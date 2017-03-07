Корейские оценки. «Неуд» без права пересдачи

Евгений Редькин, олимпийский чемпион

Сергей Кузин, болельщик

Сергей Кузин

Средний балл за 9 соревновательный недель (в скобках количество гонок):



Антон Шипулин — 7,30 (27)



Евгений Гараничев — 7,02 (19)

Максим Цветков — 6,41 (24)

Матвей Елисеев — 6,22 (13)

Дмитрий Малышко — 5,7 (10)

Юрий Шопин — 5,41 (7)





Татьяна Акимова — 6,69 (28)

Ирина Услугина — 5,9 (10)

Екатерина Глазырина — 5,73 (12)

Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)

Ульяна Кайшева — 5,67 (6)

Анастасия Загоруйко — 5,28 (6) Антон Шипулин — 7,30 (27) Антон Бабиков — 7,07 (24)Евгений Гараничев — 7,02 (19)Максим Цветков — 6,41 (24)Матвей Елисеев — 6,22 (13)Дмитрий Малышко — 5,7 (10)Юрий Шопин — 5,41 (7) Ирина Старых — 7,44 (8)Татьяна Акимова — 6,69 (28)Ирина Услугина — 5,9 (10)Екатерина Глазырина — 5,73 (12)Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)Ульяна Кайшева — 5,67 (6)Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)

Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»

Антон Шипулин Фото: РИА Новости

Наша рубрика «Оценки за этап» возобновила работу после предолимпийской недели. Оценивать спортсменов, находящихся в разобранном состоянии, — дело не из приятных, но наши респондентны справились. Были и такие, кто удостоился высоких и даже высших для себя в этом сезоне баллов.Сам создаёт себе трудности, а потом пытается их решить, поэтому, несмотря на единственный подиум, максимальный балл не заслужил.Вышел на свой уровень. Стабильно провёл все гонки этапа.Провёл этап неровно, но в преследовании порадовал.К предолимпийской неделе оказался готов слабенько и не справился с первым этапом эстафеты.Для первого сезона в Кубке мира не самый плохой результат.Не справилась со статусом лидера команды.Единственная в женской сборной боролась до конца во всех гонках.Без комментариевНичем особенным не запомнилась.Без комментариев— В Южной Корее для нашей сборной было мало хорошего, за исключением отличного выступления Антона Шипулина в гонке преследования. Такое серебро иногда дороже золота. Будем надеяться, что к Олимпиаде всё изменится. Мужская эстафета доставила огорчение. Мы уже привыкли к проигрышам наших девушек, но также и привыкли к медалям наших мужчин. В целом ничего страшного не произошло. Малый кубок – наш, и медаль Шипулин получил. По пятибалльной системе оценок у нас четвёрка.У Антона остались его старые ошибки. Но просто блестящий пасьют.Евгений стабилен в личных гонках и в эстафете надёжен.Вернул свою прежнюю скорость и также надёжно выступил в эстафете.Достойно выступил, несмотря на усталость. Ошибка в эстафете минус балл, но с кем не бывает?Дебют откровенно не получился. У наших молодых ребят вообще с этим проблема. Может, тренерам пора задуматься?Хорошая работа для человека, редко выступающего на таком уровне.Показала хороший ход, но страдает стрельба. Не будем забывать, что для Ирины главным стартом был чемпионат Европы. Тем не менее силы ещё остались.Свой большой потенциал опять не может раскрыть из-за огромного груза, скорее всего, психологического, нежели физического. Но нам от этого не легче.Показала максимум своих возможностей, на большее нет сил.Ставлю больше авансом. Давно надо было привлечь молодую спортсменку, ведь до Олимпиады меньше года.Устала, вымоталась, да ещё и болезни. Зачем надо было её тащить на этот этап и мучить?В преследовании провёл идеальную гонку, в эстафете рисковал и был близок к тому, чтобы совершить чудо, но при этом продолжил заваливать стрельбу в спринтах.Провёл лучший этап в сезоне и, похоже, вышел на запоздалый пик функциональной готовности. По-прежнему есть проблемы в стрельбе стоя, которые мешают ему показать максимальный результат.В спринте справился со стрельбой и показал достойный результат, а дальше всё пошло по нисходящей. Пока не готов бегать весь сезон на высоком уровне, а за отправку в таком состоянии на Военные игры поставил бы двойку руководству ЦСКА.Также после Нового года крайне нестабилен. В контактных гонках ещё может цепляться, что и показал в преследовании и отчасти в эстафете, а в «разделках» давно ничего не показывал.Получил поездку на Кубок мира в качестве аванса, но по этому сезону не выглядит реальным претендентом на попадание в олимпийский состав. Вдобавок подкосило досадное падение в спринте.Оказался просто не готов к Кубку мира ни морально, ни физически. Такие старты на трассе-убийце способны только подорвать уверенность в себе, а не дать позитивный опыт.Как бы в первый полноценный сезон Татьяну не загнали постоянными стартами. Поездка в Сочи была совсем не нужна, но в Корее пришлось бежать всю программу, так как больше некому. Накопившаяся усталость видна невооружённым взглядом.Достойно смотрелась в гонке преследования и эстафете. Лучшая форма уже позади, но силы в каждой гонке распределяет грамотно.На балл выше за уверенно проведённую эстафету, правда, когда гонку проиграли уже до твоего старта, легче собраться и показать, что умеешь.Дебютировала в Кубке мира слишком поздно, когда форма уже ушла. К сожалению, тренеры по ходу сезона при ротации совершенно не угадывают текущее состояние спортсменки.Завершила сезон в совершенно разобранном состоянии, объяснение которому не смогла дать ни сама, ни тренеры. Сейчас главное решить проблемы со здоровьем.