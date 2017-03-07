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175 лет назад 2016
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Оценки сборной России по биатлону за предолимпийскую неделю
Фото: РИА Новости
Текст: «Чемпионат»

Корейские оценки. «Неуд» без права пересдачи

Шипулин создаёт себе трудности, новички не готовы к трассе-убийце, Услугиной на балл выше — в оценках Редькина, болельщика и журналиста.
7 марта 2017, вторник. 11:00. Другие
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Наша рубрика «Оценки за этап» возобновила работу после предолимпийской недели. Оценивать спортсменов, находящихся в разобранном состоянии, — дело не из приятных, но наши респондентны справились. Были и такие, кто удостоился высоких и даже высших для себя в этом сезоне баллов.

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Евгений Редькин, олимпийский чемпион


Антон Шипулин — 7. Сам создаёт себе трудности, а потом пытается их решить, поэтому, несмотря на единственный подиум, максимальный балл не заслужил.

Евгений Гараничев — 8. Вышел на свой уровень. Стабильно провёл все гонки этапа.

Антон Бабиков — 6,5. Провёл этап неровно, но в преследовании порадовал.

Максим Цветков — 5,5. К предолимпийской неделе оказался готов слабенько и не справился с первым этапом эстафеты.

Юрий Шопин — 5. Для первого сезона в Кубке мира не самый плохой результат.

Тимур Махамбетов — 3.

Татьяна Акимова — 4,5. Не справилась со статусом лидера команды.

Ирина Старых — 7,5. Единственная в женской сборной боролась до конца во всех гонках.

Светлана Слепцова — 4. Без комментариев

Ирина Услугина — 5. Ничем особенным не запомнилась.

Светлана Миронова — 3,5. Без комментариев

Сергей Кузин, болельщик


Инвестор из Москвы и мастер спорта по биатлону. Заниматься биатлоном начал в 1980 году по наставлению отца, который влюбил в спорт. Болеть за сборную России впервые поехал в 1999 году на чемпионат мира в Контиолахти — хотел исполнить мечту и показать отцу биатлонный праздник вживую. Поддерживает нашу сборную не только на Олимпиадах и этапах Кубка мира, но и спонсирует московский биатлон. Любимый этап — в Антхольце, ведь там нашей команде часто везёт, особенно Антону Шипулину.
Сергей Кузин

Сергей Кузин

— В Южной Корее для нашей сборной было мало хорошего, за исключением отличного выступления Антона Шипулина в гонке преследования. Такое серебро иногда дороже золота. Будем надеяться, что к Олимпиаде всё изменится. Мужская эстафета доставила огорчение. Мы уже привыкли к проигрышам наших девушек, но также и привыкли к медалям наших мужчин. В целом ничего страшного не произошло. Малый кубок – наш, и медаль Шипулин получил. По пятибалльной системе оценок у нас четвёрка.

Антон Шипулин – 8. У Антона остались его старые ошибки. Но просто блестящий пасьют.

Евгений Гараничев – 7. Евгений стабилен в личных гонках и в эстафете надёжен.

Антон Бабиков – 6. Вернул свою прежнюю скорость и также надёжно выступил в эстафете.

Максим Цветков – 6. Достойно выступил, несмотря на усталость. Ошибка в эстафете минус балл, но с кем не бывает?

Тимур Махамбетов — 4. Дебют откровенно не получился. У наших молодых ребят вообще с этим проблема. Может, тренерам пора задуматься?

Юрий Шопин – 5. Хорошая работа для человека, редко выступающего на таком уровне.

Ирина Старых – 8. Показала хороший ход, но страдает стрельба. Не будем забывать, что для Ирины главным стартом был чемпионат Европы. Тем не менее силы ещё остались.

Татьяна Акимова – 5. Свой большой потенциал опять не может раскрыть из-за огромного груза, скорее всего, психологического, нежели физического. Но нам от этого не легче.

Ирина Услугина – 7. Показала максимум своих возможностей, на большее нет сил.

Светлана Миронова – 7. Ставлю больше авансом. Давно надо было привлечь молодую спортсменку, ведь до Олимпиады меньше года.

Светлана Слепцова — 5. Устала, вымоталась, да ещё и болезни. Зачем надо было её тащить на этот этап и мучить?
Средний балл за 9 соревновательный недель (в скобках количество гонок):

Антон Шипулин — 7,30 (27)
Антон Бабиков — 7,07 (24)
Евгений Гараничев — 7,02 (19)
Максим Цветков — 6,41 (24)
Матвей Елисеев — 6,22 (13)
Дмитрий Малышко — 5,7 (10)
Юрий Шопин — 5,41 (7)

Ирина Старых — 7,44 (8)
Татьяна Акимова — 6,69 (28)
Ирина Услугина — 5,9 (10)
Екатерина Глазырина — 5,73 (12)
Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)
Ульяна Кайшева — 5,67 (6)
Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)

Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»


Антон Шипулин — 8. В преследовании провёл идеальную гонку, в эстафете рисковал и был близок к тому, чтобы совершить чудо, но при этом продолжил заваливать стрельбу в спринтах.

Евгений Гараничев — 7,5. Провёл лучший этап в сезоне и, похоже, вышел на запоздалый пик функциональной готовности. По-прежнему есть проблемы в стрельбе стоя, которые мешают ему показать максимальный результат.

Максим Цветков — 5,5. В спринте справился со стрельбой и показал достойный результат, а дальше всё пошло по нисходящей. Пока не готов бегать весь сезон на высоком уровне, а за отправку в таком состоянии на Военные игры поставил бы двойку руководству ЦСКА.

Антон Бабиков — 6. Также после Нового года крайне нестабилен. В контактных гонках ещё может цепляться, что и показал в преследовании и отчасти в эстафете, а в «разделках» давно ничего не показывал.

Юрий Шопин — 4,5. Получил поездку на Кубок мира в качестве аванса, но по этому сезону не выглядит реальным претендентом на попадание в олимпийский состав. Вдобавок подкосило досадное падение в спринте.

Тимур Махамбетов — 2,5. Оказался просто не готов к Кубку мира ни морально, ни физически. Такие старты на трассе-убийце способны только подорвать уверенность в себе, а не дать позитивный опыт.

Татьяна Акимова — 5. Как бы в первый полноценный сезон Татьяну не загнали постоянными стартами. Поездка в Сочи была совсем не нужна, но в Корее пришлось бежать всю программу, так как больше некому. Накопившаяся усталость видна невооружённым взглядом.

Ирина Старых — 6,5. Достойно смотрелась в гонке преследования и эстафете. Лучшая форма уже позади, но силы в каждой гонке распределяет грамотно.

Ирина Услугина — 6. На балл выше за уверенно проведённую эстафету, правда, когда гонку проиграли уже до твоего старта, легче собраться и показать, что умеешь.

Светлана Миронова — 4. Дебютировала в Кубке мира слишком поздно, когда форма уже ушла. К сожалению, тренеры по ходу сезона при ротации совершенно не угадывают текущее состояние спортсменки.

Светлана Слепцова — 3. Завершила сезон в совершенно разобранном состоянии, объяснение которому не смогла дать ни сама, ни тренеры. Сейчас главное решить проблемы со здоровьем.
Антон Шипулин

Антон Шипулин

Фото: РИА Новости
Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
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Сборная России — Биатлон Антон Бабиков Антон Шипулин Евгений Гараничев Ирина Старых Максим Цветков Светлана Слепцова Оценки за биатлон
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