилен. В контактных гонках ещё может цепляться, что и показал в преследовании и отчасти в эстафете, а в «разделках» давно ничего не показывал.
Юрий Шопин — 4,5. Получил поездку на Кубок мира в качестве аванса, но по этому сезону не выглядит реальным претендентом на попадание в олимпийский состав. Вдобавок подкосило досадное падение в спринте.
Тимур Махамбетов — 2,5. Оказался просто не готов к Кубку мира ни морально, ни физически. Такие старты на трассе-убийце способны только подорвать уверенность в себе, а не дать позитивный опыт.
Татьяна Акимова — 5. Как бы в первый полноценный сезон Татьяну не загнали постоянными стартами. Поездка в Сочи была совсем не нужна, но в Корее пришлось бежать всю программу, так как больше некому. Накопившаяся усталость видна невооружённым взглядом.
Ирина Старых — 6,5. Достойно смотрелась в гонке преследования и эстафете. Лучшая форма уже позади, но силы в каждой гонке распределяет грамотно.
Ирина Услугина — 6. На балл выше за уверенно проведённую эстафету, правда, когда гонку проиграли уже до твоего старта, легче собраться и показать, что умеешь.
Светлана Миронова — 4. Дебютировала в Кубке мира слишком поздно, когда форма уже ушла. К сожалению, тренеры по ходу сезона при ротации совершенно не угадывают текущее состояние спортсменки.
Светлана Слепцова — 3. Завершила сезон в совершенно разобранном состоянии, объяснение которому не смогла дать ни сама, ни тренеры. Сейчас главное решить проблемы со здоровьем.
Антон Шипулин
Фото: РИА Новости